Proběhněte Šárkou s EPP a pomozte znevýhodněným zaměstnancům

Ačkoli žijeme v moderní době, je integrace osob s mentálním postižením stále velkým problémem. A také velkou neznámou. Zaměstnavatelé někdy mívají obavy, zda hendikepovaní zvládnou stejnou práci jako „normální“ zaměstnanci, zda budou zodpovědní za svou práci i za sebe. Leckdy jsou tyto obavy podložené špatnou zkušeností nebo jen předsudkem.

Dalším problémem je, že si sami tito znevýhodnění lidé neumějí práci najít. Stydí se, trpí nemocí, která jim nedovolí adekvátně komunikovat, nebo prostě nemají dost odvahy. Na scénu tak přicházejí neziskové organizace, které fungují jako prostředník nebo dokonce poskytovatel zaměstnání.

Jednou z nich je Společnost DUHA, která už 25 let pomáhá mentálně znevýhodněným Pražanům v integraci, která zahrnuje pomoc v běžném životě. Dospělí lidé s mentálním znevýhodněním se díky ní mohou starat o domácnost v chráněných bytech, vést běžný život, účastnit se společenských akcí společně se zdravými a v neposlední řadě najít dobrou práci. Zkrátka a dobře – organizace pomáhá bořit mýty a předsudky.

Plnohodnotná práce s profesionálním zázemím

Jedním z projektů Společnosti DUHA je sociální firma Duhová prádelna. Podnik má v Praze na Černém Mostě už dvě pobočky. V každé z nich pracuje devět odborně vyškolených pracovníků, kteří obstarávají pračky a sušičky, mandlují a žehlí třeba i košile. Zaměstnanci prádelny nejsou nikdo jiný než právě mentálně či tělesně postižení, kteří díky prádelně získali nejen profesní specializaci, ale také společenské uplatnění.

Pan Jaroslav je slabozraký, ale práce se nebojí. Dlouhé roky pracoval v kuchyni u nádobí, ale inzerát Duhové prádelny ho zaujal. I se svým hendikepem práci zvládá skvěle, naučil se výborně mandlovat rovné prádlo. Vedoucí provozovny ho velice chválí, pan Jaroslav má chuť k práci a je důležité, že do týmu vnáší dobrou náladu. Na otázku, zda se mu práce líbí, říká pan Jaroslav se smíchem: „Ježimarjá, tady jsem šťastnej člověk. Paní vedoucí je hodná, i když je někdy přísná, ale tak maminkovsky. Je to skvělá práce. Nejvíc mě baví mandlování, to jsem si oblíbil nejvíc.“

Paní Jana už má zkušenosti s prací v prádelně. Má ale problémy se zády, proto je v invalidním důchodu a potřebuje zkrácený úvazek – v tom jí Duhová prádelna vyšla vstříc. Jana si cení vstřícnosti a pochopení paní vedoucí k jejím zdravotním problémům a v pracovní době se snaží podat maximální výkon. „Já odsud neodejdu, dokuď mě odsud nevyhoděj,“ směje se. „Mě baví žehlení i mandlování, šití. Jsme tu skvělej kolektiv.“

Smysluplná spolupráce

„Samozřejmě je pro nás těžká velká konkurence na trhu, velkokapacitních prádelen je hodně, těm my nemůžeme ani nechceme konkurovat cenou. Patříme mezi menší provozovny, ale to nám nebrání poskytovat profesionální služby,“ říká Margita Losová ze Společnosti DUHA a pokračuje: „Hledáme takové zákazníky, kteří vidí smysl v sociálním podnikání, jimž je blízká myšlenka zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním a kteří odběrem našich služeb pomáhají tuto myšlenku naplňovat a udržet naši firmu v chodu.“

Prádelna ze svých zisků, které zbudou po rozdělení platů, zároveň zpětně podporuje činnost Společnosti DUHA. Zákazníci z řad firem si navíc odběrem služeb z prádelny mohou „odškrtnout“ takzvané náhradní plnění, podmínku zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Kruh se tak smysluplně uzavírá.

Prádelna si zároveň zakládá na profesionálně provedené, „neodfláknuté“ práci. Není divu, že jejích služeb využívají i penziony, hotely a cateringové služby, které dbají na dokonalý vzhled ložního prádla, ubrusů nebo oblečení pro číšníky a kuchaře. Samozřejmostí služeb prádelny je i odvoz a rozvoz prádla.

Propoťte své prádlo a pomozte Duhové prádelně

A jsme u oblasti, ve které můžeme pomoci my všichni, tedy nikoli odvozem svých propocených běžeckých triček do prádelny, ale svým pohybem. Duhová prádelna má pouze jeden starší automobil, který rozváží veškeré zakázky. Na dvě provozovny to už přestává stačit. Koupě druhého vozu na vlastní náklady je pro společnost nereálná, ale mohou ho získat díky projektu Pomáhej pohybem a našim kilometrům, které zaběhneme, třeba právě na závodě v pražské Šárce. Poběžte s námi a nezapomeňte si s sebou mobil se staženou a zapnutou aplikací EPP.