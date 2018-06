Čtenářův crash test Lidl obuvi – díl první

Všichni to znáte: Je tu pondělí a v supermarketech začínají všelijaké akce. Navíc je tu i nový rok a obchodníci lákají lidi na všemožné slevy sportovního zboží. Původně jsem o to nejevil zájem a zůstával zcela chladným. Nakonec jsem musel koupit chleba a tak mi 5. ledna pokladní za „chleba“ namarkovala 1073 korun.



V tomto nákupu se kromě nějakého oblečení skrývaly i běžecké boty v ceně 499 korun. Teď si možná budete říkat, že jsem se zbláznil. Že si zřejmě chci zničit nohy v nekvalitních botách, které se za chvíli stejně rozpadnou. Tohle už jsem slyšel od svých známých, kamarádů, a souhlasil jsem s tím. Nicméně jsem doteď nikdy neslyšel o někom, kdo by v těch botách opravdu často běhal.

Všude se píše a vykládá, že tyhle boty jsou pro začátečníky a rekreační běžce tak akorát. Kolik ale ty boty vlastně vydrží? Která část se opotřebuje nejdříve? Dá se v nich běhat víc než kolem sídliště? Tak přesně na otázky tohoto typu jsem si chtěl vlastním běžeckým testem odpovědět.

Co se týká specifikace, tak jsou to boty značky Crivit SPORTS, označeny jak jinak než jako Men’s running shoes. Boty mají membránu TEX, která je prý water and windproof (odolná proti vodě a větru), a podrážku s výraznějším vzorkem. Proto usuzuji, že jsou vhodné do terénu. Jako milý bonus pro podvečerní běhání jsou reflexní prvky a reflexní materiál obuvi.

A jak že jsem se rozhodl boty testovat? To je celkem jednoduché – prostě během, během v Podbeskydské pahorkatině, během za každého počasí, za jakýchkoliv podmínek, především v terénu (asfalt jen po dobu nezbytně nutnou, než se dostanu na lesní cestu). Za týden boty zažijí sedmdesát, později i sto kilometrů. Po měsíci testování se s vámi podělím o fotodokumentaci a mé dojmy.

Takže hurá do práce, teda do běhání. Odložil jsem své běžecké Ferrari (Salomon) a v den nákupu jsem poprvé vyběhl se svým novým žigulíkem (Crivit SPORTS). Venku bylo krásně bílo a pod vrstvou čerstvého sněhu se skrýval zarputilý led. Ideální podmínky na první ostrou zkoušku. Při prvních krocích jsem zaznamenal tvrdší podrážku, což se ale dalo čekat, jelikož podrážka vypadá spíš jako trekkingová než trailová. Jinak si noha lebedila blahem a nic jí nechybělo. Nebylo jí ani vedro ani zima. Otázkou je, jak moc velký vliv na to měly ty kvalitní vlněné ponožky. Během tohoto rozjímání to přišlo.

Prásk! A jsem na zemi. Zarputilý led se hlásí o slovo. Přesně tohle se mi stalo i den předtím na jiném místě se Salomonama. Takže na pády je to vyrovnané 1:1. Jinak boty ve sněhu a teplotě -5 °C obstály obstojně.

Začátkem tohoto týdne se boty díky oblevě seznamují s novými podmínkami – bahno a mokro. Zatím se mi nepodařilo najít dost velkou kaluž, abych otestoval odolnost membrány, takže testuji jen válčení vzorku s bahnem. Bez jakýchkoliv zbytečných řečí říkám, že to sem tam klouže. Není to model do bahna, a pokud nejste opatrní, tak skončíte v kotrmelcích nebo minimálně v telemarku. Naštěstí se mi zatím ani jedna z variant ještě nepřihodila. S bahnem souvisí i pojem „samočisticí vzorek“. Přesně ten tady samozřejmě nenajdete. Ještě další kilometr na asfaltu každý pozná, že jste navštívili přilehlý les. Ať už podle stop za vámi anebo toho, že jste o pět čísel vyšší. Jinak však boty fungují a určitě se těší na další vzájemnou spolupráci.

Momentálně mají naběháno okolo 60 kilometrů převážně po nezpevněných cestách. Jediné co dostává dost zabrat je černý lepený svršek, který popraskal. Boty se ale musely dvakrát vypořádat s ostružiním. Těžba lesáků mi znemožnila proběhnout moji plánovanou trasu a nebylo holt jiného zbytí.

Tak jsem zvědav, co botám připravím příště.

Líbil se vám článek z pera našeho čtenáře? Dejte mu „tretru“ zde pod článkem.