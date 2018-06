Kotník a noha: otestujte, zda vám fungují dobře

O tom, že pro běžce je funkce kotníku a nohy alfou omegou dobré tolerance zátěže, není třeba diskutovat. Správné nastavení hybných komponent nohy tvoří dokonale fungující celek, který (pře)nastavuje celé tělo. Stačí křivý palec a vše je jinak. A co teprve stav chronické nestability kotníku? A co když máte ploché nohy? A kdy jsou třeba vložky a kdy ještě ne? A boty s korekcí pronace? Minimalistická obuv? Kdy a pro koho? A co můžete udělat pro to, aby byly vaše nohy funkční?

Odpovědět na tyto otázky by byla náplň pro knihu. Pokuste se porozumět funkci nohou a třeba si některé odpovědi odvodíte sami. V dnešní první části se budeme věnovat diagnostice, příště budeme pokračovat léčbou. A jako třetí blok si můžeme nechat odpovědi na vaše dotazy k tématu, které směřujte na náš facebookový profil.

Obecně víme, že potíže s chodidly má velká část populace. Problém je, že ne všechny potíže jsou bolestivé samy o sobě, aby vás na problém upozornily. Reálně se počet lidí, kteří trpí problémy s chodidly, pohybuje kolem 80 procent

Noha není jen styčné místo těla se zemí. Díky reflexním zónám pro pohybový aparát i vnitřní orgány významně ovlivňuje funkci celého těla. Aby mohla správně fungovat, potřebuje pružnost měkkých tkání, koordinaci všech svalů a dostatečnou citlivost (nezaměňovat s lechtivostí, která je naopak znakem přemíry dráždivosti). Na všechny tyto parametry pak nasedá silová a vytrvalostní složka.

V první části tohoto textu budeme nohu testovat v rámci anatomického nastavení, ve druhé nás budou zajímat tři hybné funkce: ohebnost, koordinace a propriocepce. Testování síly si odpustíme, protože síla jako taková může nasedat až na dokonalé zajištění výše zmíněných parametrů a její testování by mělo spadat spíše do kompetence trenéra. Jako bonus na závěr si uvedeme testy na dvě nejčastější bolestivá postižení v oblasti kotníku a nohy.

Anatomické testování

Při anatomickém testování nás zajímá nastavení nohy tak, jak ho vidíme, tedy statické. Ze všech možných testů použijeme dva: otisk nohy a pozici Achillových šlach. Otisk nohy proveďte jednoduše po sprchování postavením se na zem v koupelně. Sofistikovanější verze je například jednoduchý otisk na podložce typu Footdisc (viz první obrázek) a úplně top jsou speciální modulární analytické stanice.

Typologie nohou nás tak úplně trápit nemusí, podstatné je, zda máte aspoň nějakou klenbu. Ideálně typ B a C. Typ A je vysoký nárt a typ D je plochá noha (druhý obrázek). Ovšem i majitel „áček“ nebo „déček“ zoufat nemusí, vše záleží na funkci – viz níže. Podstatné je, zda jsou otisky aspoň trochu podobné normě a zda se zobrazí i otisky prstů (někdy je totiž váha tak moc na patách, že prsty se na otisku prakticky neobjeví).

Druhým testem je test na linii Achillových šlach. V ideální případě k tomu potřebujete sparinga, který se postaví za vás, podívá se na vaše nohy a zhodnotí, zda jdou obě úponové šlachy rovnoběžně (což je „ideální“), nebo zda tvoří linii písmene „C“ (častěji je vnitřní kotník níž než kotník zevní a tento stav odpovídá nálezu ploché nohy). Při hodnocení je lépe, je-li ten, kdo vyšetřuje, v pozici dřepu, aby pohled směrem shora nezkresloval.

Zbystřit by také měli automaticky všichni, kteří mojí na nohou výrazné otlaky, „kostky“ (kostní exostózy) nebo jiné anatomické odlišnosti (křivé palce - hallux valgus, drápovité prsty a podobně). V těchto případech je vždy dobré stav konzultovat s podologem, zejména, chcete-li ještě dlouho a dobře běhat.

Testování funkce

Při diagnostice nás zajímají tři schopnosti, ohebnost, koordinace a propriocepce.

V záznamu používáme hodnocení ano/ne nebo počet centimetrů nebo sekund.

Ohebnost

Sed na patách

Pokud jsou vaše kolena v pořádku a umožňují vám plný pohyb, klekněte si, srovnejte chodidla tak, aby se paty dotýkaly, a posaďte se na paty. Při správném provedení leží celá holenní kost a hřbet nohy na zemi (nelze sem vsunout prst) a necítíte bolest. Tímto testem zobrazujeme maximální rozsah pohybu směru špičkou dolů (plantární flexe).

Klek u stěny

Druhý test prošetří pozici maximálního rozsahu pohybu do přitažení špičky směrem nahoru. Klekněte si na jedno koleno čelem směrem ke stěně. Testovaná noha je postavená na chodidlu a vaším úkolem je zjistit, v jak velké vzdálenosti špičky chodidla od zdi se vám podaří dotknout kolenem zdi. Podstatné je, aby vzdálenost byla na obou končetinách stejná.

Koordinace

OK test

Vsedě jednu nohu natáhněte a opřete patou o podložku. Na chodidle se pokuste udělat pozici „OK“ stejně, jako ji naznačujeme prsty na rukou, palec tedy necháme na místě a všechny ostatní prsty skrčíme. Opakujte pětkrát, pokud cítíte nekoordinaci nebo bolest, váš stav OK rozhodně není.

Abdukce palce

Ve stejné pozici se pokuste provést izolovaný pohyb palce směrem od ostatních prstů. Více informací ke cvičení chodidla naleznete zde.

Propriocepce

Chodidlová houpačka

Ve stoje na jedné noze proveďte pomalý pohyb střídavě do stoje na špičku nebo na patu. Noha by se měla pohybovat pomalu a koordinovaně bez výrazného vychylování trupu do stran.

Stoj na jedné noze

Ve stoje na jedné noze se pokuste „najít střed“ a poté zavřít oči. Norma výdrže v této pozici je 10 až 20 sekund bez kolébavého pohybu chodidla směrem do stran (nesmíte zvedat vnitřní nebo vnější stranu chodidla). Více o propriocepci naleznete v textu zde.

Jaký z testování vytvoříme závěr? Při neoptimálním výsledku testů trénujte tu část, která je oslabena. Pro správnou funkci chodidla totiž potřebujete mít všechny tyto motorické schopnosti vyladěné na co nejlepší úrovni. V tréninku můžete prozatím používat testovací pozice, více informací k léčbě uvedeme v příštím textu.

Závěrem si uvedeme dva testy, jimiž si ozřejmíte bolestivé poruchy v oblasti nohy.

Testy na bolestivé nohy

Plantární aponeuritóza

Test na bolestivou plantární aponeurózu není složitý. Nohu si pokrčte a dejte přes druhou končetinu, jednou rukou nohu v kotníku maximálně protáhněte do pozice nahoru (včetně prstů), druhou rukou si zmáčkněte úpon šlachy aponeurózy do oblasti patní kosti (na konci patní kosti). Při zánětu v této oblasti je cítit při tlaku silná bolest. Více informací o tomto problému naleznete v našem textu zde.

Mortonova neuralgie

Tento stav způsobuje bolestivost v přední části chodidla, často jdoucí do prstů, někdy je spíše brnivého, jindy pálivého charakteru. Je způsobena útlakem nervu, který je skřípnut mezi kostmi chodidla při propadu příčné klenby. Vyšetřovací hmat je proveden tlakem mezi prsty do meziprstní řasy v ose chodidla.

Pokud naleznete výraznější potíže v těchto dvou oblastech, příliš dlouho neváhejte s návštěvou specialisty. Připomeňte si, že chodidlo je opravdu důležité, nejenže ovlivňuje celé tělo, ale je i tělem ovlivňováno - kupříkladu zraněními v oblasti kolen, nestejnou délkou dolních končetin a dalšími faktory, který vám šikovný fyzioterapeut vyšetří a vysvětlí. Heslo „Zpátky ke kořenům“ v případě chodidel nemůže platit víc.