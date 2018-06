Mačingová a jiné diety, které nefungují. Odborník vysvětluje proč

Selský rozum nám říká, že to jediné správné je vyvážený a pestrý jídelníček, kdy výdej přesahuje příjem. Díky své lenosti však často podlehneme svodům „zaručených“, takřka „zázračných“ diet. Ony zpočátku fungují, ale výsledkem bývá často jojo efekt a nakonec jsme na tom hůře než předtím.

V minulém článku jsme si představili diety, o kterých si můžete přečíst zde: Atkinson, Dukan, zvířátko-kytičková, podle fází měsíce, podle krevních skupin a dieta zvaná „tukožroutská polévka“.

Dnes se podíváme na zoubek dalším pěti:

Limonádová dieta

I tohle existuje. Vážně. V Americe je to dokonce jedna z nejoblíbenějších diet a jejím tvůrcem je lékař. Původně sloužila jako detoxikační kúra proti žaludečním vředům. Jejím principem je konzumace limonády vyrobené z javorového sirupu, pepře a citronové šťávy. Nejíte vůbec nic, ale pít můžete, kolik se do vás vejde. Jako dieta je to pochopitelně katastrofální počin, ale zastánci detoxikačních kúr a půstů ji chválí coby občasný - jednodenní(!) - čistící prostředek. Pravidelná konzumace limonády udrží vaši hladinu krevního cukru stabilní, takže alespoň nejste nebezpeční pro své okolí. Tedy do doby oběda, než dostanete chuť na řízek.



Názor odborníka: „Nejen hloupost, ale navíc nejrychlejší cesta k nadváze a cukrovce. Navíc - pepř u lidí s žaludečními vředy? Javorový sirup je to samé co cukr, je to tedy nápoj z cukru, citronu a pepře. A že by se po něm hublo? Ze svalů určitě, ale z tuku? To opravdu velmi těžko. Jak je možné, že jsou Američané tak tlustí, když jí tedy tak zdravý javorový sirup?“ RNDr. Pavel Suchánek, nutriční specialista FitBee

Dieta jablečným octem

Pijte sklenici čaje se lžičkou jablečného octa před každým jídlem a zhubnete. Zázračný prostředek, zvlášť když víte, že jablečný ocet není žádný chuťový šlágr a konzumovaný před jídlem vám spolehlivě srazí apetit na cokoliv. Tvůrci diety se zaručují vlastní duší, že jablečný ocet udržuje stabilní hladinu krevního cukru, je plný antioxidantů a snižuje hladinu cholesterolu. Současně ale doporučují minimálně třikrát denně zařadit hodinové cvičení, abyste účinky diety dostatečně podpořili. Mrk, mrk.

Názor odborníka: „Pokud budete třikrát denně hodinu cvičit, jablečný ocet nepotřebujete. To spíš octan na bolavé klouby a kosti. Jablečný ocet se vrací jako bumerang každých pár let, kdy na něj a jeho nefunkci při hubnutí zapomene jedna skupina lidí, takže se po pár letech zase objeví a zkouší oblbnout novou, mladší, ještě nezkušenou skupinu.“ RNDr. Pavel Suchánek, nutriční specialista FitBee

Dieta podle Mačingové

Zdánlivě přelomová dieta, při které vám zkonzumované jídlo rozvržené podle speciálního jídelníčku samo požírá tuk v těle, speciálně ten uložený na břiše a problematických partiích. Jestli si myslíte, že k tomu při vstupu do vašeho organismu dostane speciálně naprogramovanou GPS, mýlíte se. Dieta kombinuje zásady dělené stravy, tedy máte buď den, kdy jíte jen bílkoviny, nebo den, kdy jíte jen sacharidy, a k tomu se přidává měsíční detox á la paleo. Jídla smíte sníst do sytosti a k tomu se vůbec, ale vůbec nemusíte hýbat. Pravdou ale je, že začátek diety povoluje jen omezený sortiment ovoce a zeleniny a svou omezeností vám zlikviduje nejen veškerou svalovou hmotu, ale i do té doby fungující metabolismus.

Názor odborníka: „Velmi populární a velmi riziková dieta s obrovským jojo efektem. Ta neúčinnost je mrzutá, protože kdo ji vydrží, tak je opravdu hrdina a zasloužil by si odměnu, a ne jojo efekt. Nejrizikovější je na této dietě absolutní nedostatek bílkovin a dále pak energie. Tyto dvě věci dohromady zlikvidují velkou část svalové hmoty, a protože ta je tvořena ze 70 procent vodou, dostaví se pokles hmotnosti velmi rychle. Bohužel, jedná se jen o odvodnění, nikoliv o hubnutí.“ RNDr. Pavel Suchánek, nutriční specialista FitBee

Dieta pěti hrstí

Máte-li ruce jako aktivní dřevorubec, je to ideální dieta pro vás. Povoluje totiž sníst jen pět hrstí jídla denně. Co si do nich nacpete, je vaše věc. Máte-li ruce jako lopaty, možná hladem neumřete. Tedy ne hned. Doporučuje Victoria Beckham, známá sklony k anorexii.



Názor odborníka: „Nechci se nikoho dotknout, ale tato žena nevypadá jako reklama na zdravý životní styl. Pět hrstí čokolády je sice docela dost energie, pět hrstí steaku je docela dost bílkovin, takže pokud by to bylo ke každému dennímu jídlu, tak možná. Ale uživatel diety by stejně musel velice pečlivě sledovat pestrost jídla.“ RNDr. Pavel Suchánek, nutriční specialista FitBee

Párkovo-pivní dieta

Pionýři nikdy nevymřou. Jeden chlapík z Arizony si usmyslel, že zhubne jen konzumací párků s pivem. Samozřejmě použil ty nejlepší párky v bio kvalitě. Jako všechny jednostranně zaměřené diety byla i tato účinná – konzumací 1 500 kalorií denně zhubnul za měsíc této diety o deset kilo. Zbytek života se však poté modlil ke krájené mrkvi a čemukoliv, co ani vzdáleně nepřipomínalo párky.



Názor odborníka: „Koho by nebavilo cpát se párky, zalívat to pivem a přitom se stát štíhlým a krásným? Splněný sen spousty hospodských a jejich štamgastů. Jen si představte tu vývěsku „Dnes dietní den!“. Jako vždy, když člověk jí výrazně méně oproti předchozímu období, tak na začátku hubne. Otázkou je, z čeho hubne. V případě diety s nedostatkem bílkovin a pohybu je to určitě z aktivní svalové hmoty. Když klesá, klesá i hmotnost těla, ale neklesá množství tuku. Člověk přichází jen o svaly. A alkohol je rizikový nejen pro obezitu, ale poškozuje i játra a ledviny. Navíc se vystavujete riziku závislosti na alkoholu. Opravdu nic vhodného a zdravého.“ RNDr. Pavel Suchánek, nutriční specialista FitBee

Většina zaručených diet založených na jiném principu, než je převaha výdeje kalorií nad jejich příjmem, na chvíli funguje díky jednostrannému využití jedné potraviny nebo jejich prapodivnému souboru. Ať už máte povoleno sníst denně tolik rýže, pomerančů nebo masa, kolik se do vás vejde (a k tomu nic jiného!), vězte, že tyto odpustky za dietetické hříchy vás jen mají odvodnit a zhnusit vám jídlo jako celek. Po krátkém hrdinném dodržení exotické kúry nastane zákonitý vlčí hlad a jojo efekt, který vás vrátí do stavu před dietou plus dvě kila navíc.



Být tlustý a líný není životní výhra, ale nemyslet vlastní hlavou už je životní tragédie. Chcete-li se zbavit prvních dvou přívlastků, nezbude vám, než ze svého duševního portfolia odstranit ten poslední. Zvlášť když jde o vaše zdraví, je třeba být skeptický a dobře hledat a třídit informace. Je to lepší varianta než po absolvování výše zmíněných diet strávit zbytek života běháním po ordinacích.