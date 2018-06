Aplikace, která bojuje proti nemocem a pomáhá chodit

Důvodem, proč může být každý uběhnutý kilometr dobrý, je mobilní aplikace EPP, vyvinutá v rámci projektu Nadace ČEZ Pomáhej pohybem. Podobné projekty už nějakou dobu úspěšně běží třeba ve Spojených státech a bylo jen otázkou času, kdy se dobrý nápad dostane až do našich končin. Sportovci jsou totiž všichni stejní a je úplně jedno, jestli běhají ultramaratony nebo si dají obden kolečko kolem bloku: jsou na své cíle náležitě hrdí, rádi se s nimi pochlubí a hledají motivaci pro nové. A to je přesně to, co EPPka nabízí.

Stáhnete, běžíte a vyděláváte

Všechno funguje tak, že si aplikaci stáhnete do mobilu přes Google Play nebo AppStore (nebo přímo přes web projektu Pomáhej pohybem) a začnete ji používat. Nenutí vás do žádných nesmyslů, jako jsou nutné registrace. Prostě se přihlásíte (jednoduše přes Facebook, nebo se nově registrujete), můžete však pokračovat i bez přihlášení. Zadáte výšku, hmotnost, pohlaví a věk, údaje, které jsou nutné ke správnému měření, a můžete vyběhnout.

Každý kilometr, který uběhnete, ujedete na kole, nalyžujete nebo třeba odbruslíte, přetaví aplikace do bodů, kterými přispíváte na projekt, který jste si vybrali z nabídky přímo v aplikaci. Nepřispíváte tak penězi, ale vlastním potem: čím víc si dáte do těla, tím víc získáte pro projekt bodů. V momentě, kdy s ostatními sportovci bodovou hranici naplníte, přispěje Nadace ČEZ dohodnutou částkou. A jestli vám na projektu záleží, nebudete chtít sedět v koutě. Aplikace tak pomůže i vám k lepší kondici či výkonům.

Může to vypadat jako nedostatečná motivace, ale nebojte se: z vlastní zkušenosti musím potvrdit, že charita je víc než jen pěkné číslo v podobě kilometrů sdílených na Facebooku. Budete totiž vědět, že za kilometry vám bude někdo vděčný. Požene vás svědomí. Tak jako mě, když jsem viděla kilometry ostatních běžců: „Tenhle pán uběhl už sto kilometrů a já jenom deset? To musím dát aspoň jednou tolik!“ Zkuste to a uvidíte.

Charita i sportstracker v jednom

Aplikace zároveň funguje jako standardní sportstracker, takže se nemusíte obávat, že přijdete o statistiku svých aktivit. Přehled o uběhnutých či ujetých kilometrech, o době trvání aktivity, tempu, spálených kaloriích a samozřejmě nasbíraných bodech se vám zobrazuje na displeji přímo při aktivitě i následně ve vašich uložených statistikách.

Aplikace je schopna započítávat nejen body v exteriéru podle GPS, ale i v interiéru pomocí pohybových senzorů v mobilu – jedinou nevýhodou je, že i ve fitku musíte mít mobil neustále při sobě. Dobrou vychytávkou je zobrazování vaší aktuální polohy na mapě na miniatuře přímo na hlavním displeji aplikace a také stanovování cílů, a to jak kilometrových či časových, tak bodových. Pokud už k naplnění vašeho projektu zbývá jen málo, prostě jen nastavíte body a dáte si třeba maraton... Uvidíte, že to půjde samo a že aplikace postaví na nohy i vás.