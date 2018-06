Nejúžasnější maratony na světě? Mezi šelmami i na Velké čínské zdi

Big Five Marathon Maraton mezi volně pobíhající zvěří v jihoafrické přírodní rezervaci Datum: 25. 6. 2015 Země: Jihoafrická Republika Povrch: Písčité pěšiny, stezky, prašné cesty Web závodu: big-five-marathon.com Přede dvěma lety 22. 6. 2013 tento maraton vyhrál čech Jan Havránek. O svých zážitcích napsal: Big Five Marathon je klasicky adventure marathon, který běhá málo výkonnostních běžců. Jeho účastníci si spojili lásku k běhání s několikadenním pobytem v rezervaci. Musím přiznat, že běhat mezi velkými divokými zvířaty je silný a neopakovatelný zážitek.

Závod nicméně není nijak lehký, jde o náročný terén s desetikilometrovým úsekem v hlubokém písku, navíc vede územím lva, s brutálním dvoukilometrovým stoupáním, kde většina účastníků nebyla schopna ani jít (poprvé jsem tam viděl na závodě někoho do kopce jít pozpátku a po čtyřech). Osobně jsem podcenil teplotní rozdíl, který na jižní polokouli může v zimě nastat. Ranní dva stupně byly pro běh docela příjemné, při doběhu již nicméně vzrostla teplota o více jako 25 stupňů, což jsem odnesl silnou dehydratací. Na 35. kilometru jsem byl pokrytý solí, trochu dezorientovaný s nepříjemnou křečí mezi žebry a v uchu. V cíli jsem se nicméně dozvěděl, že mezi prvními pěti běžci nebyl nikdo, kdo by na tom byl lépe. V rezervaci nebylo možno mít mnoho občerstvovacích stanic a obzvláště absence vody na posledních dvanácti kilometrech byla značná. Běžet s batohem, jak to dělali někteří účastníci, mě ani nenapadlo. Atmosféra a organizace závodu jedinečná, multikulturní prostředí inspirující. Navázali jsme mezi sebou kontakty, které udržujeme dodnes. Zpestřením byl i poslední den v Johannesburgu, kde mě i kamarádovi z Brna (skončil třetí) gratuloval jak řidič taxi tak majitel penzionu, kde jsme spali poslední noc.