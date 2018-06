Osm důvodů, proč běžet Vltava Run (i příští rok)

Američané měli svůj Woodstock, Češi mají Vltava Run. Tento štafetový závod je bez debat největší běžecká sešlost sezóny. Před každým dalším ročníkem se mezi běžci vedou sofistikované debaty o tom, zda už není na trase moc týmů, zda není startovné moc drahé, kategorií k získání medaile moc málo a kilometrů až příliš. Nakonec většina běžecké společnosti stejně dorazí. A udělá dobře. Protože:

1. Potkáte všechny své běžecké známé

A najednou. Vltava Run je bez debat největší běžecká sešlost sezóny, a pokud máte v této komunitě kamarády, které kvůli různému místu trvalého pobytu vídáte jen na Facebooku nebo na Garminu, na tomhle závodě se s nimi zaručeně potkáte tenisku na tenisku. Ať už se udýchaně pozdravíte na trase, rozespale na předávce nebo rozjařeně v cíli, pokud běháte alespoň trochu a nejste úplný asociál, ze všech těch pozdravů, polibků a plácnutí rukama prakticky vůbec nevyjdete. Běžet Vltava Run je zkrátka stejné jako se každý rok vracet na dětský letní tábor. Navíc tu potkáte opravdu známé tváře. Třeba nejmenovaného olympionika. V cíli. Nebo jako já v půl druhé ráno ve frontě na kadibudky, takže si o ten podpis fakt neřeknete.



Na trati, v cíli i uprostřed lesa potkáváte samé známé tváře.

2. Zlepšíte si osobák na úseku, který jste už běželi

Vrah a běžec (což je někdy totéž, alespoň co se likvidace vlastní osoby týče) se rádi vracejí na místo činu. To aby si dokázali, že na stejném místě dokáží provést vraždu ještě lépe než posledně.

Vltava Run - to jsou samá panoramata! Mexická vlna na české přehradě

Kde jinde než v kopci nad Davlí nebo v obávaném úseku Živohošť byste si měli vyzkoušet, kam až se za tři roky posunula vaše běžecká výkonnost? Rozdáte si to s kamarády i sami se sebou a pak můžete u piva nebo kofoly probírat každý kamínek na trase. Kam se hrabou segmenty na Stravě!



3. Uděláte si osobák na úseku, který jste ještě neběželi

Ze Šumavy...do Prahy! Rovinka okolo Lipna

Setkají-li se dva běžci, velice pravděpodobně si kromě značky oblíbených bot sdělí, který úsek Vltava Run běželi. V případě, že běželi stejný, srovnají si časy a dojmy. V případě, že běželi jiné, si navzájem doporučí ten nejlepší operační postup k jejich zdolání. Změna pravidel v minulém roce způsobila, že běžci už nemusí na trať nastupovat nutně v pořadí daném první sadou úseků. Pokud někomu naskakuje kopřivka z asfaltových rovinek nebo naopak nesnáší kopce, ale na rovině je nepřekonatelný rychlík, je zařazen v týmu mezi specialisty a podle toho je nasazen na úsek podle své osobnostní preference. Konečně si tedy můžeme dovézt z Vltava Run ještě více dobrých dojmů.



4. Ne-vyspíte se se svými kamarády

Chcete-li zažít to pravé intimčo, je Vltava Run lepší než svatební cesta do Jiljí. Sdílení omezeného prostoru kabiny automobilu, který se díky propoceným svrškům, o spodkách a botách nemluvě, stává čím dále omezenějším, vzniká přátelské pouto stejné intenzity jako ve válečné první linii.

Probdělá noc za ta rána stojí! Pravá noční běžecké romantika

Občas vám totiž nezbyde nic jiného, než se díky zapomnětlivosti nebo povětrnostním podmínkám o svršky i spodky podělit. Ostych při převlékání jde při honění času při přejezdech na předávky stranou, stejně tak stydlivost při konání běžecké tělesné potřeby, jako je zvracení, plivání a vystřikování potu všemi póry. Po pár hodinách neklidného převracení navíc se svým sousedem na sedačce přijdete na ideální polohu pro spánek, za jejíž zalomenost by se nemusela stydět ani Kámasútra. Zkrátka - po Vltava Run je tým jedna úzká rodina a její členové by z fleku mohli uzavřít manželství. Pochopitelně pokud by to zákon pro šesti- až dvanáctičlenná uskupení umožňoval.



5. Můžete ho běžet, i když máte boky jako skříň

Běžet VR můžete, i když nejste žádný závodník. V civilu jste třeba známá zpěvačka s pozitivním vztahem ke svým bokům. Běžet Vltava Run může každý - a o to jde!

Nebo když nevidíte. Nebo vám to prostě nejde tak, jak byste si představovali. Tady to nevadí! Dvanáctičlenný tým zvládne dohromady všechno a tempo závodu je takové, jaké si ho zvolíte vy i tým. Ať jste eliťáci, kteří svačí lahváče na Kvildě v době, kdy týmy pohodářů už načínají druhé kolo úseků, nebo máte jakýkoliv tvar a velikost, které vás v běhu trošku omezují, díky časovému posunu startů mezi týmy dorazíte na cílovou loučku u Vltavy víceméně stejně. A pak začne párty – taky bez rozdílu!



6. Můžete beztrestně čmárat na auta

Vložená soutěž o nejbláznivější citát na autě Přehlídka bojových hesel

Během Vltava Run zuří mezi týmy neoficiální vložená soutěž o největší slint napsaný na autě. Skla jsou popsaná citáty, jmény a motivačními výkřiky tak, že z aut prakticky není vidět. To ale nevadí. I když nepíšete obligátní „Pan domácí je vůl“ nebo „Umej si to, pr*se“, bránice se svírá nejen lapáním po dechu v kopci, ale také smíchem nad vtipností lidové tvořivosti.



7. Chcete vidět další kolo bitvy BEERMENTAL vs. zbytek světa

BEERMENTAL TEAM Obligátní vítěz - BEERMENTAL TEAM

Všichni se na ně těší, všichni je pozorují, všichni jim fandí – podle preference, zda raději požívají pivo nebo víno (pak samozřejmě fandí WINEHOUSE.cz). Zatímco velká většina běžců ve svých kategoriích nemůže na bednu ani pomyslet, s gustem sledují tuhý boj týmů, kde vyhrává taktika a každá minuta či drobnost může rozhodnout o vítězství. Kluci z Beermental sviští okolo nás ve svých žlutých čelenkách už třetí sezónu a nás baví je na těch pár vteřin, než definitivně zmizí za obzorem, pozorovat.



Přimlouváme se tímto u pořadatelů za to, aby stejné boje jako vítězný mužský tým mohlo zažít ještě více běžců, a navrhujeme vypsat i kategorii mix či hobby, kde budou mít šance i týmy obsahující větší než malé množství něžného pohlaví a neregistrovaných atletů. Na stoupající počet týmů je třeba udělat i stoupající počet medailí.

8. Hasiči v Purkarci dělají nejlepší gulášovku na světě

Dobrovolníkům a pořadatelům největší dík! Záchranná hasičská gulášová stanice v Purkarci

A taky palačinky a párky. A nedojdou jim ani ve tři ráno, kdy se dosápete na předávku zmoženi hledáním otevřeného pohostinství, ježto na jihu Čech prý všechny kuchyně zavírají v deset večer a výjimky se podle zákoníku práce neudělují. Atmosféru Vltava Run nedělají jen stovky nadšených běžců, ale rovným dílem také desítky dobrovolníků. Především bodří hoši a dívky z místních hasičských sborů vytváří jedinečný kolorit a my běžci je za to milujeme. I když kolem nich profrčíme tou nejvyšší rychlostí nebo se s nimi dáme do řeči jen na pár minut před startem a neznáme ani jejich jméno, vytváří náš závod společně s námi.



P.S. Předávám tímto prosbu organizátorům od hospodského stánku „U závory“ v Živohošti. Dejte mu, prosím, včas vědět termín konání dalšího Vltava Run. Posílí obsluhu i počet smažáků, takže jídlo nedojde v půlce startovního pole a nebudeme na něj muset čekat půl hodiny.

Běžecká párty v cíli VR Radost a bublinky v cíli

Vltava Run 2017 je šťastně za námi. Byla to esence čiré běžecké radosti. Ať žije Vltava Run 2018!