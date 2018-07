Čtyři letní novinky na silnici i do terénu, které budou stát za to

Dnešní výběr pokrývá všechny hlavní kategorie běžeckých bot. Chybět nebude ultralehká silniční bota určená na závody a trénink na dráze, na druhém místě se objeví robustnější a tlumenější silnička pro každodenní trénink. I v terénu přijde řeč na závodní model stejně jako na tréninkově laděnou krosovku, ve které můžete běhat každý den.

1 Reebok Floatride Run Fast Pro

První na řadě je nečekaná novinky z dílny americké značky Reebok, která se v posledních letech zaměřovala především na extrémní překážkové běhy a crossfit. Běžecká kolekce však z nabídky Reeboku nikdy nevymizela a v letošním červenci má Reebok v plánu intenzivní návrat k atletickým kořenům. Měla by ho nakopnout především zbrusu nová závodka Floatride Run Fast Pro, která váží neuvěřitelných 99 gramů, což z Run Fast Pro činí jednu z nejlehčích závodních bot historie.

Nízká hmotnost je zajištěna použitím jednovrstvé perforované síťoviny a příliš mohutná není ani tlumící vrstva s třímilimetrovým dropem. Vše pak doplňuje jemný gumový mikrovzorek na podrážce. Vzhledem k použitým materiálům a technologiím se dá očekávat, že tato bota bude proklatě rychlá a dynamická a zároveň toho příliš nevydrží. Pokud však toužíte po nekompromisní závodce na krátké tratě, kterou si budete šetřit výhradně pro závodní použití, pak vás nemusí odradit ani vysoká cena, která je nastavena na 250 dolarů a atakuje cenovky prémiových závodek od Nike a adidasu.

Reebok Floatride Run Fast Pro

2 Brooks Ricochet

Zatímco Reebok míří do závodní sféry, Brooks dává přednost rozvoji svých tréninkových bot. Zásadním krokem vpřed bylo už loňské představení modelu Levitate, který jako první bota od Brooksu používal jejich speciální TPU tlumící vrstvu s vysokou energetickou návratností.

Letos v létě se Levitate dočká hned několika kolegů v třídě vysoce energetických bot a jednou z těchto novinek bude i v srpnu dostupný model Ricochet. Ten reaguje na požadavky běžců, kterým Levitate vyhovoval a rádi by si vyzkoušeli i o něco lehčí a dynamičtější variantu.

Ricochet stále není žádný drobek a jeho hmotnost se pohybuje těsně pod hranicí tří set gramů. I tak je ale výrazně lehčí než Levitate a na funkčních vlastnostech to jistě bude znát. Díky tomu míří tento model především na lehčí nebo zkušenější běžce, kteří ocení vyváženější poměr mezi pohodlím a dynamikou.

Zásadní novinkou je i pletený svršek s výrazným designem. Ten na první pohled připomíná Flyknit od Nike a na noze sedí doslova jako druhá kůže při zachování rozumné pevnosti a stability pro běh v rychlejším tempu.

Brooks Ricochet

3 Hoka One One Evo Mafate

Evo znamená v řeči značky Hoka One One „závodní“, takže je předem jasné, o jaké botě bude tentokrát řeč. Mafate je dlouhodobou stálicí v nabídce tohoto francouzského výrobce, je to špičkově tlumená a stabilní bota určená pro dlouhé běhy v horách.

Evo Mafate byla jednou z nejtajemnějších bot loňského léta, protože byla vidět na nohách celé řady špičkových běžců na UTMB v čele s Američanem Jimem Walmsleym, který se společně s Kilianem Jornetem a Francoisem D´Haene pohyboval dlouhou dobu na špici závodu.

Na rozdíl od klasického Mafate je verze Evo výrazně odlehčená a upravená tak, aby vyhovovala i těm nejnáročnějším běžcům. Hmotnost této na první pohled monstrózní boty je neuvěřitelných 270 gramů, drop má hodnotu čtyř milimetrů a pod patou naleznete 34 milimetru mohutnou tlumící směs tvořenou kombinací pevnějšího a dynamičtějšího materiálu R-Mat v kombinaci s klasickou EVA pěnou.

Na podešvi byl použit osvědčený vzorek Vibramu Megagrip a za zmínku stojí i nový kevlarový svršek. Právě svršek je prvkem, který se výrazným způsobem stará o nízkou hmotnost. Jestli vás polekalo zmínění kevlaru, můžete být klidní, protože výsledný materiál je na noze až překvapivě příjemný a snížená není ani jeho prodyšnost.

Hoka One One Evo Mafate je ideální volbou, kteří hledají nekompromisně pohodlnou, stabilní a zároveň rychlou botu na jakýkoliv běh v terénu. Horní hranice vzdálenosti v tomto případě není limitována botou, ale pouze vaší fyzickou zdatností.

Hoka One One Evo Mafate

4 Inov-8 Terra Ultra 260 Graphene

Trávíte většinu času v krosových botách, ale trápí vás, že při běhu po kamenech a zpevněných cestách se agresivní podrážka rychle opotřebovává? Pak doporučuji zaostřit na čerstvou novinku od Inov-8, která se v obchodech objeví 12. července. Jsou jí první běžecké boty s použitím grafénu, což je materiál, od kterého si v Inov-8 slibují až neuvěřitelné zvýšení odolnosti gumy na podrážce při zachování skvělého gripu. Na plnohodnotné hodnocení je ještě příliš brzy, ale podle zpětné vazby několika málo běžců, kteří už měli s grafénovou podrážkou tu čest, to vypadá, že Inov-8 nepřehání a tato nová technologie bude opravdu zásadním způsobem ovlivňovat životnost.

Na české lesní, polní i horské stezky se bude nejvíce hodit nový model Terra Ultra 260, který bude možné zakoupit jak v provedení s grafenem, tak bez něj. Určitě potěší fakt, že cenový rozdíl nebude nijak zásadní.

Svým charakterem se Terra Ultra blíží all-terrainovým trail talonům. Jedná se tedy o botu určenou pro běh po kombinovaném povrchu, ať už to bude silnice, stezka, nebo horská pěšina. Kromě speciální grafénové podrážky se můžete těšit na typický široký svršek a na nulový drop, což je velkým překvapením. Nechybí ale pohodlná tlumící vrstva s rozumným citem pro terén, kterou oceníte při kratším proběhnutí stejně jako při ultra trailu.

Inov-8 Terra Ultra 260 graphene