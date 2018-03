TEST: Trailová bota Cloudventure Peak

Model Cloudventure Peak mě zaujal na první pohled. Má velmi výraznou barvu se spoustou reflexních prvků, které se nacházejí na všech stranách obuvi. Svršek boty je tvořen velmi tenkým, ale zároveň pevným materiálem. Ve špičce a na patě je bota zpevněna proti případným nárazům. Zajímavostí je několik designových drobností. Těmi jsou vrchní kovová očka na tkaničky ve tvaru znaku firmy ON, případně odlišnost v patní části obuvi. Na jedné botě je písmeno O a na druhé N. Nejvýraznější částí je však podrážka. Ta je tvořena z jedenácti obláčků (odtud také název cloud), které tvoří technologii vzduchové tlumení.

Pánský model je v oranžovo-šedém (dle výrobce ohňovo-šedém) barevném provedení. Drop se udává 6 mm a váha boty při velikost 8,5 US 260 g. Já jsem měl k dispozici velikost 11 a váha boty byla 305 g. Velikostně bota odpovídá ostatním značkám, takže odpadají složitosti ve výběru správné velikosti. Dostupnost obuvi je v České republice značně omezena. Proto udávám raději cenu přímo od výrobce. Tu stanovil na 149,99 $.

Bota je měkká a velmi tvárná, takže na noze příjemně sedí. Pro někoho může být ze začátku problém s tím, že jednotlivé obláčky jdou při prvních obutí lehce cítit. To však po rozběhnutí mizí. Největším problémem jsou tkaničky. Jediným plusem je, že jsou ploché. Tím jejich klady však končí. Jsou totiž dost hladké a úzké a hrozí rozvazování jako u kulatých tkaniček. Největším problémem je pak jejich délka. U závodních bot jsem v životě neviděl tak dlouhé tkaničky. Je třeba udělat ještě jeden uzlík, aby si na ně běžec nešlápl.

Plusy + reflexní prvky + perfektní přilnavost na měkkém povrchu + podrážka se nezanáší bahnem + slušný komfort na asfaltových přebězích Mínusy - tkaničky - vrzání za mokra na asfaltu

Boty jsem testoval na přelomu listopadu a prosince. Takže ideální doba na vyzkoušení všech možných podmínek. Od pevných lesních cest, přes bahno až po sníh. Lehce mě sice zradilo zdraví, ale i tak jsem v botách zvládl odběhat 130 km (12,5 hodiny) s převýšením 4000 m. A výsledek?

Bota od prvního výběhu nikde netlačí a není třeba si na ni jakkoliv zvykat. Tedy až na výše zmíněnou podrážku. Jinak tento model obstojí i v těch nejhorších podmínkách. Nejvíce si libuje v blátě, oraništi nebo v mokru. Boty mě příjemně překvapily. Vzorek s technologií obláčků perfektně drží v měkkém terénu a ani jednou mě nezradil. Jistota s jakou se dá běhat v blátě je vskutku nevídaná. Běh v měkkém terénu se tak pro mě s Cloudventure Peak stal opravdovou zábavou. Boty jsem si proto přejmenoval na „oranžová prasátka“. Příjemné překvapení bylo i to, že se ve vzduchových mezerách nezadržovalo bahno a nečistoty a tlumení tak stále fungovalo. Vzorek nezadržuje ani bahno, a tak se mi nikdy nestalo, že bych měl na podrážce ještě druhou podrážku – bahenní. Vlastnosti boty do měkkého terénu se dají dobře využít i ve sněhu. Zde také bota perfektně drží. Neobsahuje však žádnou membránu, takže to není na nějaké pomalé vyklusávání. Svižným tempem se v nich dá zvládnout ve sněhu i více jak 10 kilometrů.

Žádná bota není univerzální, a když bota někde získává, na druhé straně musí ztrácet. Ztráta se projevuje na pevném povrchu. Při běhu po rovině je běh díky technologii obláčků příjemný. Lehké podkluzování jsem zaznamenal pouze za mokra na dlažebních kostkách při běhu do kopce. Největší neřestí je ale vrzání. Na asfaltu za mokrého počasí podrážka s obláčky při tlumení vydává nelibý vrzající zvuk. Ten se projevoval pokaždé.

Celkově mě však boty Cloudventure Peak příjemně překvapily. Díky nižšímu dropu se hodí především pro pokročilejší běžce. Jejich uplatnění je díky nízké váza hlavně do závodů, a to především od podzimu do jara – krosy, zimní závody a nebál bych se je využít i během překážkových závodů.



Tímto bych rád poděkoval společnosti SPRINT za možnost testování obuvi Cloudventure Peak.