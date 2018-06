Ze života: únavu, ale i kila dole, to vše přináší tříměsíční Emma

Život s tříměsíční holčičkou je nevypočitatelný. Ráno se dítě může tvářit jako sluníčko, ale hned následující hodina se změní v teror. Jsou to chvíle, které nám berou energii, ale zároveň nám dávají nové zkušenosti, a to nejen z rodičovského pohledu, ale i z onoho sportovního...

Pohled otce: pravidelný režim není všechno

Ve všech příručkách pro rodiče čtu, jak důležité je najít si s dítětem režim. Tři měsíce jsme se pokoušeli dělat vše pro to, abychom ho tedy zavedli. A jak jsme dopadli? Velmi neslavně. Jediný rituál, který máme, je podvečerní řev.

Tedy, leccos se podařilo. Ač jsem tomu nevěřil, takřka se mi již podařilo zvyknout si na brzké vstávání. Občas mám dokonce chuť vyběhnout ještě před východem slunce. A upřímně, není to vůbec špatné. Tedy až na ty vyděšené výrazy mých kamarádů, které se do této taškařice pokouším zatáhnout.

Z pohledu tréninku rozhodně kvituji každodenní domácí gymnastiku. Nikdy jsem netušil, že mi dá zvedání dudlíku tolik do těla. Emma je totiž přebornice v jeho plivání. Nedávno se jí podařil nevídaný kousek v podobě dvoumetrového letu. Na operaci je přitom nejdůležitější vrátit dudlík zpět v co možná nejkratším čase. Každé zaváhání je totiž potrestáno dětským řevem. Tréninkem se ale má reakční doba lepší každým dnem.

Je to až s podivem, ale mé brzké ranní běhy v kombinaci s domácí gymnastikou mají blahodárný vliv na mou běžeckou výkonnost. Začíná mi připadat reálné, že bych mohl slavný Matterhorn Ultraks dokončit.

Pohled matky: chybí mi Rungo výběhy

Přesně tak, chybí mi Rungo výběhy. Ty mi totiž dávaly motivaci několikrát týdně se zvednout z gauče a vyrazit si s kamarády zaběhat. Běh jsem nikdy nevnímala jako prostředek k udržování postavy či shazování kil, ale spíše jako společenskou událost, díky které jsem jen vypadala o dost lépe, než vypadám dnes. Bohužel teď, když mám doma dítě, si výběhy nemohu dovolit, tak si musím poradit jinak.

Měsíc po šestinedělí to přitom vskutku vypadalo nadějně. Když přišel Nikola z práce, oblečená do běžeckého jsem mu jen předala plačící dcerku a šla si na 25 minut zaběhat. Takto mi to vydrželo skutečně jen ten jeden měsíc. Ten další mi začala docházet energie, záda a ruce vypovídaly poslušnost a jídlo a pár minut v horké vaně mi začaly být milejší než trápení se venku v zimě a tmě.

Kila jdou ale dolů i bez běhu. Není to totiž tak, že bych seděla doma na pohovce a koukala se na nesmyslné seriály. Jelikož máme neposedné dítě, které jsem nějakým nedopatřením vychovala k tomu, že houpání a drncání přes kořeny je ta nejlepší zábava, musím tomu i přizpůsobit svůj denní režim.

Bydlíme u lesa a metro je od našeho bytu vzdálené deset minut chůze do kopce, což je pro někoho, kdo byl zvyklý trávit svůj bezdětný život po kavárnách a obchodech i tak docela velká vzdálenost. Často se mi během dne stane, že musím do onoho kopce vyrazit i několikrát za den. Když se k tomu připočte tlačení kočáru, vznikne z toho docela pěkná rozcvička. Tím to ovšem nekončí, houpat a chodit se totiž musí i doma. Pořídila jsem si velký nafukovací míč, na kterém pravidelně poskakuji, když v náruči chovám dceru. Emmě se to líbí a já zpevňuji beztvará stehna a posiluji střed těla.

Každý můj den v týdnu vypadá úplně stejně. I když jsem z toho někdy velmi unavená, odměnou jsou mi pevnější ruce, tři další kila dole a spokojené miminko.

Rekapitulování pro článek pro RUNGO přineslo nápad. Zavedu si vlastní RUNGO kočárkové procházky pro ty, které jsou na tom podobně jako já. Přidejte se, začínám tuto středu v deset hodin. Více informací najdete v událostech zde.

S každým novým měsícem přicházejí další a další starosti. Jsou to těžké, ale přitom ty nejkrásnější starosti. Jak se s nimi budeme prát dál? O tom zase příště.