Dlouhodobé zkušenosti s Garmin Fenix 3: parádní hodinky s výdrží až 50 hodin

Řada Fenix se u Garminu postupně vyvinula z čistě outdoorových hodinek do podoby plně vybaveného sporttesteru, který obsahuje již i velmi specializované funkce pro různé druhy sportů. Nám běžcům dokáže pomoci s tréninkem, sledovat zlepšení, poradit s regenerací nebo s navigací na neznámých místech. A i když jeden uživatel asi jen těžko využije vše, co sporttester nabízí, díky své univerzálnosti dokázal zaujmout velkou spoustu uživatelů, od profesionálních sportovců až po nadšené hobíky. Hodinky jako takové jsme vám představili již dříve, nyní se podívejme na to, jaké jsou dojmy a zkušenosti s jejich používání po delší době.

Fešák

Fenix 3, podobně jako další modely Garminu, podporuje platformu Connect IQ pro instalování dalších aplikací, widgetů a vzhledů ciferníku. Právě různými

vzhledy hodinek žíje Garmin obchod zdaleka nejvíc. Zatímco aplikací nebo widgetů najdete v Connect IQ obchodě něco kolem padesátky, vzhled hodinek si můžete vybírat z více než 270 variant vytvořených samotnými uživateli. Nechybí dokonce ani design RUNGO.cz.

Můžete tak mít displej plný nejrůznějších informací o své denní aktivitě, stavu baterky, tlaku, teplotě nebo nadmořské výšce. Já volím nejčastěji jednoduchý vzhled s údajem o čase, který podtrhuje jejich elegantní vzhled a dělá z nich téměř společenské hodinky. I když je vzhled velmi subjektivní, hodinky se většině lidem líbí a bezpochyby jsou to jedny z nejhezčích sportovních hodinek na současném trhu.

Výdrž

Jedním ze zásadních důvodů, proč si koupit hodinky, jako jsou Garmin Fenix 3, je výdrž. Díky velké kapacitě baterky a několika speciálním nastavením, kterými je možné výdrž ještě prodloužit, jsou jako stvořené i pro několikadenní výpravy. Ve standardním režimu se zapnutou GPS pro záznam trasy a záznamem po jedné vteřině vydržely pracovat většinou kolem 17 hodin (záleží na několika okolnostech), během kterých určitě zvládnete zaběhnout leckterý ultramaraton.

Pozor na škrábance Pokud nemáte zrovna verzi se safírovým sklíčkem, možná vám přijde vhod ochranná folie. Pokud neseženete přímo pro Garmin Fenix 3, můžete použít i folii určenou pro hodinky Motorola Moto 360. Velikostně se shodují naprosto přesně.

Pokud by to přesto bylo málo, je tu speciální režim UltraTrack. Ten je trochu jiný než stejnojmenný režimu v předchozích modelech Fenix a dokáže prodloužit dobu záznamu až zhruba k 50 hodinám. Daní za to je snížená přesnost, neboť v tomto režimu ukládají hodinky vaši polohu jen jednou za 90 vteřin. Pokud se pohybujete pomalu, například na dlouhém vícedenním pochodu, jeho výsledky jsou velmi dobré. Menší přesnost dat z GPS je alespoň částečně kompenzována zabudovaným akcelerometrem (například pro zobrazení vašeho tempa), který se jinak automaticky kalibruje během standardních výběhů se neustále zapnutou GPS.

Nabíjet můžete i na zápěstí

Další možností, jak si poradit na dlouhém treku, je připojení hodinek na externí zdroj zapájení. I během nabíjení budou stále měřit a vy tak můžete fungovat nonstop i několik dní v kuse, musíte jen v hodinkách nastavit „režim USB“ na „Garmin“. USB kabel pro napájení hodinek je velmi plochý, takže hodinky můžete mít na ruce i v době, kdy je nabíjíte.

Monitor denní aktivity

Přestože jsem si říkal, že celodenní monitor aktivity pro mě není až takovým lákadlem, po měsících používání musím uznat, že statistiky o počtu kroků mě zajímají. S tím, jak v mém okolí roste počet uživatelů Garmin produktů, jejichž sporttestery a náramky počítají kroky, stává se srovnávání zajímavější, a když večer vidím nachozené pouhé čtyři tisíce kroků, je to pro mě motivace ještě alespoň ke krátké procházce.

Pokročilé funkce jen s měřením tepu Garmin Fenix 3 obsahují několik funkcí, které na základě vaší tepové frekvence během sportovního výkonu dokáží odhadnout VO2 max, efektivitu vašeho tréninku nebo vám doporučí dobu regenerace. Tyto funkce vyžadují data z hrudního pásu, fungují ale i s daty z náramků s optickým měřením tepu.

Je trochu škoda, že monitor denní aktivity, který vás periodicky vybízí alespoň ke krátkým zdravotním procházkám, nevyužívá data ze zaznamenaných aktivit. Když například zcela vyčerpaní doběhnete do cíle maratonu, hodinky vám vypočítají dva dny regenerace a vy se s radostí svalíte do trávy, působí výzva „Pohyb“ po nějakém čase odpočinku vyloženě legračně.

Pochvalu si naopak Garmin zaslouží za aktualizaci firmwaru, díky které umí Fenix 3 (stejně jako další produkty Garminu s denním měřením aktivity) automaticky detekovat dobu spánku a není tak nutné je do speciálního nočního režimu přepínat ručně (téměř vždy jsem na to zapomněl).

Navigace

Hodinky Garmin Fenix 3 vás dokáží navigovat po trase, kterou do nich nahrajete například ve formátu GPX. Nahrání není úplně triviální a lze ho provést buď za pomoci programu Garmin Basecamp, nebo nakopírováním požadovaného souboru do složky NEWFILES (hodinky se po připojení k počítači tváří jako USB disk), ze které si Fenix 3 GPX soubory nahraje do interní databáze.

Navigace funguje překvapivě dobře. Šipka s vaší polohou pohybující po naplánované trase sice není občas v členitém terénu dostatečně přehledná, ale varovné zavibrování, které vás upozorní na seběhnutí z trasy, funguje velmi dobře a jen s minimem planých poplachů. Na dlouhých výbězích neznámou krajinou či závodech mě hodinky několikrát upozornily na přehlédnutou odbočku a uchránily zbytečných kilometrů navíc.

Software

Komplexní zařízení s mnoha funkcemi, do něhož jsou implementovány nové vlastnosti a úpravy i v době, kdy je již používají tisíce lidí po celém světě, se jen obtížně vyhýbá občasným problémům. Během používání hodinek jsem z počátku narazil na problém s aktualizací, nutností restartu hodinek nebo s nefungující synchronizací se servery Garmin Connect. Vždy se ale jednalo o dočasný problém, který se podařilo vyřešit, kromě jednoho zaseknutého měření nebyl žádný z problémů závažnějšího charakteru.

Garmin Fenix 3 Senzory: GPS/GLONASS, barometr, kompas, výškoměr, teploměr

GPS/GLONASS, barometr, kompas, výškoměr, teploměr Konektivita: USB, Wifi, Bluetooth, ANT+

USB, Wifi, Bluetooth, ANT+ Vodotěsnost: 100M

100M Další funkce: VO2 max, regenerační asistent, aplikace Connect IQ, monitor denní aktivity, navigace

VO2 max, regenerační asistent, aplikace Connect IQ, monitor denní aktivity, navigace Cena:

12 490 Kč (bez HRM)

13 990 Kč (včetně HRM)

Přesto je z mého pohledu odladěnost firmwaru hodinek o kapku horší než u konkurenčního Suunta, v případě problému ale Garmin a jeho podpora reagují velmi rychle. Snad jen škoda, že oficiální český manuál, který je ke stažení na stránkách Garminu, je stále z ledna a nereflektuje některé změny firmwaru, které byly v průběhu roku provedeny. Zahraniční komunita uživatelů Garmin produktů je však velmi rozsáhlá a aktivní, takže většinu dotazů či problémů dokáže vyřešit většinou ještě před tím, než se se po nich člověk začne pídit.

Hodinky dokáží fungovat i jako prodloužená ruka vašeho telefonu. Pomocí Bluetooth Smart zobrazují informace o hovorech, zprávách a dalších upozorněních, obdobně jako chytré hodinky mnoha dalších výrobců na trhu. Tento režim ale funguje pouze u iPhone nebo telefonů s Androidem, uživatelé méně populárních Windows Phone mají smůlu a podle dostupných informací se to nejspíš v dohledné době ani nezmění.

Přesto že Fenix 3 dokáže s telefonem komunikovat přes Bluetooth Smart, v případě hrudního pásu je podporován pouze protokol ANT+ a s Bluetooth pásem je nespárujete. Hodinky velmi dobře pracují i s optickými měřáky, jakou jsou Mio Link nebo Scosche Rhythm+. S dodávaným hrudním pásem od Garminu však navíc získáte údaje o oscilaci při běhu nebo době kontaktu chodidla se zemí.

Přesnost GPS

Porovnání záznamu trasy se zapnutou podporou Glonass (oranžová) a vypnutou podporou Glonass (modrá)

Pokud jde o přesnost zaznamenané trasy, podle mých testů odpovídají naměřená data jiným modelům Garminu či konkurenčním sporttesterům. Zjednodušeně řečeno, naměřená data jsou přesná. U dřívějších verzí firmwaru si někteří uživatelé stěžovali na horší záznam trasy nebo problémy při zapnuté podpoře GLONAS (ruská alternativa k systému GPS), já však na žádné podobné problémy nenarazil a při testování s poslední verzí firmwaru jsem nenašel jediný rozdíl mezi zapnutou a vypnutou podporou GLONASS. Zkušenosti uživatelů po aktualizacích firmwaru dobrou přesnost GPS většinou potvrzují.

Hodnocení

O hodinkách s tolika funkcemi by se dalo psát ještě hodiny a doufám, že se se svými zkušenostmi s těmito nebo i jinými multisportovními hodinkami připojíte do diskuze pod článkem. Tento funkcemi nabitý sporttester má potenciál uspokojit nejrůznější nároky technicky orientovaných sportovců, od začátečníků až po ostřílené ultramaratonce nebo triatlonisty. Navíc skvěle vypadá, dokáže posloužit jako hodinky pro každý den a díky platformě Connect IQ má potenciál i do budoucna. Jediná zásadní věc, která tomuto sporttesteru snad chybí, je integrovaný optický senzor pro měření tepu, který se stává aktuálním trendem a který snad nebude chybět za rok či dva u Garmin Fenix 4.