Drážďanská prosluněná desítka

..Běžela jsem závod v Drážďanech...

Až na cestu tam, která začala infarktovým ránem na autobusovém nádraží v Praze na Florenci, to byl krásný den.



Ráno jsem v 5 hodin stála na nástupišti č. 5, kam měl dorazit autobus z Bulharska jedoucí dále do Drážďan a do Berlína. Byl to jediný spoj, který mi měl zaručit dostatek času na vyzvednutí startovního čísla a přípravu na závod. Autobus měl zpoždění, přijel o 75 minut později, kdy jsem už nervózně sledovala hodinky a plánovala si běh z nádraží do sport expa a pak rovnou na startovní čáru. Nakonec jsme přijeli do Drážďan v 8:30 hodin, do startu zbývalo 1,5 hodiny. Je to město, které je, naštěstí, celkem přehledné, tak nebyl problém z nádraží svižným krokem dojít k hale, kde se vydávaly startovní čísla. Překvapení číslo 1 byla samotná sportovní hala - krásná nová budova, kterou si sportovci opravdu zaslouží... Překvapení číslo 2 byl stánek u vchodu do sport expa, kde byli čeští delegáti, takže mé obavy z jazykové bariery byly ty tam.



Se startovním číslem jsem vyrazila do suterénu, kde bylo zázemí pro sportovce. První zklamání (musím přiznat, že česká Run Czech liga je opravdu na vysoké úrovni) – zázemí se nacházelo v garážích, byly tady sice židle na odložení věcí, ale nikdo moc neřešil, že se běžci také převlékají a někteří kompletně J. Takže si chlapi i ženské dohromady v garáži na židlích převlékali podprsenky, slipy i trenýrky. Nikdo to moc neřešil. Převlékla jsem se, nasadila startovní číslo a vyrazila hledat svůj koridor na startu.



Desetikilometrovou trať běželo asi 2500 běžců. Zařadila jsem se do koridoru C a vyčkávala. Atmosféra byla úžasná, ostatně jako vždy, když se sejdou lidé se stejným nadšením pro běh. Slunce svítilo, všichni se těšili na závod. Začátek jsme všichni svorně v němčině odpočítávali. Startovní výstřel… a běželo se. Naštěstí jsem startem proběhla asi 5s po výstřelu, takže jsem měla celkem dobrou pozici. Proběhli jsme centrem kolem Zwingeru, pak přes most a potom asi 4 km podél Labe směrem na východ. Byla to krásná trasa po cyklostezce, kolem které stáli povzbuzující cyklisté, rodiny s dětmi, kolemjdoucí a také bubeníci, kteří nás doprovázeli bubnováním. Po 4 km jsme přeběhli most a vydali se po druhém břehu řeky zpět. Cíl byl u sportovního centra. Běžela jsem k modré bráně, před sebou viděla hodiny odpočítávající čas od startovního výstřelu a doufala jsem, že to zvládnu po 50 minut. Nešlo to.



Výsledný čas: 50 minut 3 sekundy. Byla jsem šťastná, že to mám za sebou, nadšená z krásného počasí i atmosféry a těšila jsem se, jak se projdu po městě a užiji si volné odpoledne. Postupně dobíhali běžci, kteří ten den zdolávali půlmaratonskou a maratonskou trať. Na louce před sportovním centrem vzniklo takové „malé běžecké městečko“, kde se jedlo i odpočívalo.



Prošla jsem si část trati znovu, fotila atmosféru maratonského závodu, vyrazila jsem do centra a užívala si poslední záchvěvy letní atmosféry při sezení na zahrádce a popíjení zasloužené kávy. Byl to krásný den. A Drážďany mě přesvědčily o tom, že jsou úžasným místem na běhání. V srpnu se zde běží noční běh, tak už si plánuji, jak se sem znovu vypravím a poběžím…