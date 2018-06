První rodinná dovolená s malým dítětem: odpočinek to nebyl

Běhu jsme tam na své poměry ani jeden příliš nedali, ale užili jsme si spoustu legrace s našimi přáteli, podívali se na krásná místa a ochutnali spoustu vynikajícího jídla a pití, na které se nám jen při pouhé myšlence ještě teď sbíhají sliny.

Pohled otce: Vyměnil jsem auto za kolo

Původně jsem chtěl naši dovolenou pojmout trochu více sportovně. Dokonce jsem si plánoval, jak každé ráno vyběhnu na nejbližší horu a nastoupám potřebné metry. Malebná vesnička mě ale ukolébala do dovolenkového módu. Ne že bych vůbec neběhal, ale nijak jsem nevybočil z běžného tréninkového týdne. Každý výběh stál ale za to. Záměrně jsem si vybíral neznačené cesty bez asfaltu a co nejvíce stoupající. Vždy z toho nakonec byl super výběh, při kterém jsem nepotkal ani živáčka a naopak si vychutnal úžasné výhledy. Prostě balzám na duši.

O to tvrdší byl návrat do reality všedního dne. Každodenní pražské zácpy mě donutily přemýšlet o možných dopravních alternativách. V zájmu tréninku jsem raději vyškrtl každodenní běh do práce a zpět. Byl by to nejlepší způsob, jak dosáhnout přetrénování a zranění. Ale probíhající Tour de France mě přivedla na myšlenku silničního kola. Už nějaký čas vídám kolo na fotografiích světových běžců jako kompenzační doplněk. Takže proč bych to nezkusil také? Spojil jsem tedy kompenzaci s dopravním prostředkem. A víte co? Zatím jsem nadšen. Zadek sice trochu trpí, ale nohy a hlava jásají. Nohy opustily drobné potréninkové bolístky a hlava má možnost se po práci trochu provětrat.

V každém případě mi do startu Mattehorn Ultraks zbývá poslední měsíc. Cítím, že natrénováno mám. Teď se jen vyvarovat zranění, vybrat správné boty a těšit se na tento sportovní svátek.

Pohled matky: Přála bych si trenéra

Dovolenou jsme si po dlouhé době zasloužili všichni tři. Nikola potřeboval vypnout z práce a já se těšila na to, až si konečně přes den někdo půjčí mé dítě a vyrazí s ním na procházku, abych si mohla zdřímnout nebo se prostě jen opalovat na trávě. Tak jednoduché to ale nebylo. Ostatní, kteří vyrazili s námi, byli totiž unavení stejně jako my, tak se žádné milosrdné venčení naší Emmy nekonalo. Museli jsme tedy zůstat u klasické denní rutiny a o miminko se postarat sami. Naše dcera se tam ovšem naučila vstávat namísto v pět hodin ráno až okolo půl sedmé, za což jsem nesmírně vděčná.

V Tatrách jsem toho tedy tolik nenaběhala, což se podepsalo na mé psychice, dostavily se výčitky svědomí, které bohužel trvají i nadále, kdykoliv se nedonutím obout boty a vyrazit běhat. Po sedmi měsících, kdy jsem zhubla 17 kilo, se najednou přestala váha hýbat. Už přes pět týdnů vážím úplně stejně a nemám pocit, že by se cokoliv měnilo k lepšímu. Přála bych si nad sebou někoho, kdo by mě bičoval k lepším výkonům, počítal dřepy, které ještě musím udělat, aby zmizela ta nevzhledná celulitida a sestavil mi jídelníček, který bych musela dodržovat. Osobní trenér je ale luxus, který si prozatím nemohu dovolit. Musím tedy i nadále bojovat sama a doufat, že do příště se zase něco málo zlepší.



Tento měsíc byl pro nás odpočinkový, ale už ten příští to vezmeme zase více zhurta. Matka se chystá přidat více kilometrů a neběhat už jen 20 minut pro dobrý pocit a otce čeká vrchol běžecké sezóny.