Zahoďte prefabrikáty a vyrobte si doma skvělé energetické „traťovky“

Hodně zralé jahody rozmačkáme a v sušičce vložíme na fóliovou misku potřenou olejem. Vrstva by měla být silná 3-5 mm. Sušíme cca 8 hodin na 50-550C. Placka by se po sušení neměla lámat, ale měla by být srolovatelná do balíčků a roládek. Recept je platný pro jakékoliv snadno rozmačkatelné sladké bobule.