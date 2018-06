Exkluzivně: Horké novinky od Garminu a první pohled na Forerunner 230

Garmin Forerunner 230

Nástupce populárního modelu Forerunner 220, který u Garminu znamenal poměrně zásadní zlom. Cenově dostupný běžecký sporttester konečně přestal vypadat jako nevzhledná plastová boule na ruce a spousta lidí začala nosit sporttester také jako hodinky na celodenní nošení. Garmin Forerunner na tento trend navazuje a kromě příjemného vzhledu přináší pokročilejší funkce.

Design hodinek zůstal na první pohled stejný a stejné jsou i fyzické rozměry. Na druhý pohled však zaujme výrazně užší rámeček kolem displeje, díky kterému je displej nyní větší o 44% a spolu s větším rozlišením se na něj vejde mnohem více informací. To je poměrně zásadní, neboť celá nově představená řada hodinek Forerunner podporuje platformu Connect IQ a tedy možnost instalovat různé vzhledy ciferníku, dodatečné aplikace, widgety nebo datová pole.

Podobně jako například již dříve uvedený Garmin Fenix 3 dokáže i nový Forerunner 230 odhadovat hodnotu vašeho VO2 max na základě měření tepu, kromě GPS přidává podporu ruského GLONASSu a pomocí Bluetooth dokáže zobrazovat informace a upozornění z mobilního telefonu. Velkým překvapením je lepší výdrž, která by podle údajů Garminu měla být 16 hodin v GPS modu (což je téměř dvojnásobné zlepšení oproti 220) a čtyři měsíce při vypnuté GPS (což je zlepšení ještě výraznější). Samozřejmostí je sledování denní aktivity v podobě počítání kroků a sledování spánku, které už ale přinesl i dříve uvedený Forerunner 225.

Forerunner 230 Senzory: GPS, GLONASS



NE Vodotěsnost: 50 m

6 990 Kč (bez HR)

7 990 Kč (včetně HR)

Měl jsem možnost vyzkoušet funkční prototyp Forerunneru 230 a musím přiznat, že vypadá opravdu dobře. Hodinky jsou malé a lehké, dobře vypadají jak na pánské, tak dámské ruce a díky velkému displeji s vynikajícím kontrastem jsou velice přehledné. Obsahují vlastně všechny nejdůležitější funkce, které pro běžecký trénink potřebuji. U staršího modelu 220 mi chyběly profily pro další sporty, které s běháním kombinuji (kolo, brusle, běžky...), ale i to je zde vyřešeno. Když k tomu připočtu slibovanou výdrž 16 hodin v GPS modu, má Forerunner 230 podle mě šanci zaujmout opravdu široké publikum běžců.

Forerunner 235 Senzory: GPS, GLONASS, integrovaný monitor tepu



NE Vodotěsnost: 50 m

Connect IQ, VO2max Cena: 8 990 Kč



Sporttester by měl být k dispozici na pultech obchodů již během listopadu za cenu 6 990 korun bez hrudního pásu, respektive 7 990 korun v balení s hrudním pásem.

Pokud hrudní pásy moc nemusíte, mohl by vás zaujmout druhý představený sporttester - Forerunner 235. Ten se od Forerunneru 230 liší především integrovaným optickým senzorem tepu, který dokáže měřit tep ze zápěstí, tedy stejně jako již dříve představený Forerunner 225. Optický senzor pravděpodobně ubral trochu místa baterce, neboť udávaná výdrž Forerunneru 235 je „pouze“ 11 hodin v GPS modu. I tak se však jedná o zlepšení oproti předchozí generaci. Všechny ostatní parametry a funkce zůstávají stejné jako u Forerunneru 230.

Garmin Forerunner 630

Technicky nejzajímavějším, dnes představeným modelem je však Forerunner 630. Ten přichází jako následovník nejvyššího běžeckého modelu 620 a přináší novinky, které zatím v žádných jiných sporttesterech nenajdete. První z nich je druhá generace takzvaného měření běžecké dynamiky. První generaci měření zvládají sporttestry s pomocí pohybového čidla v hrudním páse u Garminu již nějakou dobu a jedná se o parametry jako doba kontaktu se zemí nebo vertikální oscilace (jak moc při běhu skáčete do výšky). Forerunner 630 kromě nich dokáže změřit délku kroku, poměr výšky a délky kroku nebo to, jak zatěžujete levou či pravou nohu. Všechny tyto parametry mohou pomoci běžcům vyladit techniku co nejblíže k dokonalosti.

Další zajímavou funkcí, kterou hodinky Forerunner 630 přinesou, je zjištění laktátového prahu. Hodinky dokáží odhadnout tempo, respektive tepovou frekvenci, kterou pokud v delším časovém úseku překročíte, začne se vám v těle plynule hromadit laktát. Trénovaní běžci mají tuto hranici většinou někde kolem 90% maximální tepové frekvence a běžcům může pomoci určit, jak dlouho jsou dané tempo schopni držet. Určitě bude zajímavé sledovat, jak se tato hranice mění s ohledem na trénink.

A to stále není vše, hodinky dále dokáží vyhodnotit na základě nejrůznějších parametrů, které sledují, zda máte dobrý či špatný den (oproti předchozím tréninkům), a mohou vám tak dát najevo, zda jste dnes ve formě nebo to není úplně ono. Až budete na výběhu zaostávat za tréninkovým partnerem s tím, že máte dnes špatný den, hodinky vám pro to poskytnou konkrétní důkaz.



Forerunner 630 Senzory: GPS, GLONASS



ANO Notifikace (mobil): ANO

50 m Další funkce: Connect IQ, VO2max, délka kroku, oscilace, laktátový práh, monitor únavy

10 990 Kč (bez HR)

12 490 Kč (včetně HR)

Poslední velmi zajímavou novinkou je statický monitor únavy, respektive regenerace. Jedná se o zhruba tříminutový test, při kterém stojíte na místě a hodinky za pomoci klidové tepové frekvence díky němu zjistí, jak moc jste unavení, zda jste připraveni na další tréninkovou nálož nebo byste měli raději ještě odpočívat. Aby byl test co nejpřesnější, doporučuje Garmin provádět test nejlépe každý den ve stejnou dobu za podobných podmínek.

I když jsem si nemyslel, že by se v oblasti sporttesterů dalo vymyslet mnoho nového, Garmin mě se svým Forerunnerem 630 vyvádí z omylu. Představené nové funkce vypadají velice zajímavě a jsem zvědavý, jak budou fungovat v praxi. Pokud k tomu přidáme vlastnosti z předchozí generace jako jsou wifi, dotykový displej, propojení s mobilním telefonem a opět také vetší displej, 16 hodin výdrž v GPS modu či podporu Connect IQ, máme se na co těšit.

Garmin Forerunner 630 by měl být v prodeji během listopadu za cenu 9 990 korun bez hrudního pásu, respektive 12 490 korun v balení s hrudním pásem.