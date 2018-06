Hallux valgus aneb křivý palec: co o něm (ne)víte

Fyziologické postavení palce je v rovné ose. Začíná-li se vám tento prst křivit, zbystřete. Pokud se situace zachytí včas a začnete cvičit, nemusíte se dobrat impozantně vtočeného monumentu z naší titulní fotografie (ne, opravdu to není můj palec). Čím větší je úhel, pod kterým se palec vtáčí, tím větší odchylka při pohybu vzniká. Pokud se pod palcem vytvořil mohutný kostěný hrbol (tzv. exostóza – obr. 1), již s tím nic moc nenaděláte a začněte si střádat dny dovolené na pobyt v nemocnici.

Obr. 1 Kostěný výrůstek pod halluxem

Rovná pozice palce je nutností při odrazu nohy. Čím větší je vtočení, tím více se noha musí odrážet z nesymetrické pozice. A jaký bude výsledek? Nejspíš vás brzo začne bolet koleno nebo tříslo. A o tom, co s vašimi krásnými běžeckým botkami udělá zmíněný nevděčný kostní výrůstek, ani nemluvě. Co s tím můžeme dělat?

uvolňovat měkké tkáně v oblasti základního kloubu palce



cvičit svaly, které se podílí na správné pozici palce



cvičit celé chodidlo – stabilitu, pohyb, stimulovat plosku nohy



Uvolnění měkkých tkání v oblasti základního kloubu palce

V praxi se osvědčila mobilizace kloubu podle konceptu Dornovy metody. Palec uchopíme nad a pod základním kloubem - to je to místo, kde noha přechází v palec (obr. 2). Představte si, že místo palce držíte kloubové brčko. Brčko ohýbáme volně. Během natahování se snažíme tlačit konce kloubku směrem k sobě (kloubek brčka zmenšovat - obr. 3).

Obr. 2 Držení palce při mobilizaci Obr. 3 Princip brčka

Během pohybu se snažte opravit vychýlené postavení palce jeho lehkým tlakem zpět do středové pozice. Opakujte desetkrát – pokrčit volně, natáhnout s tlakem do kloubu. Celé cvičení je pasivní (nepohybujete palcem pomocí svalů na noze, ale ohýbáte a natahujete ho pouze rukama). Nemanipulujte s palcem do bolesti, ta není žádoucí.



Cvičení pohybů, které ovlivňují správnou pozici palce

Cvik 1: Izolovaná abdukce palce (pohyb do strany). Jste vsedě, nohy jsou v pravém úhlu v kolenou a kyčlích (případně jsou kyčle lehce výš než kolena). Pokoušejte se o pohyb palcem do strany (obr. 4). Pokud se vám to vůbec nedaří, dejte palec do strany pasivně – pomozte si rukou nebo druhou nohou. Palec lehce zatlačte do podložky, ostatní prsty se snažte mít volně. Povolte pomocné držení a snažte se palec udržet na místě. Opakujte tolikrát, kolikrát vám nervy vydrží. Postupně byste měli být schopni pohyb udělat jen s pomocí svalů upínajících se na palec.

Cvik 2: Izolovaný pohyb palce směrem dolů a nahoru. Nohu si opřete o patu a proveďte pohyb palcem směrem dolů a ostatními prsty směrem nahoru a naopak (obr. 5). Hotový IQ test, že?

Cvik 3: Vějířek. Prsty jednoduše roztáhněte do strany (obr. 6).

Obr. 4 Pohyb palcem do strany Obr. 5 Izolovaný pohyb palcem Obr. 6 "Vějířek“

Cvičení celého chodidla

1) Je-li to jen trochu možné, choďte naboso v různorodém terénu. Nyní na podzim rada nad zlato, vím. Vzpomeňte si v létě.



2) Cvičte aktivně cviky na klenbu nohy. Více naleznete zde.

3) Využívat můžete i cvičení na moderních pomůckách, jakými jsou balanční čočky, bosu, podložky nebo propriofooty.

Korekce vtočeného palce je komplexní léčbou, ve které je třeba nejprve kloub uvolnit, protáhnout a posílit svaly, které se podílí na správném držení prstů. Důležité je cvičit svaly na klenbu nohy. Volte správnou obuv, v těžších případech využívejte tejpování nebo korektory palce. Lepší než meziprstní jsou ty, které palec korigují tahem z palcové strany chodidla. A jako perličku na závěr uvedeme fakt, že často jsou pozorovány halluxy na levé straně u žen, které dlouhodobě nosí těžkou kabelku na pravém rameni. Proto pozice symetricky střídejte, a pokud máte potíže dlouhodobého charakteru, není od věci nechat si fyzioterapeutem udělat kineziologický rozbor, který odhalí případná přetížení ve vašem pohybovém aparátu a navrhne odpovídající léčbu.