HLASUJTE: Běžecké boty za deset tisíc či zlatý fitness náramek?

Běh byl dlouhá léta pokládán za levný sport, pro který stačí mít ty správné „kecky“. Právě tato svoboda byla jednou z jeho největších předností, dokud se z něj nestal masový sport a výrobci tento fakt nevzali jako výzvu. Rozběhalo se navíc mnoho žen, které (designu chtiví muži prominou) si na hezké věci potrpí mnohem víc než jejich mužští kolegové. Rozmohly se všemožné GPS přístroje, měřiče tepu, rychlosti, které většinou nejsou nijak levné, proto chceme, aby tedy vypadaly hezky.

Úplně nejdříve ale pronikl design do oblečení a bot, které si vzali do parády i slavní návrháři a značky jako Stella McCartney, Prada nebo Porsche Design. Za běžecké boty od posledních dvou jmenovaných dáte více než deset tisíc. A platíte opravdu jen značku a styl, protože konstrukce bot je srovnatelná s těmi z nižší cenové kategorie. Na druhou stranu s věcmi od Porsche jako snob vypadat nebudete: jednoduchá černá trička, žádné viditelné „označkování“, prostý střih – nic, s čím byste vyčnívali z davu. Jde tedy možná jen o jakousi transformaci oněch původních ideálů běhu do podoby, kterou si pořídí člověk zvyklý na luxusní designové věci. Pořád je to ono staré dobré tričko, kraťasy a „kecky“, ale v podobě, která vyhovuje dnešnímu trendu, který říká, že nic nemůže být tak jednoduché, jak by to mohlo vypadat.



Obklopeni technikou

Moderní doba také počítá s multimediálním, technickým někdy až robotickým běžcem. Málokdo běhá bez sluchátek, empétrojky nebo přímo mobilu. A samozřejmě bez běžeckých hodinek, které se stále častěji dostávají do hledáčku designérů, kteří tvoří elegantní přístroje, které lze bez problému nosit, i pokud zrovna nesportujeme, nebo naopak tvarově i barevně výrazné kousky, které na naše zápěstí strhnou pozornost.

Designér Max Germano navrhl hodinky pro všechny, kteří rádi nosí dlouhý rukáv nebo třeba potítko: navlékají se přes palec na hřbet ruky. Jsou zatím stále jen ve fázi konceptu.

Max Germano vyrobil hodinky na prst. Zatím jde pouze o koncept.

Hitem poslední doby jsou pak všemožné chytré náramky. Mnohé z nich nemají kvůli designové čistotě ani displej a všechny údaje se tak dozvíme až po připojení k mobilu nebo počítači. Třeba takový Sony Smartband nebo náramek Jawbone se vyrábí v mnoha barvách a působí vyloženě jako módní doplněk, i pokud na sobě zrovna nemáte elasťáky a běžecké triko. Nenápadně přitom zaznamenává veškerou vaši aktivitu a v mobilní aplikaci zobrazí všechny potřebné údaje o vašem běhu (ale třeba i spánku). Zde je design namístě, protože se počítá s tím, že budeme okroužkováni a monitorováni neustále, tedy i když jdeme třeba večer do divadla.

Chytrý náramek Jawbone.



Ještě dál zašel výrobce FitBit s náramkem Flex, když se spojil s designérkou Tory Burchovou. Výsledkem jsou masivní zlaté a stříbrné šperky, do nichž lze senzor zasadit. Za necelých dvě stě dolarů tak můžete běhat s nepřehlédnutelným (ale pravděpodobně poměrně nepohodlným) náramkem či přívěskem, který vypadá opravdu krásně a navíc je tak těžký, že s ním při běhání posílíte ruku.



Funkční i módní vychytávky

Bezdrátové sluchátka Jabra Sport.

Mnohdy se ale design a dobrý nápad setkává s funkčností, kterou běžec bezpochyby ocení. Třeba u sluchátek. Když nesedí (a nesedí skoro žádná), dovede to běh hodně znepříjemnit neustálým upravováním. Výrobci elektroniky tedy přicházejí s různými háčky, anatomicky tvarovanými „špunty“ nebo pásky přes zátylek, které třeba Sony nebo Jabra Sport kombinuje s bezdrátovou technologií, takže vám při běhu nehrozí zamotání ruky do šňůry.

Sony sluchátka jsou voděodolná a mají v sobě rovnou přehrávač.



Pokud neradi taháte mobil, ale bez hudby se neobejdete, můžete si pořídit sportovní sluchátka s vestavěným přehrávačem. Jsou voděodolná, takže přežijí běh ve větru dešti, ale třeba i plaveckou část triatlonu.



Pokud nosíte čelenku, asi už jste zjistili, že si se sluchátky moc nerozumí. Tedy pokud nejsou integrována přímo v ní. Příjemná vychytávka nejen na zimu – placatá sluchátka pevně drží v kapsičkách na uších, ze kterých je lze vyndat a čelenku vyprat jako všechno ostatní.

Čelenka, ve které jsou přímo zabudovaná sluchátka. Před vypráním doporučujeme vyprat.

Podobně jako sluchátka dovedou pozlobit i klíče. Kam s nimi, pokud běžíme jen tak nalehko a nemáme žádnou kapsu? Někdo je drží v ruce, jiný přivazuje ke tkaničkám. A další si pořídí třeba silikonový náramek, do kterého klíč uloží a nemusí se už o nic starat.



Náramek, do kterého uschováte vaše klíče.

Samostatnou kapitolkou jsou designové kousky, které nám pomohou odlišit se od ostatních. Pokud nechceme být „neviditelní“, oblékneme si něco barevného, případně zkombinujeme barvy takovým způsobem, jaký by nám v běžném životě neprošel. Ve sportovní módě je možné a přijatelné takřka cokoli a odvázat se může opravdu každý. Třeba tím, že ze svých běžeckých bot uděláte okřídlené. A třeba v nich budete rychlejší než bájný řecký bůh Hermés…



Pokud se chcete opravdu odlišit, tak pořiďte svým botám křídla.