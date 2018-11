Elegantní hodinky Samsung Galaxy Watch jsou perfektním partnerem po celý den

Samsung letos představil další novinku z řady nositelných chytrých zařízení, a to hodinky Galaxy Watch, které nabízejí velké množství funkcí a aplikací, které svému majiteli pomohou lépe si zorganizovat svou práci, tréninky i volný čas a dosáhnout tak lepších výkonů ve všech oblastech.

Spojení vždy a odkudkoliv

Chytré hodinky Galaxy Watch se v Česku prodávají ve dvou velikostech (46mm a 42mm), přičemž větší verze zvládne na jedno nabití fungovat až 80 hodin za obvyklého využití. Díky snadnému a intuitivnímu ovládání pomocí dotykového AMOLED displeje a otočné lunety se s hodinkami sžijete od prvního okamžiku a budete s nimi mít vždy po ruce vše potřebné, od měření sportovních aktivit, sledování srdeční činnosti až po informaci, zda patřičně dodržujete pitný režim. Hodinky si navíc můžete pořídit i ve verzi LTE, kdy vám společně s eSIM hravě nahradí celý telefon kdykoliv a kdekoliv.

Spánek, stres i kalorie pod kontrolou

S Galaxy Watch budete mít pod kontrolou každý okamžik dne, který můžete rovnou začít ranním briefingem, kdy vám hodinky dají přehled o aktuálním programu, úkolech i počasí. Jelikož jsou to především sportovní hodinky, budou vám díky množství funkcí jako je Samsung Health, Spotify či Under Armour skvělým partnerem pro nejrozmanitější sportovní tréninky, samozřejmostí je voděodolnost do hloubky odpovídající 5 ATM. Zároveň během dne detekují i míru stresu a nabízejí dýchací cvičení, která vám pomohou zachovat klid a koncentraci. Kromě hlídání kalorií dokáží Galaxy Watch ohlídat i váš spánek a vyhradit jeho potřebnou délku na to, abyste úspěšně zvládli celý den.

Když budete mít stres i spánek pod kontrolou, Galaxy Watch vám nabídnou celkem 39 cvičení ven i do interiéru, které vám pomohou udržet se v kondici. A kromě sledování vlastního těla můžete pouhým dotykem na zápěstí kontrolovat i celou chytrou domácnost (od nastavené teploty, ovládání televizoru až po seznam potravin v chladničce).

Z tréninku přímo do kanceláře

Není mnoho sportovních hodinek, které by si člověk dovolil vzít k obleku nebo na důležité pracovní jednání, ne vždy je sportovní vzhled doplňků žádaný. Požadavek na univerzálnost hodinky Galaxy Watch hravě splňují díky svému elegantnímu vzhledu a nadčasovému designu. Majitel si hodinky může doladit k obrazu svému výběrem ciferníku nebo výměnnými kvalitními pásky. Galaxy Watch dokonce imitují i analogové tikání a „odbíjení“ hodin. Tradiční vzhled pak hodinkám dodává hloubkový efekt vrhající stíny, které zvýrazní každičký detail ciferníku. Při ranním běhu si tak můžete nechat od Galaxy Watch zrekapitulovat denní itinerář i vše podstatné pro první schůzku a doběhnout tak do kanceláře perfektně připravený na nový den.