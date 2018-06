Buďte nepřehlédnutelní v běžeckém oblečení podle vlastních představ

Kdykoli běžíte nějaký trochu větší běžecký závod, skoro vždycky potkáte alespoň jednu partu běžeckých kamarádů, kteří založili vlastní (třeba i jen recesistický) tým a mají stejná trička s originálními nápisy nebo logem. Na pražském půlmaratonu běžel například tým Černé plíce Ostrava v tričkách s obrázkem plic s typickými ostravskými monumenty na hrudi. Člověk skoro až záviděl, že není z Ostravy. Nebo ty barevné dámské nohy všude kolem. I loni zářili všichni běžci barvami, ale od pasu dolů byli nudně černí. Dnes už potkáte spoustu duhových, květinových a zvířecích vzorů i na nohou.

A proč ne? Sport je jedna z mála příležitostí, kdy nám budou odpuštěny i totálně nesladěné barevné outfity a překřikující se barvy. Alespoň nás naši fanoušci v davu závodníků rozpoznají.



Jsme tým!

Chcete si vytvořit týmová trička, nebo třeba jen jeden jedno pro sebe s vtipným nápisem, obrázkem či logem vaší firmy nebo dres s povzbudivou hláškou jako dárek pro kamaráda, který běží svůj první závod? Stačí zadat do vyhledávače klíčová slova „výroba dresů“ či „dresy na zakázku“ a můžete si vybírat z firem, které vám vytvoří takřka jakýkoli potisk podle vašich představ. Někteří výrobci mají na svých stránkách dokonce celou galerii od spokojených zákazníků, takže si můžete jejich práci předem prohlédnout.

Ukázkové dresy na zakázku z galerie vyrobadresu.cz Ukázkové dresy na zakázku z galerie vyrobadresu.cz Aplikace pro návrh vlastního designu oblečení na atexsport.cz

Běžecké, ale i cyklistické dresy s vaším designem vyrobí i běžecky oblíbená firma Eleven nebo Atex, který se proslavil originálními kombinézami pro reprezentanty v biatlonu. Nabízí sice jen možnost nakombinování barevných částí svého standardního běžeckého trika, i tak se ale v jejich on-line aplikaci můžete pořádně vyřádit s barvami. Pokud vám stačí „obyčejné“ funkční tričko, ale o to více se chcete vyřádit na potisku, můžete se obrátit i na jednu z firem, která vyrábí trička s potiskem. Jsou jich desítky a většina má ve svém sortimentu i zboží z funkčních materiálů.

Chci být vidět!

Pokud už vás nudí nezajímavé šedočerné barvy běžeckých kalhot a chcete se při sportu odvázat a třeba si i veselými barvami dodat trochu pozitivní energie, rozhodně nemusíte vyhlížet jen kolekce velkých sportovních značek a čekat, až uštědří něco, co vám barevně vyhovuje. Opět se stačí podívat po internetu. Narazíte třeba na obchod Colourness. Mottem jeho zakladatelů je změnit návyk ve sportovním oblékání: uniforma černých či tmavých kalhot a barevného trika je všudypřítomná, tak proč to neotočit? Navíc budete mít konečně k čemu nosit to elegantní černé tričko a nebudete vypadat jako vrána. Nebo chcete mít s kamarádkou na závodě stejné nohy? Skvělý nápad. Na e-shopu si stačí vybrat jednu z velikostí (od XS až po XXL) a délek (od šortek po dlouhé legíny), a pokud budete chtít, vyrobí vám k nim i čelenku ze stejné látky.

Ukázkové šortky z e-shopu colourness.cz Ukázkové kalhoty z e-shopu colourness.cz

Kde sehnat oblečení na zakázku Firem, které připravují oblečení na zakázku je dnes již velká spousta. Pokud do internetového vyhledávače zadáte slovní spojení „dresy na zakázku“ nebo „potisk textilu“ či „potisk triček“, rozhodně budete mít z čeho vybírat.

Vlastní sportovní švadlenu ale můžete najít třeba i na Fleru. Instruktorka jógy Eva Plzáková zde provozuje obchod Siluet Mode, ve kterém prodává svoje zdařilé výtvory nejen na jógu. V sortimentu má šortky, legíny, topy i sportovní podprsenky z nepřehlédnutelných látek: retro puntíkovaná, komiksový potisk, havajské květy…



Sportovní švadlena ale není řešením jen pro ty, kteří chtějí vybočit z davu, ale i pro majitele atypické postavy. Pokud jste malého vzrůstu, dlouhé běžecké kalhoty se zipem dole nezkrátíte a zkrácené délky dělá málokdo. Vysokým zase končí nad kotníky. Dámy při těle často velikost neseženou, ale se sportem chtějí začít v pěkném oblečení… To všechno jsou problémy, které může vyřešit švadlena, která se zaměřuje i na šití sportovních oděvů a hravě zvládne plavky, sportovní podprsenku s výztuží nebo třeba elastické kalhoty. Stačí trochu zapátrat na internetu třeba pod heslem „krejčovství sportovní oblečení“ a najít švadlenu ve svém městě.

Chci být jako hvězda!

Chcete mít svoje jméno na botách jako slavní sportovci? Žádný problém. Adidas nabízí možnost vybrat si model běžeckých bot a přímo na jejich stránkách ho přizpůsobit k obrazu svému. Na výběr máte z patnácti barev svršku a tkaniček, jedenácti barev podšívky a dvanácti barev mezipodešve. Prakticky tak nehrozí, že byste potkali někoho se stejnou kombinací. Navíc můžete přidat i svoje jméno a vlajku. Hotové boty očekávejte do čtyř až šesti týdnů.



Design bot na míru včetně nápisu díky službě Nike ID.

Podobnou službu má i Nike, kde si v rámci Nike ID můžete boty barevně namíchat a přidat třeba jméno, rok narození nebo motivační hlášku na štítek na jazyku. Pokud nechcete adidasky ani „najky“, zbývá ještě možnost nechat si své jméno na boty vyšít. Službu hodně využívají fotbalisté a golfisté, ale běžecké boty nejsou výjimkou. Stačí kontaktovat některou z firem, která se zabývá reklamními výšivkami či přímo vyšíváním na sportovní obuv. Cena za standardní výšivku se pohybuje kolem čtyř set korun.

Takže, nebuďte jako ostatní a odlište se! I kdyby třeba jen užitečným reflexním náramkem s vaším jménem nebo hláškou, která vás povzbudí.