TEST: Levné hodinky s drahými funkcemi. Decathlon nás překvapil

Levných sporttesterů s GPS je již na trhu poměrně hodně. My jsme se snažili vybrat ten úplně nejlevnější, který lze propojit s počítačem. Protože právě možnost stáhnout si záznam svého běhu (či jiné sportovní aktivity) do počítače, sdílet ho s přáteli a mít možnost sledovat, jak se postupně vyvíjíte, je vynikající motivační prostředek.

Geonaute ONmove 100 jsou jednoduché GPS hodinky bez hrudního pásu. Na první pohled nevypadají úplně špatně. Sice nezapřou celoplastový materiál a jsou tlusté jak maso v guláši, ale klasický jednoduchý vzhled kulatých hodinek trochu připomínající Garmin Forerunner 210 se mně osobně zamlouvá více než futuristický design hi-end modelů některých jiných značek.

Úvodní nastavení jsem měl po vybalení z krabice hotové během dvou minut, aniž bych musel studovat manuál. Nastavení sice není v češtině, ale s pochopením jednoduchých dotazů by nikdo neměl mít problém. I samotné ovládání pomocí čtyř tlačítek (plus podsvětlení) je navrženo jednoduše.

Po zapnutí funkce GPS trvalo zaměření polohy většinou kolem pěti minut. Velmi dobrá byla přesnost naměřené trasy, však v sobě hodinky ukrývají známý čip Sirf star IV, který často využívají i ty nejdražší modely GPS sporttesterů. Při běhu pod nezakrytou oblohou naměřily hodinky v podstatě stejnou vzdálenost jako můj mobilní telefon s aplikací Runtastic a jako sporttester Garmin Forerunner 620. Při běhu v kopcovitém zalesněném terénu pak ukazovaly zhruba o 5 procent víc.

Převýšení už tak přesné není, během beskydských výběhů naměřily hodinky o 20 procent více nastoupených metrů, než byla skutečnost. To je ale v principu problém GPS technologie jako takové a stejně nepřesný byl i porovnávaný mobilní telefon.

V průběhu sportovní aktivity můžete na dobře čitelném displeji sledovat vždy pouze jednu jedinou informaci - vzdálenost, čas od startu, aktuální čas nebo aktuální rychlost, mezi kterými lze přepínat. Pokud měření na chvíli zastavíte, můžete se navíc podívat na průměrnou a maximální rychlost. Většina rekreačních běžců s těmito údaji asi nebude mít problém, nicméně pokud začnete brát běhání vážněji, zjistíte, že ostatní běžci se mezi sebou nebaví o rychlosti (měřené v kilometrech za hodinu) ale o tempu (měřeném v minutách na kilometr). Tyto veličiny sice lze mezi sebou bez problémů přepočítávat, ale to, že sporttester nedokáže zobrazit rovnou aktuální tempo, bude pro mnoho běžců asi největší nevýhoda tohoto přístroje.

Geonaute ONmove 100 výdrž baterky: 7 hodin

vodotěsnost: 3 ATM

paměť: 10 hodin

GPS čip: Sirf star IV

hmotnost: 57 g

cena: 2099 korun

Data lze z hodinek získat dvěma způsoby. Prvním a nejjednodušším způsobem je propojení s online službou MyGeonaute. Po instalaci ovladačů a připojení hodinek USB kabelem k počítači automaticky vyskočí okno, které vám zobrazí záznamy uložené v hodinkách. Vy k nim můžete přiřadit sportovní aktivitu a jedním tlačítkem odeslat na server. Pak se již stačí zalogovat na MyGeonaute.com a kochat se nejrůznějšími statistikami.

Web je k dispozici v devíti různých jazycích, čeština bohužel chybí. Služba je ale přehledná, plná grafů a všech základních údajů o vašich aktivitách. Zobrazí vám mapu vašeho běhu, spotřebované kalorie, nastoupané metry či výškový profil trati. Svou aktivitu můžete opatřit tagem a rovnou sdílet na Twitter, Facebook nebo pomocí veřejné URL adresy. Je zde i možnost exportu do GPX souboru, a tedy pohodlný způsob přenosu dat do jiných služeb, například do Dailymile, kde můžete předhánět Rungo.

Nejzábavnější částí webu jsou challenge. Na výběr jsou jich desítky a je jen na vás, ke které se přihlásíte. Některé jsou jednoduché, například spálit kalorie odpovídající jednomu hamburgeru za jeden den, jiné jsou obtížnější jako například zdolat Mount Everest (nastoupat 9 tisíc metrů) během tří dnů nebo překonat vzdálenost Route 66 (téměř 4 tisíce kilometrů) do dvou let. Postupně se vám na webu bude zobrazovat, jak jste na tom se zdoláváním přijaté výzvy. Skvělá motivace. Jediné, co mi na MyGeonaute chybělo, je možnost propojení účtu s přáteli tak, abych mohl sledovat i jejich výkony a výzvy.

Druhou možností, jak stáhnout data z hodinek, je použít Geonaute software, což je Windows aplikace postavená na základech skvělého programu Sport Tracks. Tato aplikace již není od Geonaute doporučována, nicméně je stále funkční, a co možná bude pro někoho nejdůležitější, je v češtině. Geonaute software ukládá veškerá data do deníku uloženého v počítači (na nějaké on-line sdílení zapomeňte), a když si zvyknete na ne úplně přehledné uživatelské rozhraní, odmění se vám spoustou zajímavých a detailních statistik o vašem běhání. Škoda jen, že katalog doplňků, které umožňují aplikaci rozšířit o další funkce, již nefunguje.

Dle hodinářského žargonu je sporttester voděodolný do 30 metrů, což znamená maximálně stříkající vodu. Vyzkoušel jsem opakovaně i společnou sprchu a vůbec mu to nevadilo. Na plavání či potápění si už ale raději dejte pozor. Pokud jde o kapacitu baterky, ONmove 100 vydržel v GPS módu celkem 8,5 hodiny, což je dokonce lepší výsledek než oficiálně udávaných 7 hodin. Pak již nebylo možné GPS zapnout a sporttester plnil pouze funkci hodinek. K přístroji nedostanete žádnou nabíječku, pouze USB kabel, takže nabíjení lze realizovat jen propojením s počítačem, případně pomocí USB nabíječky, kterou si ale musíte sehnat sami.

Musím přiznat, že mě GPS hodinky za necelých 2 100 korun docela překvapily. Nejsou dokonalé, chybí jim čeština, nedokáží zobrazit aktuální tempo a velmi tuhý pásek je na ruce trochu nepohodlný (především na drobnější dámské ruce). Díky absenci pokročilých funkcí je ale práce s hodinkami opravdu jednoduchá a jako záznamník sportovních aktivit a motivátor se může stát dobrým běžeckým parťákem pro leckterého začátečníka.

Jo a nezapomeňte, že žijeme taky na Facebooku.



Je pro vás měření vašeho běžeckého výkonu důležité? Je pro vás měření vašeho běžeckého výkonu důležité?