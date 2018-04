TEST: Garmin Forerunner 645 Music přehrají hudbu přímo z hodinek

A co Garmin Pay? V oficiálních materiálech Garminu se jako jedna z hlavních výhod 645 Music zmiňuje podpora Garmin Pay, tj. možnost využívat hodinky k placení. Teoreticky to funguje jednoduše. Přes aplikaci Garmin Connect si do svého účtu přihlásíte platební kartu a při placení pak už stačí přiložit hodinky ke čtečce. Bohužel, v době psaní textu nepatřila Česká republika mezi země, které služba Garmin Pay podporuje.