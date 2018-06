Vazelína, návleky a další vychytávky aneb jak si užít trailové běhání

Pohyb v horách je zajisté krásný. A protože se do hor nechodí umírat ale žít, musíme mít na mysli vnější vlivy jako jsou změna počasí, naše možnosti, schopnosti a správnost našeho vybavení. Než se vůbec začneme zabývat plánováním běhů, podívejme se na výbavu, která by se mohla hodit. Vezmeme to tedy hezky popořádku, odspodu nahoru tak, abychom na něco nezapomněli.



Zvětšit fotografii Holčičí radost ze spodního prádla z Merino vlny | foto: Jakub Larysz, Rungo.cz