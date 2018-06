Rozhovor: Kdo vyhraje letošní ekumenický ultramaraton?

Jsme na tiskové konferenci v předvečer nejdůležitějšího světového ultramaratonu. Před námi sedí sestava závodníků z různých koutů světa. Osobnosti, které se na závodní scéně pohybují už celé věky, vypadají na první pohled civilně a sympaticky.



Ježíšek, izraelský ultramaratonec vzhledu Tonyho Krupicky, nejmladší rekordman kategorie super-ultra v dějinách, je sympaťák vyznávající bosý běh. Alláh, mezi kolegy nazývaný mazlivě Alí, je velice pohledný brunet s bílou pokrývkou hlavy a jemným tichým chováním. Buddha sice nemá postavu vrchaře, ale při plánovaných objemech se člověk té trošce tukových zásob vůbec nediví. A pan JHVH, rovněž borec původem z Izraele, je mezi novináři i závodníky velice oblíben pro svou zásobu klasických vtipů.

Dobrý večer, pánové. Pokolikáté se už účastníte tohoto závodu?

Ježíšek: Já teda slavím slabě přes dva tisíce startů. Tento závod je můj srdeční a účastním se ho už od raného mládí.

Alláh: Jsem tady nový. K ekumenii neměl nikdo z nás, závodníků, dlouho kladný vztah. Tak široké startovní pole je pro nás všechny nová zkušenost. Byl jsem v tomto ročníku vyzván k účasti na divokou kartu a jsem na celou tu show moc zvědavý.

JHVH: Znáte ten, jak přijde Kohn k rabínovi, že chce začít běhat?

Buddha: Taktéž poprvé. Chtěl jsem si rozšířit obzory před oslavami nového roku v Asii.

Santa Claus: Ho-Ho-Ho!

Jakou stravu si nesete v batohu na trasu tak dlouhého závodu?

JHVH: Nevim proč, ale trenér mi zakazuje šunku i řízky. Přijde mi to dost diskriminační. Znáte ten, jak se baví kněz a rabín o vepřové šunce?

Ježíšek: Budu jíst cokoliv, co mi na trase dají. Ale nejradši mám rybu, co si sám ulovím, a vodu, kterou si podle potřeby změním ve víno nebo energetický gel.

Alláh: Nejsem vybíravej, ale na gely si teda nepotrpím. Máme tady s Jehovou stejnýho výživovýho poradce, takže mám zakázané vepřové a taky alkohol. Ale proč, to teda netuším.

Buddha: Jím jen to, co nikdy nedýchalo.



Santa Claus: Ho-Ho-Ho, sušenky a mléko!

Všichni jste slavní závodníci a máte hromadu fanoušků. Následují vás, kopírují vaše tréninkové plány?



Alláh: Věřím v komplexní běžeckou přípravu včetně doprovodných kompenzačních aktivit. Rozšiřuje to obzory a zamezuje dalšímu vývinu běžeckých bebíček. Svoje sportovní sparingpartnery tedy vedu k triatlonové přípravě a rád je na trase potkávám. Akorát se bojím, že mě poslední dobou moji fanoušci tak jaksi špatně chápou.

Ježíšek: Hele, voni dávaj dávky, tak nedřu ani já.

Alláh: U nás berou lidi běh strašně vážně. V rámci nabírání objemů plavou přes Středozemní moře a pak dávají ultráče přes celou Evropu. Jejich tréninkové tábory jsou opravdu drsné. Měl bych si s nimi vážně promluvit.

Buddha: Pro mě je důležitější cesta než čas v cíli. Totéž se snažím vysvětlit i svým fanouškům a oni to chápou a respektují.

JHVH: Znáte ten fór, jak přijde Roubíček mezi sparťanský ultras a povídá...

Santa Claus: Ho-ho-ho!

Vánoční donáškový ultramaraton je klasická čtyřiadvacetihodinovka. Minimální délka trasy je 40 075 km, ale každý bloudí. Jaká bude vaše navigační strategie? Používáte nějakou techniku?

Buddha: Prej někdo používá support na trati v podobě sobů, ale mně přijde využívání druhých živých bytostí nesportovní.

Santa Claus: Ohó-ho-ho!



Alláh: Po otci mi zbyly nějaké mapy, tak se do nich podívám. Pro mne je to prvosed, očekávám na trase všelijaké komplikace.

Ježíšek: Pěkně po svých. Na rozmístění jednotlivých check-pointů mám vyvinutý šestý smysl nebo co. A fanoušci mě podporují po celé trati, to je paráda.

JHVH: Navigaci? Copak kradu? Jo, znáte ten fór, jak si Abeles koupí nový Suunta?

Jaký je vůbec váš tréninkový plán?



Ježíšek: Netrénovat. Třeba já čekám celou sezónu pěkně v chládku a soustředím se jen na ten hlavní závod. Věnuju se rybaření a golfu s Mojžíšem, jiné kompenzační aktivity neprovozuju.

Alláh: Dávám si jeden zkušební ultráč ročně, do svého oblíbeného Mekáče. Za odměnu, miluju totiž burgry a hranolky. Moji fandové už z toho dokonce udělali poutní místo. A jednou ročně měsíční detox, to tělu pomůže udržet závodní váhu. I když po setmění už mívám vlčí hlad a pak do sebe něco šoupnu.

Buddha: Být celý život na pouti a mít vyrovnanou mysl.

Santa Claus: Ho-Ho-Ho!

JHVH: Ty Santo, znáš ten fór, jak si Sára Klausová najde nového trenéra?

Poslední otázka - cítíte se jako konkurenti? Kdo letošní závod vyhraje?



Ježíšek: Já bych neřekl konkurenti. My si na trati navzájem vyhovíme, pomůžeme. Přes jistou rivalitu jsme spíš kamarádi. Americký Santa dělá závody ještě v Anglii a Austrálii, ale jde mu spíš sobí cross.

Santa Claus: Jo-ho-ho...došel rum v pralinkách.



Ježíšek: Ježišmarjá! Prosím vás, ty řeči o hlouposti sportovců jsou ve většině případů vážně jen pomluvy. Co se evropské konkurence týče, v Řecku je dobrej Santa Basil, svatý Mikuláš je polský šampión, v Itálii to všem pravidelně natírá Befana. No a samozřejmě Děd Mráz, který je mistr v ultrabězích napříč Sibiří. Takže v tak obsáhlém závodě vlastně vítěze určit nemůžete.

Buddha: Usilovat o vítězství je proti mé životní filosofii. Navíc EU jakékoliv diskriminační praktiky zakázala, i co se týče povolené rychlosti při závodech. Takže doběhneme nastejno, i kdybychom na sebe měli pět centimetrů čekat.

Alláh: To o rivalitě mezi námi jsou jen nenávistné kecy! Na každém ultramaratonu přece běžíš proti trati, a ne proti soupeřům. My jsme kamarádi a kolegové. Nesoulad mezi námi je jen práce médií. Už od starověku. No vážně, kašlete už na to a jděte spolu na pivo. Tedy pokud nemáte tak bláznivého výživáře jako já!

J.H.V.H.: Znáte ten fór, jak si Kohn, Novák, Ku-pij a Ahmed votevřou večerky v jedný ulici?

Létající špagetové monstrum: Santa to letos nedává z technických důvodů, a tak mi půjčil svůj dres a soby. Kdo nemá cedník, ať se hlásí! A nebojte, chutný oběd ani odpuštění hříchů ve splátkovém kalendáři vám nabízet nebudu!

Pánové, moc děkujeme a doufáme, že tento přelomový závod absolvujete ruku v ruce, v míru a pokoji. A že každému přinesete pod stromeček, co jeho jest. Šťastné a veselé!