Garmin představil luxusní sporttester za luxusní peníze a další novinky

Luxusní varianta Fenix 3 Chronos

Model Fenix 3 od Garminu si získal mezi sportovci velkou popularitu a bezpochyby znamenal pro značku velký úspěch. Není proto divu, že po inovované variantě s přidaným optickým senzorem přichází na trh v dalším, tentokrát luxusním provedení Fenix 3 Chronos. Hlavní rozdíly jsou především v prémiovém vzhledu spolu s kvalitními materiály. U těla hodinek máte na výběr buď z titanového provedení (Titan Grade 2), nebo ocelového (Ocel 316L). Luxusní vzhled podtrhuje elegantní luneta opatřená tachymetrem a kožený nebo kovový řemínek se speciálním systémem uchycení, které jednoduše vyměníte jen rukou bez šroubováčků.

Co je to tachymetr Nový model Chronos má na lunetě čísla, která vlastně nijak nesouvisí s určováním času. Jedná se o tachymetr, který se používá k určení rychlosti pohybujícího se objektu. Stačí stisknout stopky, počkat, až pohybující se objekt urazí jeden kilometr, a stopky zastavit. Číslo na lunetě s tachymetrem, u kterého se zastaví ručička stopek, odpovídá rychlosti daného objektu. Háček je pouze v tom, že musíte vědět, kdy měřený objekt urazí jeden kilometr.

To ale není vše, čím se Chronos liší. Příjemnější je také méně vystouplý optický senzor pro snímání tepové frekvence ze zápěstí, který tolik netlačí do ruky. Hodinky mají jiný font, měl by být čitelnější. Jedinou negativní změnou je nižší výdrž baterky, vystačí na 13 hodin v režimu se zapnutou GPS a detailním jednosekundovým snímáním polohy, tedy o tři hodiny méně než u klasických Fenix 3.

A jaké budou ceny? Ocelové Chronos s koženým řemínkem budou stát 27 500 korun, s kovovým řemínkem 29 990 korun a nejdražší titanová varianta bude za 34 990 korun.

Úplně nová aplikace Nike+

Společnost Nike představila novou, výrazně přepracovanou mobilní aplikaci Nike+. Jedna z nejpopulárnějších běžeckých aplikací se nově jmenuje Nike+ Run Club a přináší spoustu změn. Kompletně přepracovaný je vzhled a autoři slibují také lepší stabilitu a rychlost aplikace. To nejzajímavější jsou však novinky z hlediska funkcí.

Nike+ Run Club má ambice stát se vaším osobním trenérem. Zdarma si můžete nechat sestavit tréninkový plán přesně na míru vašich schopností a cílů, jichž hodláte dosáhnout. Tréninkový plán se navíc bude měnit podle toho, jak běháte a jakých dosahujete pokroků. Jeho součástí jsou cvičení, která dělají trénink pestrý (například intervalové tréninky), každým z nich vás aplikace detailně provede, jako kdyby u vás stál trenér.

Inspirovat se můžete také tréninky některých známých atletů, kteří jsou se značkou Nike spojení, jako je například Allyson Felixová. Aplikace také počítá s propojením Apple Watch, které by v nové verzi měly konečně přijít s integrovanou GPS. Jednodušší je sdílení vlastních výkonů na sociálních sítích a vzájemné soupeření s přáteli za pomoci žebříčků, což by vám mělo pomoci s motivací.

Celá aplikace včetně tréninkových plánů je zdarma a můžete si ji nainstalovat jak na Android, tak na iOS.

Blíží se konec běžecké mánie?

Zatímco dosud se sportovní i elektronické značky předháněly se vstupem na trh s běžeckým vybavením a představováním nových běžeckých kolekcí, teď tu máme opačný případ. U nás nepříliš známý výrobce sportovního vybavení a obuvi Pearl Izumi oznámil, že s běháním končí.

V jeho prohlášení sice není informace o tom, z jakého důvodu se pro tento krok rozhodl, od roku 2017 se však chce soustředit již pouze na cyklistiku a triatlon. Jedná se o první známku ustupující běžecké mánie?

Podle nejnovějšího amerického průzkumu to tak zatím nevypadá. Zájem o silniční běhání je (minimálně v Americe) spíše stabilní, zájem o běhání v přírodě stále roste. Uvidíme, jak dlouho tento trend ještě vydrží.

