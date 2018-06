Samková: Na Wings for Life chci uběhnout 15 kilometrů

Běhání jako takové patří do přípravy asi každého sportovce, co ty a běh?



Běhání mě hodně baví. Pokud to jde, snažím se vyběhnout alespoň dvakrát do týdne. Spojení běhu a přírody je pro mě obrovský relax a strašně si to užívám.

Jakou vzdálenost bys chtěla v závodě zdolat, než tě dožene stíhací auto a budeš zastavena?

Chtěla bych zvládnout minimálně deset kilometrů, ideálně 15. Tentokrát budu závodit jen sama se sebou, budu se soustředit hlavně na svůj cíl a ten se budu snažit překonat. S kolegy z Red Bullu se budeme navzájem podporovat.

Proč vlastně poběžíš závod Wings for Life v Bratislavě?

Líbí se mi myšlenka, že tolik lidí na 35 různých místech po celém světě poběží ten samý závod v jednu chvíli. To mi přijde unikátní. Je to skvělá příležitost, jak si společně zasportovat s kamarády a zároveň pomoct někomu dalšímu. Akcí podobného typu se občas účastním, běžela jsem například Běh pro Světlušku.

Wings for Life datum konání: 8. května 2016

místo: Bratislava

vzdálenost: dokud vás nepředjede „Catcher Car“

více o závodu jsme psali zde

Ke knírku jsi v posledním závodě přidala i mušketýrskou bradku, nechystáš něco podobného i do Bratislavy?

Takový šílenec opravdu nejsem, vtípky tohoto typu si schovám na své snowboardové závody. Tohle je něco úplně jiného.

Vnímáš ten závod i z toho směru, že člověk nikdy neví, co se mu stane? V čem je koncept jiný než podobné akce?

Samozřejmě nikdy nevím, co přijde, ale na to myslet vůbec nechci. Snažím se to neřešit a žít okamžikem. Koncept tohoto závodu je jiný svým rozsahem, nevybavuji si žádnou charitativní akci s podobným konceptem. Je to skvělé, protože fakt, že se jedná o celosvětovou záležitost, mnohonásobně zvyšuje mediální viditelnost a tím i povědomí o nadaci jako takové.

Akce podporuje výzkum poranění míchy. Co pro tebe znamená „běžet za ty, kteří nemohou“?

Ztělesňuje to pro mě obrovskou naději v tom, že svojí účastí alespoň malým dílkem přispěju ke splnění snu vozíčkářů – jednou se zase postavit na nohy. Fakt, že jde celý výdělek na pomoc těm, kteří běhat nemohou, tomu dává ještě úplně jiný rozměr.

Jak bys přesvědčila ty, kteří se ještě rozhodují?

Spousta lidí má kamarády nebo třeba někoho z rodiny v zahraničí. Jen se zamyslete, kdy jindy máte příležitost poměřit si síly ve stejném závodu s někým, kdo je na druhém konci světa? Tak se uvidíme na startu!