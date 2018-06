Hanka: Díky spřízněné duši nyní běhám s radostí

Dnešní doba je rychlá, proto se chci s radostí s vámi podělit, že něco ještě funguje a pořád se najdou spřízněné duše na místech, kde je vůbec nečekáte.

Jak už víte z mého profilu, mám malý penzionek v srdci Adršpašských skal a jsem sportovec tělem i duší. Přijíždí k nám hosté z celé republiky více i méně sportově nadaní.

Překvapivé setkání v Adršpachu

Jednou jsem si tak s našimi hosty povídala a zmínila se, že jezdíme s manželem na kolech, i to, že se pokouším běhat, ale nějak mi to nejde. Drobná paní ihned zareagovala a říkala, že taky běhá. V tu chvíli jsme získaly na dlouho společné téma. Z té paní se totiž vyklubala předloňská finalistka Women’s Challenge, Martina Kůrková.



Začala také několika kilometry a nyní již běhá pro mě neuvěřitelné ultramaratony. Myslela jsem, že to není možné, ale Martina se stala mým velkým vzorem a důkazem, že když se dotoho člověk (ženská) dá, jde to! Právě ona mě přivedla na myšlenku přihlásit se do projektu adidas Women’s Challenge, držela mi palce a fandila, že se do výběru dostanu!

Motivaci dostávám a předávám dál mezi ženy

Od tohoto setkání uběhlo už hodně vody a já běhám pod vedením super týmu, mám radost, že se opravdu moje výkony zlepšují a běh je už mojí velkou radostí. Myslím že jsem nadchla už i moje holky z našeho BaBa týmu, radím jim, jak začít běhat a snad i ony budou jednou stát na startu nějakého závodu.

Martina se zajímá, jak se nám letošním finalistkám daří. Probíráme spolu jídelníček po dlouhých bězích, regeneraci a dává mi i sílu, když to někdy zrovna bolí - zase to bude dobré.

Minulý týden jsem měla před sebou dlouhý běh, pro mě neuvěřitelných 31 kilometrů, ona zase čtyřicet. Byl to pro mě vstup do neznáma. Nikdy jsem tak dlouhou trasu neběžela a měla jsem strach, že to nedám. Podle Milošového plánu to tak mělo být. A protože mu věřím, že ví, co nám plánuje, tak jsem sice s obavami ale statečně do toho šla!

S parťákem jde všechno snáz - i na dálku

Martina mě povzbudila že to bude dobré a večer si dáme vědět jak jsme to obě zvládly. Její rady co jíst a jak po běhu regenerovat byly k nezaplacení! Shodly jsme se na tom, že dobrá sprcha, infrasauna a kvalitní bílé nebo červené víno večer, jsou tou nejtepší odměnou za super sportovní výkon. To platí pro tělo i duši. Ještě před půl rokem jsme se neznaly a nyní mám pocit, že mám kamarádku v dobrém i zlém.

Chtěla bych říct všem dívkám i ženám, které nikdy neběhaly a je jedno jestli je jim více či míňě let, že běh je lehká cesta, jak se realizovat, něco dokázat sobě ale i ostaním a hlavně, že po takových výbězích zažíváte svoje malé i velké vítězství. Poznáte spoustu zajímavých lidí, kteří to mají stejně jako vy! Je to jednoduše SUPER!

Děkuji celému týmu adidas Women’s Challenge, trenérovi Milošovi a Marti i tobě.