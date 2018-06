...prší - razovitě

Prší....Je 7 hodin ráno, vonku stále prší.... A radar nedáva nádej na žiadne zlepšenie. Hmmm. Ak to teraz vzdám, budem srab, ktorý vymýšľa čudné darčeky pod stromček. Aj keď možno by mi to dnes prešlo – súdiac podľa počasia. Keby aspoň nebola taká zima, brrrr. Asi by som mala zobudiť zvyšok rodiny, hodina cesty do Ostravy, kým nájdeme Check-In na Rungo – ktovie či bude kde parkovať... myšlienky bežia hlavou a čas letí. Keby tak leteli aj nohy na trati... ale nie všetky priania sa plnia .

Riešim, aké oblečenie si vziať. V nohách mám iba nejakých 32 km a pred sebou vidinu prvej skoro osmičky. Podľa hodnotenia okolia sa štýl behu v mojom podaní nápadne podobá rýchlej prechádzke. Ach jaj, to bol zase raz nápad. Posledné miesto to istí, tak vyberám veci zo skrine s vedomím, že v cieli fandia aj poslednému účastníkovi. Pre istotu siaham pre oblečenie na bežky – teplota vonku je podobná, len miesto sneženia leje. A za tú hodinu na trati budem mokrá ako myš.

... prší.... v Ostrave to teda nie je o nič lepšie. So sebazaprením vyliezam z auta a o chvíľu sa vraciame už aj so štartovnými číslami a čipmi. Tak o pol hodinku to vypukne. Sledujeme z auta ľudí pobiehajúcich po parkovisku sem a tam, pár borcov má na sebe kraťasy a podkolienky a ja by som uvítala vrstvu oblečenia naviac už len pri pohľade na nich.

Štart sa nezadržateľne blíži, zhon a ruch sa stupňuje, slová z reproduktorov sa valia okolo a zrazu sa valí vpred aj tá masa ľudí, ktorá sa tlačila pod štartovnou bránou. Nechávame ich bežať a medzi poslednými s prehľadom obchádzam vodu na ceste. Nechápem, kde sa všetci ženú, ale už po 1 kilometri zostávame iba tí, ktorí neveriacky pohľadom kontrolujú prázdne okolie – kde všetci zmizli?. Do uší mi ženský hlas kovovo oznámi ubehnutú vzdialenosť a čas - km cez 7min, “to je teda bieda!“, pomyslím si. To ešte netuším, že to pravé príde za ďalšou zákrutou.

Asfalt mizne v nánose bahna a romantická úzka lesná cestička sa mení v klzkú pohyblivú pascu. Začínam chápať, že snaha vyhnúť sa mokrým ponožkám je márna. Aspoň nebudem mať blato za ušami - pri tej rýchlosti, ktorú podávam na trati je to nemožné a pravdepodobnosť pádu minimálna – aspoň niečo. 2 km, čas cez 14 min – to už snáď ani nie je rýchla chodza..... Na trati míňam ďalšieho chodcu a zároveň aj posledného, zvyšok je dávno v nedohľadne. Občas sa pri mne odkiaľsi vynorí manžel, ktorý vybehol so mnou, niečo zahlaholí a mizne za ostatnými. Pred očami mám vlčiu tmu, občas sa znenazdania v protismere objaví vysmiaty bežec s číslom, vyfotí si ma, zamáva a zmizne vpredu... asi som rarita a ostatní za mnou to vzdali. Ach jaj. Tak mi treba.

Lapám po dychu, pľúca mi dávajú na vedomie, že posledný týždeň kvitlo, čo mohlo a jeden deň dažďa to nespraví. Bojujem sama so sebou a mazľavým všadeprítomným blatom. Sípajúc sa blížim k rozosmiatej dáme v pršiplášti, víta ma ako posledného bežca a neverí vlastným ušiam, keď tvrdím, že za mnou ešte niekto je. Asi vyzerám ako sa cítim, v pohľade sa zračí účasť s mojím utrpením a povzbudzuje ma ostošesť. Pre istotu ma sprevádza k ďalšiemu organizátorovi, chvíľku postojíme, pokecáme a medzitým sa pridá aj ten pán, čo som ho obišla pred chvíľkou v lese.

Paráda, hneď je to veselšie. Spolu sa škriabeme do posledného krpálu, po ktorom prichádza dlhý zjazd, blata našťastie ubudlo. Stále prší, je mi to jedno. Skúsim bežať, nechávam za sebou spoluchodca, 6 km. Zrazu na mňa huláka ďalší organizátor: „už len kilometer“. “Pekná blbosť“ – vravím si, verím hláške kovového hlasu, pretože chlapom sa pri behu veriť nedá ani slovo a za tých pár sekúnd som určite neprekonala kilák, počítať ešte viem a rýchlosť svetla nedosahujem. V zornom poli zaregistrujem pána s malým batohom, vraj je občerstvovacia stanica – voda, pivo na požiadanie. Kým stihnem lapiť dych a zvážiť, že pivo by bodlo, beztak sú všetci dávno včudu, sa objaví manžel a povie, že nič také nie je treba.

Nádej na oddych mizne behom pár sekúnd aj s mojím chlapom a tým čarovným deduškom. „Mať tak jeho kondičku v jeho veku“ – povzdychnem si a šmátram už po asi 15 kapesníku. Stále nechápem, kde sa tam obaja vzali a v polotranze sa akosi ocitám v parku. Neveriaco sa za mnou otáča staršia pani s psíkom, ďalší mladý pár s vlčiakom radšej uhýba mimo chodník. Vlečiem sa rýchlosťou spomaleného filmu. Medzi stromami presvitá čierny oblúk – hlavou mi neveriacky letí: žeby naozaj cieľ?

Mobilizujem psychické a fyzické sily, vyleziem spoza stromov, v ušiach mi rezonuje ohlušujúci rev – čosi o šprinte. Nevnímam tváre, vidím farebné šmuhy, zatínam zuby a šprintujem do cieľa. Ktosi sa ku mne skláňa, na krku mi visí perníkové srdce, ďalšie ruky mi dávajú dole čip.... Lomcujú so mnou emócie – som šťastná, že som prežila......, prekvapená, že tých pár ľudí za mnou stále bojuje na trati. Klobúk dole, fandím im, nevzdali sa. Pre mňa sú víťazi dnešného dňa.