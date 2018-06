Díky vašim naběhaným kilometrům se Kuba může těšit na krásné léto

O Kubově příběhu a o tom, jak on i jeho rodina překonává těžké onemocnění, si můžete přečíst v tomto článku.



Kuba tak nový invalidní vozík, který se vyrábí na míru přímo pro konkrétního pacienta, získal v rekordním čase. Nemusí už v létě ležet doma v posteli a dívat se na sluníčko oknem, případně sedět v klasickém vozíku, což je pro něj dost bolestivé. Má před sebou prázdniny, které může strávit venku s kamarády nebo třeba s maminkou a sestrou na výletě.



„Kuba a samozřejmě i já na vozíku nejvíce oceňujeme možnost polohování. Polohujeme zhruba každé 2–3 hodiny, dle jeho požadavků. Bolesti, které měl při sezení na klasickém vozíku, se postupně eliminují, Kuba více odpočívá a cítí se lépe,“ pochvaluje si maminka Petra Rohelová.

Polohování je možné kdekoliv, takže Kuba může být častěji venku nebo třeba ve škole, kterou nemohl předtím už tak často navštěvovat. „Nyní můžeme být déle venku a více si všeho užívat. Plánovat výlety a různé akce. Je to prostě super, nedá se to srovnat s obyčejným invalidním vozíkem a já i Kuba jsme za to moc rádi,“ říká Petra.

Nový pomocník na prázdniny

Kuba prožívá úplně jiné dětství, než jaké si pamatuje většina z nás. Jeho nemoc ho upoutala na invalidní vozík ještě před tím, než nastoupil do první třídy, a neustále postupuje. I tak má ale spoustu kamarádů, a to jak těch „virtuálních“ přes internet, tak „skutečných“ ze školy. Díky vozíku s nimi v létě bude moci trávit více času. A samozřejmě také s maminkou a sestrou, které na něj nedají dopustit. Nový vozík je tak přínosem pro všechny.

„Doma jsme vše pořádně vyzkoušeli, technik vozík nastavil přesně na Kubovo tělo. Druhý den jsme šli za dětmi do školy a odpoledne se psem do lesa na krátký výlet,“ popisuje Petra den, kdy nový „dárek“ dorazil domů. „Teď už Kuba zase chodí do školy skoro každý den. Ze všeho nejvíc se ale těší na prázdniny,“ dodává.



Doufá také, že se rodině zase podaří sehnat peníze a vyrazit na dovolenou k moři: „Synovým velkým snem je podívat se alespoň ještě jednou k moři. Odmalička miluje plavání, pohyb ve vodě mu navíc pomáhá uvolňovat svaly,“ vysvětluje Petra. Je šťastná, že si rodina díky novému vozíku může prodloužit dobu, kdy bude Kuba schopen účastnit se všemožných aktivit spolu s „normálními“ lidmi. „Nedá se říci nic jiného, než upřímné poděkování všem lidem, kteří pomohli. Moc nás potěšilo, že nejsme lidem lhostejní, a že nám pomohli,“ uzavírá Kubova maminka.