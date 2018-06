Rozestup břišních svalů: zachraňte svoje bříško i běžecké výkony

Plastická operace, nebo tvrdý dril? Co zachrání vaše bříško Únava materiálu v různém stupni si žádá různá řešení. Není rozestup jako rozestup. Jedna věc je povolená břišní stěna, druhá je poškozená vnitřní vazivová tkáň. Někdo říká, že to jde jen s plastikou, někomu se to podaří vydřít. Jaké zkušenosti s nápravou mají RUNGO ženy? Tepláky a rozcvičit! Jsem po dvou dětech - jeden porod pohoda a jen mírný rozestup, takže stačilo dvakrát týdně cvičit TRX. Druhý porod byl proveden svislou sekcí, následek se dá označit jako masakr. Obrovská jizva složená ze sedmdesáti stehů od hrudní kosti až ke kosti stydké, místo pekáče buchet jsem měla na břiše "druhý zadek", nehledě na tu jizvu. Bylo mi tehdy 36 let. Jasně, operace zachránila život můj i syna, ale smířit se s tím by byl nesmysl. Následovalo strašně moc planků, cvičila jsem stahování břicha i při nakupování nebo řízení auta, stejně tak pánevní dno a hluboký stabilizační systém... dva měsíce po porodu jsem si dala volno, a když se bolest při cvičení dala vydržet, vlítla jsem na to a cvičila třikrát denně dvacet minut. Rok po porodu už s tím nic neuděláte, chce to začít řešit dříve. Nejdříve jsem cvičila jen šikmé břišní svaly, pak v kombinaci s přímými, série jsem jela až do bezvědomí. Po třech měsících bylo břicho, kde má být, břišní stěna se svaly zatlačí zpátky, takže jsem kromě plavek vypadala jako před porodem. A po šesti měsících jsem měla břicho jako nikdy předtím. Nikdy jsem nic tak těžkého nezažila, ale nakonec se to spravilo. Pořád mám rozestup, ale už ho vidím jen já, a jen když jsem v záklonu. Ale přiznám, že jsem si stanovila strop 18 měsíců, pak bych asi dala plastiku. Ta dřina totiž byla smrtelná! K. K. Když to nejde... plastika Po prvním porodu jsem si všimla, že mé břišní svaly vypadají trochu jinak. Byla tam jasnější linie přímých břišních svalů mírně od sebe, asi centimetr. Nikdo z lékařů mě na nic neupozornil a já myslela, že to patří k tělesným změnám po porodu. Po druhém porodu byl stav mého břicha mnohem katastrofálnější. V porodnici mi poradili cviky, tak jsem cvičila. Rozestup byl velký a jasný i naprostému laikovi, jako jsem byla já. Při zatnutí přímých břišních svalů jsem mezi ně pohodlně vložila čtyři prsty jedné ruky a sáhla dovnitř dutiny, plochého břicha jednoduše nešlo dosáhnout. Podotýkám, že při prvním těhotenství jsem přibrala sedm a při druhém osm kilogramů, vše jsem tedy nechala v porodnici a odcházela s normální postavou. Časem jsem začala pociťovat mdloby a těžko popsatelné stavy v břiše při hlubokém předklonu, které po narovnání odezněly. Když mi to začalo komplikovat i sáňkování s dětmi, rozhodla jsem se to řešit. Rehabilitace trvala asi rok a z rozestupu na čtyři prsty jsem tvrdou dřinou získala rozestup na tři prsty. Lékař mi doporučil operaci. Bránila jsem se tomu. Nejsem esteticky přecitlivělá, ale představa, že mi někdo do striemi popraskaného břicha navíc udělá vertikální jizvu o celé jeho délce, mi na sebevědomí nepřidávala. Nakonec mě k operaci přesvědčila lékařka, která mi slíbila bikinový řez a odebrání přebytečné kůže. Pochopila jsem, že operace pomůže i psychicky. Nejen tím, jak budu vypadat, ale hlavně tím, že se již nebudu muset hlídat a omezovat v pohybu. V té době jsem neběhala, ani kolo mi nedělalo dobře, protože na něm člověk sedí v předklonu. Operace byla celkem bolestivá, stejně jako pooperační stavy i dlouhá rekonvalescence, kdy jsem nemohla zvedat nic těžkého, což je s malými dětmi problém. Teď můžu provozovat vše bez omezení a bříško mám ploché. M. O.