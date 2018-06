Podělte se s námi o fotku a získejte boty adidas. Do konce srpna!

Podrobnosti soutěže Jak se zúčastnit Fotografie nám zasílejte e-mailem na adresu there47bell@photos.flickr.com

Čas máte až do 31. srpna. Do předmětu zadejte zadejte název či popisek k vaší fotce a do těla e-mailu napište vaše jméno a e-mailovou adresu. Bez kontaktních údajů vás nebudeme moci zařadit do soutěže o ceny. Fotografie by měla mít na šířku minimálně 640 pixelů. Spoustu cen pro 20 výherců připravil do velké letní soutěže adidas. O co se hraje: 1. cena – boty adidas ULTRA BOOST v hodnotě 4699 korun

2. cena – boty adidas ULTRA BOOST v hodnotě 4699 korun

3. cena – boty adidas Supernova

4. - 8. cena – cestovní taška s prostorem na běžecké boty

9. - 13. cena – bežecké triko

14. - 17. cena – pás/ledvinka na běhání

18. - 20. cena – běžecká čepice