Novinka, která nás oslnila. Nejchytřejší fitness náramek od Garminu

Hodnocení však berte trochu s rezervou, protože Garmin finální verzi Vivoactivu vypustil do světa až v březnu, moje testování tedy proběhlo na prototypu, který prostě mouchy měl, já je neustále Garminu hlásil a Garmin neustále nechápal. Teď vím proč: v sériových modelech totiž moje problémy nejsou. Prototyp měl trochu jiná střívka, a to co mně nešlo, na finálním kousku, který mám k dispozici teď, jde. OK, 1:0 pro Garmin. Tím se totiž zase o chloupek přiblížil vysněnému ideálu.

Moje první dojmy z Vivoactivu jsem popsal na runner-cz.blogspot.com. Technické detaily Vivoactivu jsme vám představili již v prvním pohledu a nebudeme je opakovat. Snad jen pár zásadních informací: Vivoactive je neskutečně lehký, pokud ho máte na ruce, vůbec o něm nevíte. Jeho výška je pouhých 8 milimetrů a fakt není žádný problém ho nosit 24 hodin denně. K tomu je koneckonců i určený, kromě funkcí sporttesteru totiž měří i kompletní denní aktivitu, všechny nachozené kroky, celkovou denní nachozenou vzdálenost, spálené kalorie, dobu a kvalitu spánku. Mimochodem, Garmin tento týden bez ohlášení udělal v měření spánku jednu podstatnou změnu. U všech fitness zařízení, která umí spánek měřit (Vivofit, Vivosmart,Vivoactive, 920xt a Fenix3) už nemusíte hodinky přepínat do modu Sleep, když jdete spát. Hodinky to sami poznají a do statistiky zaznamenají. A funguje to velmi dobře. Odzkoušeno za vás. OK, 2:0 pro Garmin.

Design je jedna z věcí, která se u Vivoactive hodně diskutuje. Někomu se líbí, někomu ne. Jedno je však jisté. Na fotkách není tak hezký jako ve skutečnosti. Mně se vlastně na fotkách taky moc nelíbí. Ale zkuste si ho vzít naživo do ruky. Je to něco jiného. Fakt. Takže než se rozhodnete, že Vivoactive je ošklivý, dejte mu šanci. Možná vás překvapí. Jo, spousta lidí, co u mě na něj koukali, řešili, jestli ten hranatý tvar nezachytává za oblečení a podobně. Vůbec. Vyzkoušejte.

Přesná GPS

Ale pojďme k tomu, co ho Garmin naučil a co dostal do vínku. Jsme na webu pro běžce, takže prioritou jsou běžecké funkce. Vivoactive má vlastní GPS přijímač, včetně rozšíření Glonass, můžete ho tedy používat jako plnohodnotný sporttester pro všechny tréninky venku. Doba provozu na jedno nabití je podle paramertů Garminu až 10 hodin, při připojeném tepáku, zapnutém BT se v pohodě dostane na 8 hodin provozu. Není to špatný výsledek. Na dlouhý trek po horách to sice není, ale na 99 procent tréninků by to mělo být v pohodě. Nejde zapnout žádný režim, který by šetřil baterii tím, že se GPS bude připojovat třeba jednou za minutu, jako to má Fenix a 920xt (mod Ultratrac). Ostatně do těchhle vod asi Garmin ani nemíří a zbytečně by tím plnil všechny hodinky. Dosáhl by jedině toho, že by se připravil o některé zákazníky, co jinak pořídí dražší modely.

Přesnost GPS je dobrá. Za tři měsíce pouze jednou ztratil signál a trasu tak ošidil o asi 400 metrů, jednou při padesátikilometrovém běhu došlo k resetu, nicméně hodinky naběhly a v aktivitě pokračovaly dál. Nic se tedy nesmazalo. Po téhle stránce jsem s ním neměl žádný problém. Mimochodem, pěknou funkcí, kterou Vivoactive (stejně jako 920xt a Fenix3) umí, je Livetrack. Pokud poběžíte s telefonem v kapse, můžete tuto funkci zapnout, Garmin connect odešle pozvání na zvolený mail a ostatní vás můžou sledovat na mapce, kde se právě pohybujete, vidí, kolik máte uběhnuto, jaké je tempo, převyšení… Párkrát jsem to zkusil, když jsem běžel k bráchovi. Je to docela fajn, hned věděl, kdy mi má jít otevírat vrátka.

Na hodinkách můžete nastavit pro aktivitu tři různé obrazovky. Na každé z nich jsou tři datová pole, která můžete nastavit podle sebe. Nejde ale zobrazovat třeba jen dvě nebo jedno pole, což je škoda, stejně tak jsou pole fixně pod sebou, nejde tedy nastavit zobrazení jako u 910xt nebo 920xt, kdy nahoře je jedno pole s velkými čísly a dole dvě malá. Ani nejde nastavit pole čtyři, ačkoliv je displej stejně velký jako u 920xt. Tohle je velká škoda a stále doufám, že to v některé další aktualizaci Garmin vylepší. Sorry, ale 2:1 pro Garmin.

Intervalové tréninky tu nenajdete

Pokud běháte intervalové tréninky, pyramidky a podobně, na Vivoactive zapomeňte. Takový trénink v něm zatím nenastavíte. Můžete nastavit jen automatickou vzdálenost kola, kdy bude hlásit třeba po 500 metrech. Ale pořád. Nebo budete pořád sledovat displej a intervaly si mačkat sami. Já vím, jsme z těch všech sporttestrů poslední doby tak zhýčkaní, že po nich chceme stále nové funkce. Před pár lety jsme mačkali v ruce stopky a vzdálenost úseků měřili podle topolů u silnice. A nevadilo to. Mně osobně tedy intervaly nechybí, nikdy jsem je neběhal a tedy ani nenastavoval. Věřím, že pro většinu běžců to nebude žádná překážka, je nutné to ale vědět.

Další věc, kterou u Vivoactivu musíte oželet, je funkce virtual racer a virtual partner. Tedy tu druhou můžete zapnout pomocí aplikace z Connect IQ (popíšu dále), tu první ale z Vivoactivu nedostanete. Ostatně, nemá jí ani špičkový Forerunner 620. Oč jde: Běháte denně trasu 10 kilometrů. Takže si můžete nastavit, že poběžíte druhý den sami proti sobě a svému výkonu. Kouzlo je v tom, že u virtual partner je nastavené konstantní tempo, tedy třeba 4:00/km, a hodinky vám stále ukazují, jestli jste pozadu, nebo máte náskok. A kolik náskoku. U virtual racer ukazují náskok nebo ztrátu přesně v daném bodě trasy oproti původnímu záznamu. Tedy, máte vedle sebe reálného soupeře na reálné trati. To je super funkce. Sám jsem jí u 920xt hodně využíval, protože při stupňovaných bězích krásně motivovala a hnala mě do cíle, když jsem viděl jak se i při zrychlování soupeř stále dotahuje. Tohle u Vivoactive nehledejte. Skóre je 2:2. Vyrovnáno.

Měří i bez GPS

Garmin Vivoactive Displej: dotykový barevný

GPS: ano

Komunikace: ANT+, Bluetooth Smart

Výdrž: 3 týdny

Výdrž GPS: 10 hodin

Určení: monitor aktivity, smartwatch, multisport tracker

Cena: 6 990 Kč

Pokud běháte ve fitku na běhátku, můžete Vivoactive použít i tam, má v sobě integrované pohybové čidlo, a dokáže tak měřit vzdálenost i bez GPS. Pravda, není to úplně přesné, ale mnou naměřené odchylky se pohybovaly do 5 procent rozdílu, což není zlé. Pro větší přesnost je možné použít i doplňkové čidlo Garmin Footpod. Pak je přesnost téměř 100 procent. Fakt že jo. Dobrá práce, 3:2 pro Garmin.

Kromě běhání můžete Vivoactive použít i na spoustu jiných aktivit. V menu jsou profily pro cyklistiku, chůzi, plavání, dokonce i golf. Jediné, co jsem vyzkoušel, bylo plavání. Nastavíte délku bazénu a je to. Zapnete a plavete. Vivoactive spočítá, kolik bazénů jste naplavali, kolik temp udělali, nejrychlejší tempo, průměrné tempo… Jedná se o mod bez GPS, ve volné přírodě tedy musíte zadat při plavání vzdálenost do otočky, jinak měřit neumí. A snad ještě jedna drobnost, nejkratší délka bazénu, kterou můžete navolit, je 17 metrů.

Rozumí si s telefonem

Vivoactive se prezentuje i jako chytré hodinky. Můžete ho propojit s mobilním telefonem, přijímat na něj info o SMS, e-mailech, notifikacích z mobilu. Pokud tohle optimálně nastavíte, je to docela fajnová vychytávka. Telefon jsem tak přepnul pouze do vibračního režimu, a pokud někde v dosahu zvonil, Vivoactive mě upozornil. Stejně tak na SMS a upozorněnky z kalendáře. 4:2 pro Garmin.

Dalším velkým benefitem, který se rozjíždí, je portál Connect IQ. Díky němu a možnostem Vivoactivu si můžete nahrát různé vzhledy hodinek, nová datová pole a nové aplikace. Není tak problém mít přeba datové pole s grafickým znázorněním průběhu nadmořské výšky, tepu, spálených kalorií. Nebo pokud běžíte maraton, můžete si aktivovat pole, kde se vám neustále zobrazuje předpokládaný výsledný čas, v závislosti na aktuální vzdálenosti a tempu. Moc šikovná pomůcka. Co mi třeba na Vivoactivu chybělo, byla možnost měřit lyžování, stejně jako u 920xt nebo Fenixe. Věřím ale, že díky Connect IQ do příští zimy tohle bude vychytané. Tenhle portál má ohromnou budoucnost. Na oficiálním foru garmin.com navíc uživatelé mohou psát nápady na nové aplikace a funkce a ti, kteří mají ten dar a umí programovat, jejich přání plní. Myslím, že se dočkáme ještě velkých věcí a tímhle Garmin jednoznačně odskakuje konkurenci. 5:2 pro Garmin.

S Vívoactivem jsem naběhal asi 2 500 kilometrů. Nahradil jsem s ním model 920xt, který jsem zkoušel předtím. Velkou předností u něho bylo to, že jsem ho mohl používat v podstatě nonstop, i jako běžné hodinky. 920xt jsem jako běžné hodinky zkusil jeden den a stačilo. Právě tou všestraností si mě získal. Pokud tedy hledáte hodinky, které budou společníkem na celý den, je to dobrá volba.