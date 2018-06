TEST: Fitbit Versa. Spousta funkcí nejen pro ženy, ale bohužel bez GPS

Dlouho jsem hledala chytré hodinky, které by mě neštvaly – velikostí, humpoláckým designem, malým výběrem funkcí nebo přemrštěnou cenou. Zkrátka jsem čekala, až někdo vyrobí alternativu Apple Watch, tedy chytré hodinky, které vám skutečně poslouží, nebudou vás nijak iritovat a budou součinné se systémem Android. Když se mi do ruky dostala novinka Fitbit Versa, musela jsem uznat, že ten den nadešel. Nebo se minimálně výrazně přiblížil.

Hodinky jsou elegantní a je vidět, že cílí na ženy (ale zároveň ne pouze na ně). K dispozici jsou v černé, stříbrné a aktuálně velmi populární barvě růžového zlata. Na výběr je celá řada barev řemínků. Speciální edice obsahuje gumový i textilní pásek, který je velmi lehký, příjemný, nepotí se pod ním ruka a vypadá dobře i ke společenskému outfitu.

Pro běžný aktivní život

Není žádnou novinkou, že by chytré hodinky počítaly kroky, nachozené kilometry a spálené kalorie. Hodinky Versa to dělají samozřejmě také a navíc vás umějí pobídnout – něžně zavrní a na displeji se objeví hláška, že je čas se zvednout ze židle a trošku se projít. I přes absenci integrované GPS fungují velmi dobře jako krokoměr – při paralelním měření s GPS v jiném zařízení podaly téměř identický údaj o vzdálenosti.

Technické parametry LCD displej s úhlopříčkou 1,34 palce

rozlišení 300 x 300 obrazových bodů, jas displeje 1 000 nitů

ochranné sklo Gorilla Glass 3

paměť 4 GB, uživatelsky využitelných 2,5 GB

hmotnost 38 g

vodotěsnost do 50 m (vhodné i pro záznam plavání)

cena od 5 100 korun

Nabízejí zároveň možná trošku dětinskou, ale milou virtuální motivaci: za každý splněný cíl (ať už v denních krocích, nebo při sportu) vás pěkně pochválí a někdy dokonce přidají barevný ohňostroj na displeji. Při sportu či monitoringu delší chůze venku se ale rozhodně vyplatí spárovat hodinky s mobilem (fungují s Androidem, Windows i iPhonem) a zapnout GPS – jinak si nebudete moci prohlédnout trasu a všechny detaily své aktivity.

„Nadupaný“ sports tracker, ale bohužel bez GPS

Hodinky disponují integrovaným výškoměrem a umí i bez propojení s mobilní aplikací spočítat, kolik pater či metrů jste vystoupali. (Funguje to i na túře v horách). Tříosý akcelerometr a gyroskop zase zaručují, že hodinky poměrně spolehlivě odhalí vaši aktivitu – to je skvělá funkce pro zapomnětlivé, kteří vyrazí cvičit a zapomenou si spustit „workout“: hodinky rozpoznají například aerobik (podle pohybů, tepu a okysličení krve), běhání, ale podle otřesů se jim daří identifikovat třeba i jízdu na kole terénem. Když pochopí, že aktivita skončila, zeptají se vás, zda správně odhadli vaše cvičení, a nabídnou vám jeho statistiku.

Bohužel ale nemají integrovanou GPS, takže s sebou pro lepší přehled o tréninku budete muset „tahat“ mobil a propojovat hodinky s aplikací. Během testování se to občas nepovedlo na „první dobrou“ a na počáteční propojení bylo nutné čekat kolem půl minuty.

Po spojení s aplikací toho ale Fitbit Versa zvládá mnohem víc. Na displeji mobilu se vám zobrazí dokonalý přehled o aktivitě: trasa, počet kilometrů, graf vysoké a nízké aktivity (rychlosti), tepové frekvence a dalších údajů. Příjemné jsou i aplikace, které lze do operačního systému Fitbitu stáhnout – běžce a cyklisty jistě potěší „zmenšenina“ aplikace Strava, kterou můžete v klidu nechat běžet v kapse a na hodinkách pouze kontrolovat aktuální údaje o tréninku.

Příjemným zpestřením je funkce Relax, která vám pomůže „hodit se do klidu“ po tréninku. Jednoduše ji spustíte a sledujete pokyny na displeji – vyzývá vás k dechovému cvičení, které je ideální na zklidnění po běhu či jiném aerobním sportu. Bohužel, stejně jako všechny ostatní pokyny i informace v aplikaci, nejsou ani tyto rady jazykově lokalizovány. K používání hodinek tedy budete potřebovat alespoň základy angličtiny.

Pro zdravý spánek i přehled o periodě

Určitě zaujme detailní monitoring spánku. Když se člověk podívá na výsledný graf, skoro si až říká, odkud hodinky taková přesná data „vycucaly“. Odpověď je na spodní straně těla hodinek – zde se nachází přesný snímač srdečního tepu a saturace krve kyslíkem. Umějí také zaznamenávat i mírné tělesné pohyby. Výsledkem je graf v mobilní aplikaci, který ukazuje, kolik hodin jste spali, jak často jste se probudili a kdy byl váš spánek nejtvrdší.

Příjemné je i to, že si přímo v aplikaci můžete bez složitého googlování přečíst zajímavosti o spánku – kromě „správných“ poměrů jednotlivých spánkových fází až třeba po to, že jsme mnohdy v noci několik minut vzhůru, aniž bychom si to uvědomili. Na grafu můžeme zaznamenat poměrně dost krátkých okamžiků probuzení, o nichž jsme neměli tušení. Aplikace nás ale ujistí, že je to normální jev, jehož se nemusíme obávat.

Klady a zápory Klady: povedený design a široké možnosti personalizace ciferníku i pomocí snadno vyměnitelných řemínků

příjemná cena



vodotěsnost

nízká hmotnost a pohodlí

přesné měření tepové frekvence

SpO2 senzor (saturace krve kyslíkem)

dlouhá výdrž baterie (4 dny nepřetržitého nošení)

obchod s aplikacemi

funkce speciálně pro ženy Zápory:

hodinky nedisponují GPS

nelze vypnout měření tepu, a šetřit tak baterii

na displeji poměrně znatelně ulpívají otisky prstů

speciální a poměrně rozměrná nabíječka

hodinky ani aplikace nejsou v češtině

Časem výrobce slibuje ještě lepší monitorování zdraví (právě třeba díky senzoru, měřícímu saturaci krve kyslíkem) a užší propojení systému s lékaři – na tom se teď už pracuje v USA. Už nyní ale hodinky umí sledovat ženskou periodu, včas vás upozornit, že se „to“ blíží, a porovnávat cyklus s dalšími faktory, průběhem spánku a aktivitou, a údaji, které do aplikace zadáme manuálně (jídelníček, hmotnost apod.).



Výrobce chce ženám pomoci lépe porozumět svému cyklu a nabídnout možnosti, jak ho sladit třeba s právě se sportovní aktivitou.

Neustále ve spojení

Příjemným benefitem je zobrazování notifikací z mobilu. Oceníte je třeba na poradě v práci, ale především při sportu nebo při řízení. Notifikace přicházejí do hodinek téměř bez zpoždění a upozorní na sebe krátkou vibrací. Stačí otočit zápěstím a vidíte, zda vám někdo volá či píše s neodkladnou záležitostí, nebo zda můžete v klidu jet dál a odpovědět později.

Hodinky nabízejí i funkci rychlých odpovědí, které si předem napíšete. Stačí si pak vybrat: Ano, Ne, Už jsem na cestě nebo třeba nějaký ten smajlík – zkrátka odpovědi, které jste si předem připravili pomocí aplikace v telefonu.



Jen je trošku škoda, že na hodinkách nemůžete zprávu přímo napsat, což třeba zmíněné Apple Watch umí. Trošku obtížné je i „probouzení“ ciferníku - senzor je sice poměrně citlivý, ale leckdy je potřeba zápěstí zvednout prudším pohybem pomalu až před oči, aby hodinky pochopily, že se chceme podívat.

Hudební přehrávač a (časem) i bezkontaktní platby

Vychytávkou je aplikace Fitbit Pay, kterou lze díky technologii NFC platit všude tam, kde lze použít bezkontaktní platební kartu, samolepku nebo třeba platební aplikaci v mobilu. Zatím velkou nevýhodou je fakt, že v České republice zatím tato funkce nebyla spuštěna. Budeme si tedy ještě muset počkat, podle výrobce by se spuštění funkce ale mělo odehrát již letos.

Naopak příjemnou výhodou je poměrně velká paměť hodinek – uživatel má z celkových 4 GB k dispozici pro svou potřebu kolem 2,5 GB. Díky tomu mohou hodinky sloužit jako plnohodnotný přehrávač hudby, který lze snadno ovládat i bez mobilu. To je skvělé při sportu, ale například i na cestách. Nutností jsou sluchátka s funkcí Bluetooth, které s hodinkami spárujeme. Rozumí si ale i s reproduktorem - v autě i s tím cestovním.

Celkově jsem s hodinkami velmi spokojená. Nadchnul mě především jejich design a pohodlí, protože běžně si na nošení hodinek ani velkých náramků nepotrpím, a také uživatelsky přívětivé a intuitivní ovládání hodinek i aplikace. Na závěr, a to i přes absentující GPS, musím uznat, že poměr vzhledu, funkcí, ceny a kvality je v případě Fitbit Versa dokonale vyvážen.