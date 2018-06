Správný desetiminutový trénink zlepší vaši fyzičku stejně jako výběh

Desetiminutový trénink může mít stejný efekt jako delší běh

Spousta lidí si stěžuje, že se nemůže věnovat sportu kvůli nedostatku času. Nová kanadská studie však ukazuje, že pokud se svou kondicí chcete něco dělat, stačí vám na to i 10 minut.

Autoři studie si vzali k ruce 25 lidí, kteří byli rozděleni do tří skupin. Tréninkový plán první skupiny se skládal z pětyčtyřicetiminutové aerobní aktivity formou cyklistického trenažéru, ve které (po zahřátí) cvičili na hranici 70 procent maximální tepové frekvence. To byla, dejme tomu, alternativa ke svižnějšímu zhruba osmikilometrovému výběhu. Pravidelný trénink druhé skupiny se vešel do deseti minut a skládal se z dvacetivteřinových sprintů prokládaných dvouminutovými výklusy. Třetí skupina měla kontrolní funkci.

Vybraní účastníci testu trénovali podle těchto tréninkových plánů třikrát týdně po dobu 12 týdnů. Výsledek testu ukázal, že obě skupiny dosáhly prakticky totožného zlepšení fyzické kondice a stejně pozitivní byl i vliv na jejich kardiovaskulární systém.

Až vám tedy příště bude chybět čas na výběh, zkuste místo něho zařadit alespoň krátký intervalový trénink.

Nové brýle Radar Pace od Oakley si s vámi budou povídat

Chytré funkce se už nevyhýbají ani brýlím. Ve spolupráci s Intelem vytvořila společnost Oakley brýle, které jsou plné elektronických vychytávek a mají za cíl nahradit vašeho trenéra (nebo vám alespoň dělat společníka). Brýle jsou plné senzorů, obsahují akcelerometr, tlakoměr, vlhkoměr, gyroskop a senzor okolního osvětlení. Všechny tyto „smysly“ pomohou vyhodnotit váš běžecký styl a okolní podmínky a díky špuntům do uší, které jsou součástí brýlí, vás dokážou koučovat rovnou během samotné aktivity.

Asi nejzajímavější funkcí je, že s brýlemi můžete komunikovat pomocí hlasových příkazů. Čeština sice podporována není, ale pokud se naučíte pár anglických frází, můžete se během aktivity anglicky zeptat například „Jaké je moje tempo?“ nebo „Jakou mám tepovou frekvenci?“ a brýle vám odpoví.

Pro plné využití všech funkcí brýle spolupracují s mobilní aplikací v telefonu (iOS a Android), která má na starosti další vyhodnocování dat a úpravy tréninkového plánu podle toho, jak běháte. Kromě toho můžete brýle využít k poslechu hudby, vyřizování telefonátů (nechybí mikrofon) a nakonec také i k samotné ochraně očí. Brýle jsou vybaveny technologií „Prizm Lens“ od Oakley, která by měla poskytnout ostřejší obraz a úpravu podání barev na základě okolního prostředí.

Celé toto chytré zařízení váží pouze 56 gramů a jeho cena se u nás bude pohybovat kolem 12 tisíc korun.

Běžec sestříhal video ze svých výběhů po celý rok

Jeff Dougherty má rád nejen běhání, ale také natáčení videa. A tak po celý rok natáčel pomocí akční kamery připevněné na hlavě, jak běhá svou oblíbenou trať. Po roce pak sestříhal unikátní video, na kterém je vidět jeho oblíbený běžecký okruh, jako by ho probíhal ve všech ročních obdobích najednou.

Neodtrhnete od něj oči a zjistíte, že ať bylo počasí nebo podmínky jakékoliv, vždy ml běh svou atmosféru. A to jen potvrzuje, že špatné roční období nebo počasí pro běhání snad ani neexistuje.