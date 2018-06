Frutarián Mike Arnstein: k snídani dá 15 pomerančů, pak uběhne maraton

Sníst jedno jablko denně je málo. Myslí si to Mike Arnstein, americký běžec, který se posledních sedm let živí výhradně čerstvým ovocem. A to i přesto, že donedávna žil v New Yorku. Je to podivín, nebo snad chlapík se zdravým životním stylem?



„Chtěl jsem běhat rychleji, to byl důvod, proč jsem začal experimentovat s raw dietami,“ tvrdí Mike Arnstein v jednom z mnoha rozhovorů. A že jich už rozdal hodně, budí totiž rozruch svými úžasnými běžeckými výkony, ve kterých mu místo výživových doplňků pomáhá ovoce.

Michael Arnstein: běžec frutarián Mike se narodil v lednu 1977, je ženatý a má tři děti. Pracuje pro malou společnost ve šperkařském průmyslu a donedávna žil v New Yorku, asi před rokem se ale i s rodinou přestěhoval na Havaj, kde je ovoce mnohem dostupnější a může si ho i sám vypěstovat. Od střední školy běhal na celostátní úrovni, zhruba ve 20 letech se stal vegetariánem a postupně ze svého jídelníčku vyškrtával všechno „nezdravé“. Frutariánem je od roku 2008. Nejrychlejší maraton uběhl za 2:28:12.

Mike do sebe za den dostane asi 6 tisíc kalorií a týdně uběhne i 300 kilometrů. Ovoce nakupuje po bednách ve velkoskladu, kde nakupují jen majitelé obchodů. Každý týden si odsud odnese asi 200 kilo ovoce. Doma má čtyři ledničky a salát nejí z talíře, ale z obrovského kýble. Takhle jste si frutariánskou „dietu“ nepředstavovali, že? Frutariánství ze mě udělalo superčlověka, říká Mike Arnstein Frutariánství má mnoho různých definic, v jeho podání sestává tahle „dieta“ z 90 procent čerstvého ovoce a z 10 procent čerstvé zeleniny. Vzhledem k tomu, že Mike už takhle jí sedm let, nelze mluvit o dietě, je to spíš životní styl. První výsledky frutariánství na sobě ale prý viděl už po pár prvních týdnech. „Jsem něco jako superčlověk, nemám suchou kůži, nemastí se mi vlasy a můj pot není cítit. Jsem od rána nabitý energií, cítím se lehce, nejsem vůbec nemocný,“ tvrdí Mike a dodává dlouhý výčet všech pozitivních účinků, které na něj ovocná strava má. Po třech letech své frutariánské diety v jednom z rozhovorů řekl, že za tu dobu nebyl nemocný nebo zraněný. Zhubnul dokonce i tuk na břiše, se kterým měl celoživotně problémy, a podle krevních testů mu schází jenom trochu vitamínu B12, který doplňuje uměle. „To je ale všechno, jinak žádné doplňky stravy nepotřebuji,“ upřesňuje Mike. Jaká výživa je nejlepší pro zlepšení sportovního výkonu? Jeho cesta k frutariánství ale rozhodně nebyla přímočará. Od svých 15 let začal přemýšlet o zdravém jídle a postupně vyzkoušel řadu různých přístupů. Po většinu času bylo jeho cílem zvýšit sportovní výkonnost, ale jednoduše se mu nedařilo překročit své nejlepší časy – například maraton ne a ne dát pod 2 hodiny 45 minut. Dlouhou dobu byl přísným veganem, zkoušel raw dietu a utratil obrovské peníze za speciální sportovní výživu. O vegetariánství v souvislosti se sportem jsme psali nedávno, přečtěte si článek Člověk býložravcem – veganství, vegetariánství, zdraví a sport! Pak si přečetl frutariánskou knihu 80:10:10, začal jíst jenom ovoce a už po dvou měsících uběhl maraton za 2 hodiny 40 minut. Dnes je jeho nejrychlejší čas maratonu 2 hodiny 28 minut, desítku uběhne za 32 minut a půlmaraton za hodinu deset. Jak vypadá každodenní jídelníček frutariána podle knihy 80:10:10? Snídaně: 8 banánů

Svačina: čerstvé pomeranče Oběd: 2-3 cukrové melouny cantaloupe Svačina: čerstvé pomeranče Večeře: 3 hlávky římského salátu, půlka avokáda, rajčata, celer, papriky Která zelenina obsahuje nejvíce bílkovin? Bez bílkovin by naše strava nebyla vyvážená. Ale kde je schrastit, když se člověk rozhodne být frutariánem? V zelenině. Petržel obsahuje 3,3 g bílkovin na 100 g

Kapusta obsahuje 3,3 g bílkovin na 100 g

Brokolice obsahuje 3,3 g bílkovin na 100 g

Zelené fazolky obsahují 2,4 g bílkovin na 100 g

Květák obsahuje 2,4 g bílkovin na 100 g

Špenát obsahuje 2,2 g bílkovin na 100 g

Kedlubna obsahuje 2,1 g bílkovin na 100 g

Jeden den podle frutariána Mika Arnsteina Schválně si zkuste jeden den jíst a fungovat tak, jak to už sedm let dělá Mike Arnstein. Ráno hned po tom, co vylezete z postele, vypijte asi litr vody. K snídani si vymačkejte 10 pomerančů nebo si dejte srovnatelné množství jahod, papájí nebo jiného ovoce s velkým obsahem vody. Potom si zaběhněte zhruba 24 kilometrů do práce. Dejte si sprchu a snězte nějaké sezónní ovoce, třeba meloun, kaki, mango, čerstvé fíky, hrozny, citrusy, peckovité ovoce atd. Toto ovoce jezte v průběhu celého pracovního dne a nevšímejte si nejapných poznámek svých kolegů. Domů už můžete jet autobusem a k večeři si dejte opravdu hodně velký salát, připravený z římského salátu, rajčat, mrkví, celeru, okurek, paprik, červené cibule a jakékoli další sezónní zeleniny. Pokud potřebujete dresink, udělejte si ho z avokáda nebo manga a citronové šťávy. Ke druhé večeři si dopřejte hrozny, mango nebo nějaké jiné exotické ovoce. A je to.