Mých 7 důvodů: po běhu chutná pivo excelentně

1. Kalhoty

Je to neskonalá rozkoš, zapínat si kalhoty a nemuset zatahovat břicho a zadržovat dech. Dělal jsem to zcela automaticky a i dnes mě to sem tam popadne. Vždy si ale uvědomím, že už nemusím, a s dobrým pocitem vydechnu a uvolním se.

2. Schody

Pracuji ve staré budově s vysokými stropy. Vystoupat do pátého patra, kde jsou konferenční místnosti, mně dřív dávalo zabrat. Dnes si výstup užívám a výtah jsem nepoužil již víc než dva roky. Ostatně, výtahy nepoužívám ani jindy v běžném životě, pokud to situace dovoluje.

3. Pozitivní brainwashing

V tomhle je běh podobný plavání. Zautomatizovaná činnost, kdy myšlenky mohou volně plout, kam chtějí. Když jsem ještě závodně hrál vodní pólo (před dvaceti lety), první čistě plaveckou hodinu tréninku v bazénu jsem si většinou zpíval, dnes mluvím sám se sebou, přehrávám si filmy nebo vymýšlím ptákoviny.

4. Opojení

Vždycky po doběhu mám pocit malého vítězství. Jsem od přírody lenoch, ale když vylezu ze sprchy (běhám většinou večer poté, co děti usnou), mám pocit, že bych si mohl dát druhou směnu. Nejvíc udivuji své pivní kamarády, že po doběhu nějakého závodu (pro ně je extrém cokoliv nad pět kilometrů, kde jsou zakázána auta) mám sílu sedět s nimi večer v hospodě a popíjet. Nechápou, že člověk má v sobě najednou energii jako dítě. Pravda, když vás síla přestane provázet, a ona každá droga jednou odezní, je konec rychlý. Na druhou stranu jsem nikdy nevytuhl jako první.

5. Žízeň

Když žena není doma nebo když se odměňuji za zvlášť vydařený výběh, chutná pivo přímo excelentně. Popíjet studené pivo při koupeli v horké vodě je podle mého lepší než průměrná masáž.

6. Srovnání skóre

Jsem průměrný chlap, a tak i na mě dolehla krize středního věku. Pleš, nadváha a při pokusu o klik bez oblečení viselo břicho níž než penis. Mladou milenku si vzhledem k hypotéce dovolit nemohu, jaguár či silný motocykl v garáži mě nelákají, a tak je běh, letní či zimní, dobrý způsob, jak si dokázat, že svět se hne, kam se síla napře.

7. Okolí

Sice se držím několika osvědčených tras, ale i tak jsem objevil několik zajímavých tipů na výlet nebo novinek z nejbližšího okolí. Mezi ty nejlepší patří zjištění, že nedaleké heuriger je po rekonstrukci opět v provozu. Děti se ale víc zajímají o to, kdy se vrací Italové ze svého zimoviště a ony si budou moci opět pochutnat na mnoha druzích výtečné zmrzliny z cukrárny, a běhám tak, hlavně zjara, i kolem jejich výlohy.