Sportujícím dětem podávejte přirozenou stravu. Suplementy tam nepatří

Dospělí sportovci by se dali rozdělit na hobíky, kteří sportují pro radost a zlepšení kondice, a profesionální sportovce, pro které je sport vlastně něco jako zaměstnání. Strava sportovců obou skupin se ve většině případů značně liší. Zatímco hobíci nebývají v jídle tak striktní, na tvorbě správného jídelníčku profesionálů se mnohdy podílí celý tým odborníků.

Ovšem úplně jiné je to u dětských sportovců, kteří nejsou v jídle odkázáni na odborníky, ale především na své rodiče. Ti by tedy měli jídelníčku svého dítěte věnovat patřičnou pozornost. V útlém věku totiž člověk potřebuje dostatek energie a živin nejen pro sportovní výkon, ale i proto, aby se mohl vyvíjet. Podle specialistky na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimákové je u dětských sportovců nejdůležitější dodržovat především základní zásady zdravé stravy.

„Dlouhé roky se výživová doporučení stavěla na optimálním poměru bílkovin, tuků a sacharidů. V současné době však stále více studií prokazuje, že člověk může nejen přežívat, ale dokonce i výborně prospívat na různých poměrech těchto živin. Mým základním doporučením pro dětské sportovce je tedy stavět jídelníček na skutečných potravinách, které jsou minimálně průmyslově upravené, a jídlech z nich. Toto doporučení považuji za vhodné nejen pro malé sportovce, ale všechny děti i dospělé,“ říká.

Kromě výběru potravin, které neobsahují zbytečná potravinová aditiva, je důležité zajistit dítěti také vhodné množství jídla, které bude zdrojem energie. Před ranním tréninkem nemá dítě na jídlo chuť, večer je po tréninku obvykle vyčerpané, proto jde raději spát, aniž by se navečeřelo. Pokud mají malí sportovci správně prospívat, je nezbytné, aby byl jejich energetický výdej krytý dostatečným příjmem. Prvními příznaky toho, že je něco špatně, může být větší únava, časté nemoci nebo úrazy.

Potřeby dětí jsou však velmi individuální a nutit je k jídlu, když zrovna nemají chuť, rozhodně není dobrou cestou. Ideální tak je, nachystat dětem svačinu, kterou si mohou dát během dne, kdykoliv budou chtít. Vhodnou volbou je například ovoce nebo smoothie. „Osobně mohu doporučit rozmixovat bobulovité ovoce s jogurtem a dosladit medem. Tak dítě získá výživnou svačinu s přirozenými cukry, ale i bílkovinami a tuky, které mu dodají potřebnou energii,“ radí doktorka Slimáková.

S výživovými doplňky opatrně

U dospělých je naprosto běžné, že užívají po aktivitě nebo před ní výživové doplňky, které podporují výkon nebo regeneraci. U dětí bychom však s takovými produkty měli být opatrní. „Jednoznačná prospěšnost suplementace je prokázána pouze při doplňování klinicky potvrzeného deficitu. Užívání jakýchkoliv preparátů kvůli tomu, že pomohli sousedovi nebo je doporučuje populární časopis, s sebou vždy nese otazníky. Tyto výrobky mohou prospívat, mohou být zbytečné, ale i škodlivé,“ říká doktorka Slimáková.

Výživové doplňky by se tak ve stravě dětí spíše objevovat neměly a potřebné živiny by měly být pokryty pestrým a bohatým jídelníčkem. Výjimkou mohou být děti, které sportují velmi intenzivně. Ty by ovšem měly suplementy užívat ideálně až po konzultaci s lékařem na základě svých skutečných potřeb.

Nezapomínejte na pitný režim

Stejně jako u dospělých je pitný režim velmi důležitý také u dětí. Kolik tekutin by měly denně přijmout, můžete lehce zjistit v tabulce. Myslete však na to, že tato hodnota je pouze orientační. „U dítěte záleží na tom, jestli sportuje, jaký druh sportu dělá, jaký má metabolizmus a jak se stravuje. Řídit se tak striktně podle tabulkových doporučení není možné,“ říká doktorka Slimáková.

Spíše než důsledně hlídat, kolik toho dítě vypilo, je na místě věnovat pozornost tomu, jaký druh tekutin přijímá. Méně vhodné jsou nápoje obsahující uměle přidané cukry, barviva nebo kofein.

Nejlepším nápojem na tréninky je obyčejná neperlivá voda. Možností je také minerálka. Ta kromě potřebných tekutin dodá tělu minerální látky, které se při sportu odplavují společně s potem. V tomto případě však platí, všeho s mírou. Nadměrné pití minerálních vod obohacených o ionty, jako je například sodík, hořčík nebo vápník, není vhodné. Zařazujte je proto do pitného režimu dítěte spíše občasně. Pokud už po nich sáhnete, volte z těch neperlivých, které nejsou obohaceny o oxid uhličitý. Ten zvyšuje pocit uhašení žízně a příjem tekutin je pak nedostatečný.

Základem stravy každého dítěte, ať už sportuje, nebo ne, by měly být především přirozené potraviny, které neobsahují přidané cukry a další aditiva. U dětí, které sportují, je však nutné hlídat, aby příjem nebyl v žádném případě nižší než výdej. Právě správný a vyvážený jídelníček by se měl spolu s pitným režimem stát hlavním zdrojem energie a živin potřebných pro sport a vývoj dítěte. Pokud dítě kvůli intenzivní sportovní zátěži musí užívat jakékoliv suplementy, je na zvážení lékaře a rodičů, zda-li je taková zátěž pro dítě příznivá.