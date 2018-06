Craft RUNGO závody v Plzni: v mužích vyhrál muž, v ženách žena

Už několik let děláme běžecké závody. Pečeme občerstvení, organizujeme, vyběháváme všechna povolení, řešíme potisk trik, balíme společně všechny startovní sety. Už pět let, 23 závodů za námi. Občas řešíme náhlé předem nepředstavitelné věci. Občas je to adrenalin, který je ale skvělý. A pak se vám do cesty postaví něco, co prostě nedokážete předem odhadnout. GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Prostě fatální vyzyvatel.