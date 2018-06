Chůzí se skvěle spalují tuky. Zkuste se zúčastnit dálkového pochodu

Můžete je běžet, ale valná většina pochodníků je jde. A to ne proto, že se necítí být ultramaratonci, ale prostě proto, že jsou nadšení turisté. Pohleďte do termínovky a do toho!

3. - 6. dubna 2015 Jarním Šluknovskem (18 – 110 km)

16. května 2015 Pochod Praha – Prčice (70 km)

5. - 6. června 2015 Brněnské vokruch vokolo Štatlu

19. - 20. června 2015 Krakonošova 100 (25 - 100 km)

24. - 26. července 2015 Týnišťské šlápoty (55, 73 nebo 118 km)

4. - 6. září 2015 Beskydská 7 (70 až 80 km)

prosinec 2015 Pražská stovka (55 a 100 km)

rok 2015 – CS 1000 výzva pro všechny dálkoplazy k absolvování 10x100 km

pochodů