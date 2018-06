Tip: jak oživit vztah? Využijte soutěživost a objevte sport ve dvou

„Začít cvičit v páru je na začátku náročné a ještě náročnější je vydržet, ale námaha za to nakonec stojí. Takové cvičení má totiž mnohé zdravotní i psychické benefity pro oba,“ říká hlavní trenérka fitness centra pro ženy Contours. Ve hře je často soutěživost a skrytá touha tomu druhému ukázat, že ho dokážeme porazit, předběhnout nebo že budeme stejně dobří.



Právě přirozená soutěživost a pozitivní „hecování“ má podle trenérky dobrý vliv na sportovní výsledky. „Snadněji si udržíme motivaci, rychleji splňujeme stanovené cíle a snažíme se je ještě překonat. Odměnou je pak například společná večeře, procházka nebo jen chvíle strávené ve dvou,“ říká. Fakt, že si při sportu užijeme spoustu legrace, třeba tak, že si dáme závody nebo si budeme jeden z druhého trošku utahovat, nebo si spolu dáme za odměnu dobré jídlo – to vše zároveň podpoří i vzájemný vztah.

Lepší výsledky a cíle na dosah

Z psychologického pohledu ovlivňuje výkon už pouhá přítomnost druhého člověka při cvičení. Mezi pozitivní dopady patří například lepší udržení tempa či přechod na vyšší rychlost. Najednou zjistíme, „že to jde“ a že jsme asi předtím byli jen líní zrychlovat nebo jsme si prostě nevěřili.

„Společným cvičením zabráníte stagnaci ve výkonu, která se při dlouho vykonávané aktivitě objeví ve většině případů,“ vysvětluje Brožová. V běhu je takové ustrnutí častým problémem nejednoho z nás: dostaneme se na určité tempo, uběhneme určitý počet kilometrů a vlastně nám to tak nějak k životu stačí. „Sparing partner“ nám pomůže stanovovat si nové cíle.

Ideálním stavem je, pokud je jeden z páru již zkušenější sportovec. V podobě parťáka se mu dostane příjemného zpestření každodenní sportovní rutiny, sám se může stát trenérem. „Pro páry, které doposud necvičily, by ale společná aktivita mohla mít opačný až odrazující efekt. Chvíli totiž trvá, než si pár najde vhodný rytmus. Základem by měla být společná domluva a motivace,“ upozorňuje Markéta Brožová.

Sportem k lepšímu vztahu

Pravidla cvičení v páru Promyslete si, co chcete cvičit, proč a na co se chcete zaměřit.

Řiďte se vždy podle slabšího v páru – podle toho volte vzdálenost, tempo, ale i cviky, zátěž, počet opakování i délku cvičení.

Hlídejte si navzájem techniku – sami na sobě svoje chyby často nezaregistrujeme.

Zažeňte nutkavý pocit, že musíte být lepší než partner, vyhrát, předběhnout ho – není to souboj, ale společná zábava s trochou zdravého soutěžení.

Nepřeceňujte se a nesnažte se ze sebe dostat všechno hned na prvním tréninku.

Pokud nejste žádní přeborníci, začněte kratší trasou, pomalejším tempem, případně jednoduššími cviky, aby bylo cvičení účinné a hlavně bezpečné.

Pravidlo, které bychom si před začátkem sportování ve dvou měli zapamatovat jako první, zní: Nebát se nechat si poradit a naopak radit citlivě, pozitivně a jen tehdy, když je to potřeba – ne mentorovat do zblbnutí a partnera tak odradit nejen od vašeho oblíbeného sportu, ale i od sebe. Jen tak může pozitivní motivace fungovat. „Podpora, hlídání techniky, sdílení pocitů, to všechno může oba členy páru nakopnout a pomáhat udržovat motivaci,“ radí trenérka.

Společný udýchaný běh v upocených tričkách může posílit i fyzickou přitažlivost. „Cvičení vyvolává fyziologický stav podobný vzrušení, zpocené ruce, rychlý puls, zadýchávání,“ říká Markéta Brožová.

Tyto příznaky pak zvyšují vzájemnou atraktivitu obou partnerů. Připomenout musíme i ony známé endorfiny, hormony štěstí, které se vyplavují při sportu (ale třeba i při jezení čokolády či právě v období zamilovanosti). Při sportu máte možnost si navozené pocity štěstí užít společně, což našim nervovým receptorům říká, že za to může nejen aktivita, ale i osoba, se kterou ji provozujeme.

Mluv na mě!

Zapomenout nemůžeme ani na vzájemnou komunikaci. Využijte času, kdy ani jeden z vás nemůže zírat do mobilu nebo se věnovat jiným podnětům, a popovídejte si. Mluvení při běhu, takzvaný talk test, je dobrým ukazatelem, jaké tempo je pro vás optimální: totiž to, při němž zvládnete mluvit plynule bez zajíkání a nepřiměřeného zadýchávání. Zkuste to s partnerem společně – kromě kondice si zlepšíte například i povědomí o tom, co který z vás během dne dělal.

Společný běh či jiný sport vám pomůže dostat se do stejného rytmu. A to doslova i přeneseně. „Při společné aktivitě, kterou koordinujete své pohyby, stejně dýcháte nebo v rytmu zvedáte závaží, začínáte s partnerem podvědomě neverbálně komunikovat. Určité výrazy v obličeji či letmá dotknutí pak pomáhají lidem cítit vzájemnou sladěnost,“ vysvětluje trenérka. Vznikne tak mezi vámi vlastně neviditelné, ale silné spojení, které je výhodné pro váš vztah i zdraví.

Pozitivních přínosů, které vám společné sportování přinese, je nemálo. A to nemluvíme o společných zážitcích, například když se s partnerem přihlásíte na závod a rozdáte si to o medaile nebo poběžíte ve dvojici trailový maraton, na který byste si možná bez podpory netroufli. Vůbec nezáleží na tom, jestli ve dvojici cvičíte pravidelně nebo jen příležitostně, protože v obou případech to do vztahu přináší nový rozměr.