Rady zkušenějších. Na začátku se vykašlete na styl, říká Daniel Orálek

Je něco, co by měl člověk udělat, než poprvé vyběhne?

Nic zásadního, ale doporučuji zajít na toaletu, protože jinak může dojít k nepříjemnému překvapení. Knížky a články pro začátečníky zmiňují leccos, ale že se zrychlí peristaltika, to obvykle ne.

Daniel Orálek věk: 43 bydliště: Brno oddíl: AC Moravská Slávia Brno běhám od: asi od roku 1982 úspěchy: juniorský rekord na 10 km 30:13,03 (1989), MČR na 10 km (1991), 3. na MČR v maratonu 2008, 5x MČR na 100 km, 3x MČR na 24h, 9x účast na MS 100 km - nejlepší 11. místo Gibraltar 2010. Osobní rekordy:

3000 m: 8:10:72 (1992), 5000 m: 14:34,92 (1990), 10 km: 29:50,3 (1994), hodinovka: 18840 m (2006), 1/2maraton: 1:04:33 (1994), maraton: 2:26:58 (2011), 50 km: 2:58:40 (2009), 100 km: 6:54:50 (2011), 6 hodin: 86,716 m (2010), 12 hodin: 131,270 m (2006), 24 hodin: 223,990 km (2010), 48 hodin: 366,872 km (2009). cíle: běhat tak dlouho, jak to půjde proč běhám: baví mě běhat, baví mě závodit, baví mě i vyhrávat

Jak začít s během, na co si dát pozor?

Začít je třeba rozhodně pomalu. Největší chyba je zničit se hned na začátku a potom toho nechat, protože mě všechno bolí. Taky je potřeba vytrvat, protože většina benefitů se neobjeví hned po prvním výběhu, ale až po delší době. Pro začátek se vykašlete na styl a na zpytování, jestli náhodou neběžíte špatně. Prostě se rozběhněte a když už přestanete moct, přejděte do chůze. Na okolí se vykašlete. Nikdo vás nesleduje, pobíhajících šílenců jsou dnes davy.

Podle čeho si vybíráte boty?

Mám celou řadu bot od sponzora, takže boty vybírám podle typu tréninku a taky podle toho, jak rychle chci běžet.

Poraďte, co je dobré jíst a co naopak ne?

Obecná pravidla pro jídlo jsou zcela shodná s doporučeními pro takzvanou racionální výživu. Jinak každému vyhovuje něco jiného. Podstatné je nenacpat se před běháním. Čas pro to "nenacpání" je dost individuální. U mě to bývá i pět až šest hodin před během. Někomu stačí hodina.

Jsou závody vhodné i pro rekreační běžce? Na co si během prvního závodu dát pozor, na co nezapomenout?

Ne každý chce závodit, ale pokud ano, je 99 procent závodů určeno i rekreačním běžcům. Výhod závodění je celá řada. Například motivace pro běhání, sociální kontakt s podobně postiženou skupinou lidí, kontrola výkonnosti a když budete dobří a budete mít štěstí, tak i stupně vítězů.

Před prvním závodem si dobře zavažte tkaničky. Při závodě potom začněte pomalu. Adrenalin a další hormony vám sice dávají křídla, ale přepálené tempo vám je důkladně spálí. Pochodující jedinci na půlmaratonech, maratonech i desítkách jsou toho jasným důkazem.

Jak nejlépe odbourat únavu?

V mém případě spánkem a pomalým běháním. Zvláště doporučuji právě mírnou pohybovou aktivitu, je jedno, jestli to bude zase běh, plavání nebo například kolo. Samozřejmě, kdo má čas, chuť a peníze, může vyzkoušet třeba masáž, regenerační procedury ve fitku nebo cokoliv jiného, co mu bude vyhovovat. Není to ale nic nezbytného.

Ideální sport, který doplní běžecký trénink?

To je naprosto individuální volba. Běh lze spojovat asi opravdu s čímkoliv. Co se týče mě, chodím pinkat tenis.

Rada na závěr?

Nejtěžší je se rozhodnout a vyjít před dům, pak už je to v pohodě. Zkuste si běh užít. Ono to nevyjde napoprvé a možná ani na desátý pokus, ale nakonec to přijde.