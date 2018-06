Mohou komplexní instantní jídla plnohodnotně nahradit běžnou stravu?

„Lidé čím dál více vyhledávají potraviny, které jim zjednodušují život, urychlují přípravu jednotlivých jídel a ani jejich konzumace nezabírá příliš mnoho času,“ konstatuje Monika Bartolomějová a pokračuje: „Tento zrychlený životní styl je mimo jiné velmi náročný nejen na psychickou a fyzickou odolnost a plánování, ale také na nároky živin, které je potřeba organismu dodat. A právě poslednímu bodu je potřeba věnovat zvýšenou pozornost.“



Odbornice znovu zdůrazňuje to, na co někdy zapomínáme: že tělo je úžasný stroj, který zvládá neskutečné věci, ale je potřeba ho živit správným palivem. Hektický život nás často zavádí do klasických fast foodů, kde ukájíme svůj hlad a chuť hamburgery, smaženými kuřaty a bagetami. Takovou zátěž pak tělo nemusí vydržet.

„Tím ale nechci říct, že když bude jídlo kvalitní a zátěž příliš vysoká, zvládne to tělo levou zadní,“ varuje Monika Bartolomějová a vysvětluje: „Vždy je potřeba myslet na rovnováhu. Kombinace rychlého života s rychlým, nevhodným jídlem může skončit i srdečním infarktem, mozkovou příhodou či jinou civilizační chorobou včetně obezity.“

Kvalitní „hotovky“ jako prevence civilizačních chorob?

Zároveň ale dodává, že vzrůstá počet lidí, kteří nad jídlem přemýšlejí a hledají jiné alternativy – například náhrady jídla v podobě různých koktejlů, hotová jídla určená k ohřevu, instantní jídla nebo používání surovin, které zkracují dobu přípravy pokrmů, jako jsou oloupané brambory, předvařená rýže nebo čočka.

Ve srovnání s čerstvými nebo doma šetrně vařenými potravinami budou však ty předvařené obsahovat například méně vitamínů. „Pokud je výjimečně do jídelníčku z důvodu úspory času zařadíte, nic se neděje. Nemělo by se to ale stát pravidlem,“ dodává. Pokud dobře vybereme, je to rozhodně zdravější varianta než sendvič zakoupený ve fast foodu a snědený za pochodu.



Je třeba ale dávat pozor, jaká „instantní“ jídla konzumujeme: Stará známá vysušená jídla s notnou dávkou emulgátorů a konzervantů, která třeba jen zalijeme horkou vodou, nejsou nejlepším řešením. „Poslední dobou je trend výrobců tyto potraviny vyrábět ve zdravějších variantách – omezují emulgátory, snižují obsah soli. Rozhodně se ale nejedná o vhodnou náhražku běžných jídel a už vůbec by taková jídla neměla tvořit významnou část denního příjmu,“ varuje Monika Bartolomějová.



Kvalita rychlých jídel se zlepšuje

Hotové rychlé jídlo ale může vypadat i jinak. Současný trh nabízí (kromě instantních polévek či klasických konzerv) výběr jídel, inspirovaných „hotovkami“, jimiž se živí například americká armáda nebo ostřílení dobrodruzi. Taková jídla pouze ohřejeme a můžeme si pochutnávat.



„U nich je nutné sledovat nejen složení, ale také nutriční hodnoty. Jen málokteří výrobci nabízejí kvalitní složení a nutričně vyváženou porci. Taková jídla doporučuji konzumovat v situacích, jako jsou jízdy na vodu, kdy je opravdu velmi těžké najít kvalitní restauraci,“ radí Monika Bartolomějová. Pokud dobře vybereme, můžeme si pochutnávat na „hotovce z pytlíku“, která bude chutnat jako od maminky a nebude obsahovat žádné konzervanty ani éčka.



„Tekutá strava“: jídlo budoucnosti, nebo řešení pro případ nouze?

Nejrychlejší a zdánlivě možná nejefektivnější možností jsou jídla inspirovaná stravou pro posádky vesmírných výprav: prášky, které si rozmícháme v mléce nebo vodě nebo již připravené koktejly, které stačí jen otevřít a vypít. „Tyto náhrady jsou různých kvalit. Protože nahrazují hlavní denní jídlo, je důležité sledovat, z jakých surovin jsou vyrobeny a jaké mají nutriční hodnoty,“ upozorňuje odbornice. Právě vstupní suroviny mohou být problematické.



Jak poznáme, že jsme vybrali ten správný koktejl? „Sledujte zdroje sacharidů - zda pocházejí ze skupiny pomalých. Dále zda koktejl obsahuje vlákninu, zda neobsahuje pouze levné zdroje bílkovin (jako například kaseinát, sojový izolát). Důležité je, zda je koktejl také zdrojem nenasycených mastných kyselin řady omega 3. Důležitá je i forma vitamínů (zda je přírodní, nebo syntetická), u minerálních látek rozhoduje o využitelnosti organismem forma, která je zdrojem dané minerální látky,“ vypočítává odbornice. „Pokud si nejste jisti, není nic lepšího než složení konzultovat s výživovým odborníkem,“ dodává.

Dobře vybraný koktejl pomůže i při hubnutí

Odbornice na výživu zároveň uvádí, že pokud si zakoupíme kvalitní produkt, může to pro nás znamenat řadu výhod. „Porce je ihned k dispozici, takže pokud jste časově velmi vytíženi nebo nemáte dostatek času se najíst, je vhodné „koktejlové jídlo“ využít. Další výhoda spočívá v tom, že znáte přesný energetický příjem v jedné porci, čehož lze využít například při redukci váhy,“ upozorňuje odbornice.

Koktejly slibují, že s nimi do těla dostaneme všechny potřebné živiny nebo že plně nahradí běžnou vyváženou stravu. Co je na tom pravdy? „Obsahují bílkoviny, sacharidy i tuky, tedy všechny základní živiny, bývají obohacené o minerální látky a vitamíny, ale pro zdraví to nemusí nestačit. Konzumovat koktejly jako základ stravování tím pádem nedoporučuji,“ říká Monika Bartolomějová.



Příležitostná alternativa, nikoli náhrada „normální“ stravy

Pro běžný život a případ, kdy máme na přípravu jídla aspoň minimum času, navrhuje Monika Bartolomějová spíše nenáročná jídla, která si můžeme připravit sami doma a i na jeden či dva dny dopředu.

„Když si k obědu dáte dušenou zeleninu, celozrnnou rýži a plátek dušeného krůtího masa nebo zeleninový salát s vejcem k večeři, přijmete unikátní komplex živin,“ říká a vysvětluje: „Právě v oné unikátnosti a vzájemném ovlivňování živin, přijatých z normálního jídla, spočívá kouzlo. Koktejl má jasně dané složení, nejčastěji nějaký zdroj proteinů, sacharidů a tuků doplněný o směs vitaminů a minerálních látek. Ale v přírodních potravinách je ještě řada dalších látek, které ve vzájemné kombinaci pozitivně působí na organismus.“



Funkční potraviny, kam patří i koktejly, ale nezavrhuje. Jako alternativa (nikoli dlouhodobá náhrada) porce jídla našemu tělu rozhodně neublíží. Nevýhodu vidí spíše v jejich jednotvárnosti. A vznáší otázku, na kterou si musí odpovědět každý z nás sám: „Pokud je začnete konzumovat místo porcí zdravého jídla, ať už z důvodu redukce váhy, nebo úspory času, problém tím nevyřešíte. Dočasně si pomůžete, ale co budete jíst potom, až vás koktejly omrzí?“