Přísné diety nepomohou. Jediná cesta je nestřídat tloustnutí a hubnutí

Pryč s alibismem. Konec roku, to jsou energeticky vydatné pokrmy a hodiny strávené u televize. Výsledkem je nárůst tělesné hmotnosti, včetně zvětšení objemu tukových buněk. Mnozí se to po Novém roce snaží napravit striktním redukčně-detoxikačním režimem. Jdou na to špatně.



Zvětšit fotografii Pět kroků zpět a jeden dopředu. Asi tak dopadá proces přejídat se, mít špatný jídelníček - a zuřivě hubnout. | foto: Profimedia.cz

Extrém tak totiž následuje extrém, zatímco v posledních deseti dnech roku převyšoval energetický příjem (EP) častokrát i dvojnásobně energetické potřeby organismu, po prvních deset lednových dnů (někdo vydrží i déle) přežívají ani ne na polovičních dávkách optimálního EP. Tělo šetří Problém je, že žádná dieta ve smyslu restrikce příjmu energie a živin problém nadváhy z dlouhodobého hlediska nevyřeší. Naopak, následkem surově "osekaného" EP dochází k úplnému opaku toho, co si přejeme. Tělo přepíná do úsporného provozu, snižuje klidový, a tím pádem i celkový energetický výdej. Při velmi nízkém EP a nedostatečném množství pohybu (častokrát to jde ruku v ruce) nedochází jenom k úbytku tukové tkáně, ale i k úbytku aktivní tělesné hmoty (ATH, především svalů). Méně ATH způsobí nižší spotřebu energie v klidu a ještě větší rozdíl vzniká při spotřebě energie při fyzické aktivitě. Zatímco před Vánoci (při obvyklém jídelníčku) jsme za hodinu běhu spotřebovali například 500 kalorií (2 100 kJ), na konci ledna, v době diety a úbytku ATH (a tukové hmoty) spotřebujeme při běhu stejné délky a intenzity klidně i o 10 procent energie méně. K čemu to vede? Hubne se nám stále obtížněji a obtížněji. Proto nedržte diety, nesnažte se hubnout. Jenom si tím zhoršujete situaci do dalšího období. Každé hubnutí vytváří "jizvu v metabolismu". Vaše tělo následně spotřebovává méně energie (více šetří) a jste na nejlepší cestě k tloustnutí. Jediným řešením je v žádném ročním období nepřibírat. Samozřejmě, drobné výkyvy hmotnosti v rozsahu plus minus dva kilogramy nejsou problém (dochází k nim v důsledku změn zavodnění organismu, plnosti zažívacího traktu či glykogenových zásob). Jenže jakmile jednou výrazněji naberete a následně násilně "přiškrtíte" energetický příjem, velmi často se rozjede nežádoucí kolotoč: tloustnu – hubnu – tloustnu – hubnu. Je-li to aspoň trochu možné (a ono to možné určitě je), snažte se v průběhu celého roku stravovat, co se energetického příjmu týče, víceméně podobně. Pokud nemáte výrazné změny v tréninkovém zatížení (například v podobě náročných několikadenních soustředění), není potřeba s energetickým příjmem zásadně manipulovat. Po celý rok se snažte dodržovat jednoduchá základní doporučení: Stravu rozdělte rovnoměrně do celého dne do čtyř až pěti dávek.

Snídejte (snídaně "nastartuje" metabolismus po nočním lačnění).

Do každého jídla vždy přidejte pro energetické "naředění" buď zeleninu, nebo ovoce.

Sacharidy (cereálie, pečivo, přílohy, tyčinky, sušenky) přijímejte úměrně k množství pohybu.

Upřednostňujte sacharidové zdroje s přítomností vlákniny – zeleninu, ovoce, luštěniny, celozrnné pekařské výrobky, ořechy a rostlinná semena.

Hlavní denní jídla by měla obsahovat nízkotučné zdroje bílkovin (libové maso, drůbež, ryby, šunku, sýry, tvaroh, vejce).

Koncentrované tuky (oleje, máslo, margaríny) užívejte v omezených dávkách, výborné jsou v malém množství ořechy a rostlinná semena.

Kromě delších tréninků (kde je dobré využívat iontových nápojů) pijte především neenergetické nápoje (voda, stolní minerální vody, čaje), zbytečně tak nebudete navyšovat příjem "prázdných" kalorií. Autor: Vlastimil Chadim, www.nutricoach.cz