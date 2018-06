Sázíte na glukosamin kvůli kloubům? Možná se pletete

Je to špatná zpráva pro třicet milionů Američanů, kteří na tuto látku sázejí, vědci si však stojí za svým. Po dobu čtyřiadvaceti týdnů zkoumali 201 pacienta ve věku od pětatřiceti do pětašedesáti let. Asi polovině z nich, osmadevadesáti dobrovolníkům, přitom nabídli glukosamin, zbylým placebo, limonádu bez zkoumané látky. Pokus neodhalil, že by se těm respondentům, kteří užívali glukosamin, poškození chrupavky zmenšilo.

U sedmdesáti procent dobrovolníků, kteří pod dohledem pobírali glukosamin, se jejich stav nezměnil, osmnácti procentům se zhoršil a zbylým se zlepšil. "Naše studie neprokázala, že by pití glukosaminu redukovalo poškození chrupavky, ulevovalo od bolesti či zlepšovalo funkce lidí s chronickou bolestí kolene," uvedl vedoucí výzkumu Kent Kwoh z Arizonské univerzity.

Přesto však byly dvě třetiny účastníků z obou skupin spokojené, měly za to, že jim podávaný preparát funguje. Nancy E. Lane z Utažské univerzity, který se pokusu účastnila, to v případě glukosamnu vysvětluje tím, že jako cukr může u jistého typu lidí fungovat jako analgetikum.

Studii sponzorovala organizace Coca-Cola Co.'s Beverage Institute for Health & Wellness a je třeba dodat, že právě tento výrobce limonád po jistý čas nabízel jeden ze svých produktů obohacených o glukosamin. "Nejsem si jistý, zda ho uvedou znovu na trh, jak kvůli této studii, tak kvůli jiným," dodal Kworth.

Jeho tým přitom použil pro zohlednění dopadů užívání glukosaminu magnetickou rezonanci. Vůbec poprvé. Předchozí studie se spokojovaly s rentgenem, který ukazuje, jak daleko od kostí koleno je, přičemž se z větší vzdálenosti dalo usuzovat na více chrupavky. Magnetická rezonance však umožňuje zkoumat velikost chrupavky bezprostředněji.

Globální trh s glukosaminem přitom v roce 2012 dosáhl dvou miliard dolarů.

Není to jediná špatná zpráva od amerických vědců v poslední době, alarm vyslal i údaj, podle něhož mají umělý kloubní či kyčelní kloub dvě procenta Američanů, a čísla mají tendenci růst. Do roku 2030 se má podle studie zveřejněné magazínem Journal of Bone & Joint Surgery počet lidí s umělým kolenem zvednout o 670 procent oproti stavu z roku 2012.

Přispívají k tomu faktory jako obezita, stárnoucí populace, ale též lepší operační možnosti, to však není kompletní vysvětlení, proč kloubní náhrady potřebuje stále více mladých lidí.