TEST: běháte všude a chcete jedny boty? Zkuste Dynafit Trailbreaker

Značka Dynafit se na běžeckém trhu objevila teprve nedávno a ve svých začátcích se specializovala výhradně na výstroj do vysokohorského a technicky náročného terénu. Důraz na alpínské vybavení sice u Dynafitu trvá, ale ne každý má to štěstí, že bydlí na úpatí Alp nebo Dolomit. Kvůli tomu bylo načase přijít s botou, která se bude hodit primárně pro příměstské běhání a kombinování nejrůznějších povrchů od silnice přes zpevněné cesty až po kamenité pěšinky.



Trailbreaker

Odpovědí na tyto požadavky je novinka Trailbreaker, která přesně zapadá do univerzálně laděné kategorie zvané City trail nebo All terrain (pokud budeme používat terminologii Salomonu nebo Inov-8).

Všechny univerzální krosovky před sebou mají nelehký úkol skloubit funkční vlastnosti podrážky, tlumící vrstvy i svršku tak, aby se v botě dala pohodlně překonat delší vzdálenost po asfaltu a zároveň technicky náročnější pasáže v terénu.

Podrážka od výrobce stoupacích pásů

Dynafit Trailbreaker univerzální krosová bota hmotnost: 260 gr (UK8) drop: 10 mm cena: 2 999Kč klady: univerzální využití na silnici i do terénu

pohodlný bezešvý svršek

měkká vrstva tlumení zápory: tlumící vrstva může v technickém terénu působit lehce nestabilně

bota se hodí spíše na lehčí terén

V hodnocení Trailbreakeru začneme pěkně o podlahy. Podrážka je svým tvarem jeden z nejvýraznějších prvků celé boty. O požadovanou funkčnost se pak stará kombinace dvou různých vzorků, střed chodidla kryje poměrně jemně tvarovaná guma zajišťující stabilní a přesný kontakt se silnicí, zatímco okraje jsou lemovány agresivnějšími drapáky, jejichž úkolem je zajistit dostatečnou stabilitu při běhu v terénu.

Toto řešení funguje velmi solidně, bota perfektně drží na suché i mokré silnici (což není u krosových bot ani zdaleka samozřejmostí) a zároveň poskytuje velmi obstojný záběr i v techničtějším terénu. Do hlubokého bláta nebo na sníh to sice není to pravé, ale pokud nejraději běháte po kamenitých pěšinách a cestách, pak by měl vzorek Trailbreakeru sloužit na výbornou.

Za zmínku stojí i fakt, že Dynafit se zařadil po bok výrobců, jako je adidas, Hoka One One nebo Mizuno, když místo vlastního řešení sází na externího dodavatele gumové směsi. Řeč však v tomto případě není o Vibramu, Continentalu nebo Michelinu, tedy značkách, které se na podrážkách běžeckých bot objevují velmi často. Místo toho Dynafit navázal na svou zimní spolupráci se švýcarskou značkou Pomoca, která je známá především svými skialpovými stoupacími pásy, ale nově se vrátila zpět k výrobě gumových směsí pro trekovou a běžeckou obuv. Trailbreaker je v tomto směru první vlaštovkou, ale podle dosavadních zkušeností to vypadá, že s ní bude dobré do budoucna počítat.

Velmi měkké tlumení

Další klíčovou částí univerzálně laděné boty je tlumení a právě tato část je nejnáročnější na správné vyvážení funkčních vlastností. V případě Trailbreakeru by se míra tlumení dala označit jako střední, mohutnost tlumící vrstvy není příliš vysoká, ale použitá pěna patří mezi měkčí. Na silnici a prašné cestě tak v botě nebudete mít naprosto žádný problém, ale v náročnějším terénu může být měkká pata pro někoho pocitově až příliš nestabilní.

Díky těmto vlastnostem se Trailbreaker výborně hodí na příměstské běhání po lesoparcích a cyklostezkách, v kamenitém seběhu už to není úplně stoprocentní. Jako ideální cílovou skupinu bych zde viděl běžce, kteří až doposud běhali vždy a všude v silničních botách, ale při běhu mimo asfalt s nimi nejsou příliš spokojení. Trailbreaker nabízí ve srovnání s klasickou silniční botou velmi podobnou míru tlumení při solidní hmotnosti 260 gramů. Velkou výhodu v tomto souboji pak představuje propracovanější podrážka, která podrží i tam, kde silničky obvykle selhávají. Osobně bych uvítal o něco nižší drop, který je možná až zbytečně vysoký (deset milimetrů). Myslím, že o čtyři milimetry nižší hodnota by Trailbreakeru slušela mnohem víc a dodala by botě lepší dynamiku a ovladatelnost.

Úzký svršek

Poslední částí boty je svršek. Ten je ušitý z lehké a prodyšné textilie, která je na klíčových místech vyztužena odolnějším 3D potiskem. Tato technologie je dnes poměrně běžná a poskytuje celou řadu výhod, jako je nižší hmotnost, absence švů a vysoká odolnost svršku v nejnamáhanějších oblastech.

Střih boty je obzvlášť ve špičce spíše užší a nižší. Trailbreaker tak představuje zajímavou alternativu k Inov-8 a dalším značkám, které preferují naopak velmi široký střih, který však ne každému vyhovuje.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je Dynafit Trailbreaker solidní univerzální botou, která sice nedosahuje kvalit největších konkurentů v této třídě (Inov-8 Trail Talon nebo Hoka One One Challenger ATR), ale svou práci na silnici i v terénu splní bez vážnějších připomínek. Chcete-li mít v botníku pouze jedny boty a běháte-li rádi jak na silnici, tak v terénu, doporučuji Trailbreaker zahrnout do užšího výběru. Důležitým argumentem, proč botu vyzkoušet, je příznivá cena a užší provedení svršku, které se stává u většiny výrobců čím dál vzácnější.