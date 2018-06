Lékaři říkali, že jsem v pořádku. Od bolesti mi pomohla až Dornova metoda

Co je to Dornova metoda PLUS Základním smyslem a principem Dornovy metody PLUS (DMP) je vrátit klouby a obratle do jejich původní ideální pozice, a to v dynamice – zaměstnáme svaly pohybem v příslušné oblasti. DMP nelze zaměňovat s chiropraxií. DMP se nejprve zabývá základy domu, tedy dolními končetinami. Z praxe je známo, že 95 procent lidí, kteří hledají pomoc v DMP (a to jsou většinou lidé, kterým údajně není pomoci), má „křivé základy“, tedy nestejně dlouhé dolní končetiny. Při aplikování DMP není nutné pracovat tak násilně ani tak rychle jako při chiropraxi, protože autor metody Dieter Dorn vymyslel, jak na svaly, které fixují určitou pozici. Prostě je zaměstná pro ně nejpřirozenějším způsobem, a to pohybem. Musejí pracovat, posunování kloubů a obratlů tedy nemohou bránit. Pro pacienta to má velký psychologický dopad; celého procesu se účastní aktivně, nelehne si na lehátko a neřekne „Vyřešte to za mne.“ Jako všechny alternativní metody je i DMP metodou celostní. Prioritou jsou kosti, klouby, vazy a svaly. Páteř je ústřední orgán, který je velmi složitým způsobem propojen s vnitřními orgány a v neposlední řadě i s psychikou. DMP vrátí klouby a obratle na jejich původní místo a nastartuje v těle i psychice proces samoobnovy. Zablokovaná místa, kde nebylo dobré prokrvení a informace do mozku nedocházely tak, jak by měly, se prokrví, regenerují a energie může opět volně proudit. Naše tělo si dokáže pomoci samo, když mu to umožníme. Kdy DMP pomáhá: při problémech v oblasti dolních končetin (rozdílná délka, omezení hybnosti, změny čití, tupost, brnění, vyosení, někdy i bolest kyčelního, kolenního a hlezenního kloubu, hallux valgus-palec vybočený do X) při problémech v pánevní oblasti (bolesti křížokyčelních kloubů a kostrče s projekcí do dolních končetin, vyosení pánve provázené svalovými dysbalancemi a bolestmi při menstruaci i sexu, nemožnost otěhotnět či plod udržet, obtížné vylučování) při problémech v oblasti zad (bolestivé asymetrické a skoliotické držení těla, posuny obratlů, výhřezy plotének, vpadlé obratle, hyperlordózy, hyperkyfózy) při problémech v oblasti šíje a hlavy (spasmy a bolesti s možnou projekcí do horních končetin, často spojené s dlouhodobým stresem, migrény, tinitus, posun a omezená hybnost čelistních kloubů, únava, nesoustředěnost) při problémech v oblasti horních končetin (omezení hybnosti kloubů paží a rukou, mnohdy i bolest a změny čití, vadné postavení klíčních kostí a lopatek, syndrom karpálního tunelu) problémy jiných oblastí (posuny obratlů a svalové spasmy vedoucí k ovlivnění funkčnosti vnitřních orgánů, omezení toku energie, hraničním emočním projevům a pocitům bezcennosti, viny, vzteku, strachu, přetížení) Zdroj: Prouzová, Púry – Dornova metoda plus…I ty můžeš (2011),

www.dornova-metoda.com