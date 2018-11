Pracujete v kanceláři? Vyzkoušejte cviky na protažení celého těla

Jak se v práci více hýbat? Nastavte si na mobilu budík, který vás bude každou hodinu upozorňovat na to, že se máte protáhnout nebo alespoň postavit.

Choďte po schodech namísto používání výtahu.

V rámci polední pauzy podnikněte alespoň krátkou procházku.

Pokud je to možné, doručujte dokumenty a zprávy svým spolupracovníkům osobně a ne prostřednictvím e-mailu.

Stáhněte si do mobilu krokoměr a kontrolujte počet kroků a vzdálenost. Snažte se stále zlepšovat.

Nechte si něco důležitého, například oběd, v autě. O pauze si pro něj pak můžete zajít a přičíst si další kroky k dobru.