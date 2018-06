Klik klak – shrnutí dvoutýdenního šílenství

To, co na první přečtení vypadalo jako zábavná kratochvíle na dva týdny (vysvětlení metody), zase tak jednoduché nebylo. V tomto programu jde o to zlepšit se v počtu kliků, které uděláte na jeden zátah a to pomocí metody brutálního opakování prováděného v podstatě celý den nejprve v delších časových cyklech a následně pak v kratších. Program vypadá na první pohled jednoduše, ale po pár dnech zjistíte, že těch „jenom“ 14 dní nebude procházka růžovou zahradou.

Kliky mě nikdy nebavily. No pochopitelně – když nemáte svaly na rukou, těžko si jich asi užijete. Z běhu navíc moc tyto svaly nerostou – pokud tedy neběháte poměrně zvláštním způsobem.

Tak proč to nezkusit, že?

Tak jsme se do toho s Markem dali.

První týden

Počáteční test nedopadl nijak zvlášť. Maximální počet 10 kliků jsem dal jen tak tak. Z toho jsem si vypočetl hodnoty pro první týden. Nastal první den a ozvalo se první pípnutí mobilu v práci. OK, kolega si vaří kafe, zmáknu to tady v kanclu na zemi. Za další hodinu už jsem šel zjistit, zda je na WC dost místa. Bylo. Takže jsem co hodinu chodil buď na WC, nebo do servrovny, případně na druhé WC předstírat potřebu. Pokud si mě někdo všiml, musel jsem mu připadat jako prostatik.

Což o to, první čtyři dny to ještě šlo. V pátek ale začalo přituhávat. Začal totiž třicetiminutový cyklus a tady už přestala veškerá legrace. Když jsem se večer podíval na celkový počet kliků za celý den – 105 – jen jsem polkl. Ibalgin.

Druhý týden

Na počátku druhého týdne jsem si ráno naměřil maximum 14 kliků. Není to o mnoho víc, ale lepší než drátem do oka. Pondělí nějak uběhlo. V úterý to začalo být zajímavé. Osm kliků co dvacet minut? Masakr. Za celý den jsem udělal 160 kliků (což byl vůbec denní rekord celé této akce) a večer jsem to už docela cítil. Ale začal jsem si uvědomovat, že se cosi změnilo. Že mi kliky jdou snáze, plynuleji a baví mě. Pokud úterý bylo zajímavé celkovým počtem, středa to předběhla četností opakování. Co 15 minut vstát z židle a někam odběhnout je pro člověka převážně sedícího osm hodin v práci na zadku a živícího se ťukáním prstů do klávesnice jako takový malý výlet. Ale taky se to dalo. Čtvrtečních devět co hodinu už bylo večer taky docela cítit. Zbylé dny pak proběhly vcelku v pohodě.

Resumé celé akce

Jak bych zhodnotil tohle své snažení? Velice pozitivně!

Líbil se ti článek? Všem článkům od čtenářů nyní můžete dávat hlasy a odměnit tak autory za jejich práci. Pokud se vám článek líbil, klikněte dole pod článkem na tlačítko Článek se mi líbí. Autory nejlépe hodnocených článků pak každý měsíc odměníme.

Za 14 dní jsem udělal celkem 959 kliků, což je počet, který jsem pravděpodobně nenaklikoval za celý současný život. Naučil jsem se pravidelnému rytmu. Nemám teď problém udělat dvacet poctivých kliků v kuse (vyzkoušeno dnes ráno), čili něco se zřejmě posílilo, i když to zatím není vidět (dejte mi čas).

Neměl jsem ten morál klikovat v MHD, nebo v hospodě, případně na letišti jako někteří. Na to jsem asi příliš malý exhibicionista. Ne vždy to vyšlo přesně podle předpisu, ale přesto mám z této výzvy dobrý pocit. Kliky rozhodně zařadím do svého denního tréninku a možná si tuhle výzvu časem znovu zopakuju s vyššími výchozími čísly.

A co vy? Kolik uděláte v kuse kliků?