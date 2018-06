Dělená strava a další diety, které nefungují. Odborník vysvětluje proč

Rozvinutý optimismus společně s cestou nejmenšího odporu vynalezly tucty prapodivných diet, kterými se dá spolehlivě zhubnout o dvě čísla za tři týdny a zazářit tak na plese nebo srazu abiturientů po dvaceti letech. A pak se nechat odborně ošetřit. Těmto operačním hubnoucím postupům se jako jedinci v tréninku rozhodně vyhněte.



Atkinson, Dukan a další masožravé variace

Adéla večeřela taliány a celou dogu, vy můžete také! Kdo by se nevzhlédl v dietě, v rámci které se můžete nacpat masem, sýry, uzeninami a dalšími pochoutkami až k prasknutí? Ale pozor – k tomu smíte jen takové minimum sacharidů, až je to na hranici přežití! A komu dlouhodobě chutná maso bez chleba a brambor?

Tento typ diety pochází z pera lékařů a jeho principem je fungování organismu v takzvaném ketogenním stavu. Funguje především na začátku, kdy přijdete o vodu, takže vypadáte štíhlejší. Ale pokud nemáte v dobré kondici ledviny, není dobrým nápadem zatížit je takovou mírou konzumovaných bílkovin. Pokud si ale chcete pořídit dnu snadno a rychle, jděte do toho.

Názor odborníka: „Diety, kde jsou v naprosté převaze bílkoviny, případně spolu s tuky, jsou rizikové pro ledviny a kvůli vysoké hladině cholesterolu v krvi také pro srdce. Jsou však též rizikem, a na to se zapomíná, i pro mozek a schopnost přemýšlet. Jelikož tělo dostává při tomto způsobu stravování jen minimum sacharidů, musí si energii brát z tuků. Při jejich štěpení vznikají v játrech takzvané ketolátky, které mají vliv například právě na mozek. Kila jdou dolů opravdu rychle, ale hlavně kvůli odvodnění, způsobeném nepřirozeně nízkým příjmem sacharidů. Navíc chybí vitaminy z ovoce a zeleniny. Podle mých zkušeností nakonec člověk skončí s velkým jojo efektem a nadváhou. Po skončení diety je totiž jen málokdo schopen postupně pomaličku navyšovat příjem pečiva, příloh a ovoce. Většina lidí se po dlouhém odpírání na tyto potraviny doslova vrhne a okamžitě přiberou.“ RNDr. Pavel Suchánek, nutriční specialista FitBee

Zvířátko-kytičková omezení

Dělená strava na základě prací doktora Haye je založena na tvrzení, že potraviny trávíme lépe, pokud jsou nebo naopak nejsou přítomny některé další. Proto je potřeba je konzumovat jen v předepsaných souborech, aby se efekt jejich rychlého spalování v organismu navzájem příznivě ovlivnil.

Jíme tedy skupinu zvířátkovou nebo kytičkovou, a to s odstupem alespoň tří hodin, aby se v žaludku nemíchaly. To, že vám steak leží v žaludku víc než den, dieta taktně zamlčuje. K tomu můžete sníst neutrálních potravin, kolik chcete – překvapivě se jedná o seznam libovolné zeleniny vařené v páře. Výhodou diety je, že omezuje konzumaci skrytě kalorického alkoholu a že vás donutí přemýšlet nad složením a původem všeho, co vám přijde na talíř.



Názor odborníka: „Nikdo nikdy neprokázal, že tělo dokáže rozlišit tuk či bílkovinu živočišnou od rostlinné. Kromě rýže a oleje neexistují jednodruhové potraviny, vždy obsahují kombinaci bílkovin, sacharidů a tuků. Navíc se vylučují vždy všechny trávicí enzymy, ne jen některé a jen podle toho, co ve stravě je, či není přítomno. Maximálně doporučuji oddělovat člověka večer od ledničky.“ RNDr. Pavel Suchánek, nutriční specialista FitBee

Dieta podle fází Měsíce

Měsíc ovlivňuje dmutí moře a vytí šakalů, proč by tedy neměl ovlivňovat naše snahy o štíhlou linii? Metodika je jednoduchá - při novoluní hubněte, když Měsíc přibývá, přibývejte nebo na to kašlete. Pokud Měsíc ubývá, opět máte dietetickou šanci, ale jakmile je úplněk, je velká pravděpodobnost, že naberete zpátky, protože potraviny mají vícenásobnou energetickou hodnotu.

Během úplňku budete prostě nepoužitelní a kulatí jako ten měsíček. Měsíční bilance přírůstku a úbytku je tedy stejná jako u mořského dmutí. Aspoň však nepřiberete. Úplně stejnou váhu má styl diety „začnu každé pondělí“, kterou se člověku daří udržet do odpolední kávy a dortíku.



Názor odborníka: „Dieta podle měsíčních fází je nesmysl. Změny ve stravě mají delší nástup než čtrnáct dní, na váze se výrazně projeví většinou za čtyři týdny. Pokud dalších čtrnáct dní jíte o to více, nakonec máte nadváhu, protože o to více jíte ve dnech přibývání Měsíce.“ RNDr. Pavel Suchánek, nutriční specialista FitBee

Dieta podle krevních skupin

Kromě pravé paleodiety, která by člověka přecpala bílkovinami až k prasknutí, existuje i předpoklad, že krevní skupina ovlivňuje váš metabolický typ. Zatímco lidé s krevní skupinou 0 jsou potomci prapůvodních lovců a měli by tedy jíst převážně mírně zateplené flákoty masa, skupina A odpovídající zemědělcům by se měla živit vegetariánsky. Skupina B jakožto potomci kočovníků smí jíst rýži, luštěniny a maso kromě vepřového a se skupinou AB si nikdo pořádně neví rady a smí tedy sníst prakticky všechno. Úspěch diety není podložen ani těmi studiemi, které si jejich tvůrci udělali sami.

Názor odborníka: „Další naprostý nesmysl. Nikdo neprokázal, že by krevní skupiny souvisely s typem stravy, kterou člověk kdy konzumoval. Popravdě, má to stejný vliv asi jako barva očí. Navíc veganství pro A skupinu je nesmysl. Je to jen snaha být něčím jiný a zajímavější, ale vědecky účinnost nikdy nikdo nedoložil. Jako u všech diet na začátku funguje, že si sledujete co a kolik jíte, což do té doby člověk nedělal. Pak ještě omezíte prokazatelně problematické potraviny jako tučné maso a sladkosti, takže se hubnutí dostaví, ale jen na omezenou dobu. Pokud se budu tvářit dostatečně odborně a vědecky a budu tvrdit „jezte hodně máslových dortů“, běžný člověk, který nemá představu o fyziologii, si to nebude moct dokázat, představit nebo ověřit, a tak to taky bude vypadat jako zaručená věda.“ RNDr. Pavel Suchánek, nutriční specialista FitBee

Tukožroutská polévka

Dietní flák devadesátých let, kdy ženskými kolektivy koloval zázračný recept na ušmudlaném papírku. Její účinnost je zaručená - co taky jiného čekat od nemastného neslaného vývaru z cibule, paprik a rajčat? Tato směs zaplácne váš žaludek čtrnáct dní před dovolenou tak, abyste vypadali dobře na fotkách a byli vyzýváni rodinou, ať se už konečně najíte a přestanete hladem obnaženými nervy otravovat dny volna všem ostatním.

Názor odborníka: „Pitomost nad pitomost. Kdyby to fungovalo, farmaceutické firmy by si takovou polévku patentovaly a daly ji do kapslí. Dva dny tenhle režim vydržíte, snad i týden, ale pak se šíleně přejíte. Jojo efekt jako vyšitý, stejně jako ztráta svalové hmoty kvůli nedostatku bílkovin a kvůli tomu i odvodnění. Objemy však jdou dolů jen minimálně, takže svaly nahradí tuk a jojo efekt máme na světě.“ RNDr. Pavel Suchánek, nutriční specialista FitBee

Většina zaručených diet založených na jiném principu, než je převaha výdeje kalorií nad jejich příjmem, na chvíli funguje díky jednostrannému využití jedné potraviny nebo jejich prapodivném souboru. Ať už máte povoleno sníst denně tolik rýže, pomerančů nebo masa, kolik se do vás vejde (a k tomu nic jiného!), vězte, že tyto odpustky za dietetické hříchy vás jen mají odvodnit a zhnusit vám jídlo jako celek. Po krátkém hrdinném dodržení exotické kúry nastane zákonitý vlčí hlad a jojo efekt, který vás vrátí do stavu před dietou plus dvě kila navíc.



Být tlustý a líný není životní výhra, ale nemyslet vlastní hlavou už je životní tragédie. Chcete-li se zbavit prvních dvou přívlastků, nezbude vám, než ze svého duševního portfolia odstranit ten poslední. Zvlášť když jde o vaše zdraví, je třeba být skeptický a dobře hledat a třídit informace. Je to lepší varianta než po absolvování výše zmíněných diet strávit zbytek života běháním po ordinacích.