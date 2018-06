(Od)frk: Different Compression. Tak trochu jiné kompresní produkty

Nečekané pozdvižení, a to nejen mezi běžci, vyvolala svými výrobky firma Different Compression. Její inovativní přístup a geniální nápady způsobují všem stávajícím producentům dynamicky stupňovanou kompresi. Na naše otázky odpovídal produktový manažer firmy pan Gag Madman.

V čem jsou vaše produkty jiné, jak naznačujete i svým názvem?

Základem naší firemní filozofie je maximální využití všech možností, které mohou kompresní produkty poskytnout. Chceme, aby metoda komprese byla běžcům přínosná i jinak, nejen čistě pro běžecké účely. Hovoříme o komplexní a komfortní kompresi.

Jak se komplexní komprese projeví při regeneraci po běhu?

Obyčejné kompresní podkolenky a návleky po běhání urychlují pouze regeneraci lýtek. Jenže normálního smrtelníka bolí po tréninku, nebo po závodě úplně všechno. Navíc běžec v podkolenkách působí v manželské posteli dosti komicky. My přicházíme s lepším řešením. Po osprchování si běžec vezme náš kompresní župan, v němž pak komplexně regeneruje. A těsně před spaním si místo něj oblékne kompresní pyžamo.

Co mi doporučíte, když župan nenosím?

Jako adekvátní náhradu můžete používat náš kompresní overal All Day. Při samotném běhání minimalizuje otřesy bez ohledu na vzdálenost a povrch, po běhu pak pouhým ponecháním na těle odstraňuje svalovou únavu. Funkci zmírňování otřesů lze u kompresního overalu využít i při sledování otřesných televizních zpráv.

Kompresní produkty obecně zlepšují prokrvení. Na základě čeho však tvrdíte, že komplexní komprese má pozitivní vliv i na inteligenci a potenci?

Different Compression myslí nejenom na běžce ideálních postav, ale i na plnotučnější. Máte-li kolem pasu tukovou pneumatiku, můžete mít tradiční kompresní prádlo, jaké značky chcete, a stejně ji neudrží. Na rozdíl od naší celoroční kompresní bundy, která svým účinným působením současně zlepšuje zásobení mozku kyslíkem. Kyslík je totiž - což se málo ví - za normálních okolností vázán právě na tukové buňky v břišní oblasti.

A pokud jde o druhý zmíněný aspekt? Ohlasy běžců na nové kompresní slipy nejsou zdaleka jednoznačné.

Ano, máte pravdu, s těmi je zatím trochu potíž. Zdá se však, že problém s nimi má jen jedna skupina běžců, typičtí závoďáci. Ti se o kompresních slipech vyjadřují velmi kriticky, neboť je pro ně nepřijatelné jít do závodu se staženým zadkem. Ale pokud jde o vliv na cévní zásobení a zlepšení krevního průtoku vlivem kompresního působení v přední části slipů, zde jsme žádné stížnosti nezaznamenali. Naopak.

Váš nejnovější produkt Beforeparty považují marketingoví odborníci za dokonalý reklamní tah. Čím je tak zvláštní?

Řada běžců si ponechává nasazené kompresní návleky nebo podkolenky i při doplňování tekutin na pozávodní afterparty. Alibisticky tvrdí, že je pak budou méně bolet nohy. Nové kompresní džíny Beforeparty působí mnohem efektivněji. Jdete-li v nich do hospody s dostatečným předstihem před startem závodu, nohy vás z toho nesmyslného štvaní se za co nejlepším časem nebudou bolet vůbec. Díky Beforeparty totiž start nestihnete.

Můžete nám závěrem přiblížit konkrétněji i podstatu komfortní komprese?

Chceme, aby se každý běžec cítil v produktech Different Compression příjemně nejen při běhání, ale i v době mimo něj. Tedy hlavně doma, a to se vším, co k tomu patří. K tomu výrazně přispívají naše kompresní bačkory. Nejenom že odstraňují typické pozátěžové otoky chodidel a prstů, ale především zaručují naprosto komfortní pocit. Ten, kdo denně zvládá opravdu velké tréninkové dávky, pak prostě jen přijde domů a natáhne bačkory.