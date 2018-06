Aký darček kúpiť na Vianoce (nie len) bežcovi?

Isteže, Vianoce by nemali byť iba o materiálnych darčekoch. To hovoríme naším deťom a často aj sebe. Avšak Vianoce sú sviatkami darovania - „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna...“.

Vhodný dar naozaj veľmi poteší - tak obdarovaného ako aj samotného darcu. Ak vyberáme starostlivo, tak je to vyjadrením nášho záujmu o osobu človeka. Predsa len, peniaze v obálke (s poznámkou: „Ty najlepšie vieš, čo potrebuješ...“) alebo hrubé ponožky nevypovedajú veľa o našej aktivite, kreativite, či spontánnom záujme, ale len o povinnosti niečo dať.

Čo by teda mali robiť blízki ľudia bežcov? Tu je pár zásad:

1. Vnímajte

Počúvajte očami a dívajte sa ušami. Na to, aby sme vybrali vhodný dar je potrebné vedieť, po čom piští bežcovo srdce. Vnímajte, čo hovorí potencionálne obdarovaný o rôznych druhoch oblečenia, obuvi, sportesteroch, pretekoch... Odporúčam prezrieť nie len šatník, ale aj históriu webových stránok.

Ku klasike - bežeckému oblečeniu a obuvi sa ešte dostaneme, ale existujú aj iné cesty... Napríklad časopisy pre bežcov - predplatné takéhoto časopisu môže potešiť nejedného začínajúceho bežca (Pozor! Mnohí skúsenejší borci nimi niekedy doslova opovrhujú.).

Alebo štartovné na vysnívané preteky - to je u nás stále originálny darček.

Sportetsterom, o ktorom bežec často hovorí, ale ostýcha sa ho kúpiť, často vyriešite všetky darčeky (jeho cena je totiž celkom slušná...).

Víkendový wellness pobyt, alebo permanentka k masérovi poteší ubolené telo každého bežca.

Ak nechcete zruinovať domáci rozpočet, tak nič nepokazíte pekným bežeckým kalendárom.

Práve takéto a im podobné darčeky môžu „nakopnúť“ začínajúceho a nie príliš aktívneho bežca k tomu, aby sa od nového roka do toho poriadne zahryzol a behával. Je veľmi motivujúce a na začiatok vôľu posilňujúce ak si človek povie: „Už kvôli tomu budem behať, veď to nestálo pár eur. Tak nech to neleží nevyužité.“ Viem o čom hovorím, sám som takto začínal.

2. Buďte dôslední!

Treba si všímať každú drobnosť. Skúsime si to na najkomplikovanejšej a najšpecifickejšej oblasti bežeckej výbavy - topánkach.

Dnes nie je problém kúpiť ako dar ani vhodnú bežeckú obuv. Len musíte o nich aj niečo vedieť. Veľkosť chodidla je samozrejme u každého bežca individuálna a stačí sa pozrieť na jazyk topánok . Z vlastnej skúsenosti asi každý vie, že u rôznych výrobcov obuvi môže byť tá istá veľkosť rôzne veľká. Paradoxne, ale je to tak. V rámci jednotlivých rád vnútri značiek už takýto problém obvykle nebýva. „Dobre“, poviete si, „takže kúpim jeho/jej značku s totožnou veľkosť a je to!“ Nie je to tak celkom pravda... Pretože bežci obvykle uprednostňujú nie len jednu značku, ale aj radu. Poviem to na príklade značky Adidas. Je to celkom zaujímavé, ale Adidas má kvalitnú, ale aj menej kvalitnú bežeckú obuv. Napríklad radu Duramo neodporúčam, ale už taká Response je v pohode. Ale samozrejme závisí to od preferencie bežca.

Teda „značka, rada, veľkosť“- to je všetko??? „Nie!“ Pretože ešte tam môže byť delenie na obuv cestnú, trailovú a ešte k tomu aj podskupinu pretekársku (určenú iba na preteky - tú by som pre istotu ako dar nekupoval). Kúpiť pre bežca, ktorý behá iba po asfalte trailové topánky nie je práve najvhodnejšie. Rovnako tak ak by ste darovali „lesnému runnerovi“ obuv s podrážkou vhodnou na cesty.

3. Darujte niečo zo seba

Znie to ako spirituálne klišé, ale v tomto prípade myslím na čisto psychologický mechanizmus. Totižto, môžete vnímať, čo by váš blízky potreboval, zohľadniť značku, radu, typ a druh, ale v konečnom dôsledku výber robíte vy. A vy sa budete rozhodovať napríklad o farebných kombináciách, „konzervatívnom“/odvážnom prevedení. alebo len o takom detaile ako je farba, dĺžka alebo typ šnúrok.

A tak to má byť. Tmavé, sychravé ráno je hneď krajšie, keď si pred vybehnutím, počas obliekania, či obúvania spomenieme na blízkeho človeka, ktorý nám daroval niečo z bežeckej výstroje.

P.S.: Ak sa vám tieto rady hodia k výberu akéhokoľvek vianočného darčeka, nebojte sa ich použiť. Sám môžem potvrdiť, že fungujú univerzálne.